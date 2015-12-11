Анчелотти не нужен «Зениту». Руни продолжают звать в Китай. Дайджест событий дня

<p><em>Платини останется вне футбола. Хацкевич близок к тому, чтобы трудоустроиться в «Рубине». Перес ждет Моуринью в «Реале». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Локомотив» и «Краснодар» заработали по 5 миллионов</strong></span></p> <p>После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны предварительные доходы российских клубов. Рекордсменом в этом списке стал "<a href="https:///teams/kra" target="_blank">Краснодар</a>", который заработал около 5,18 миллиона евро: 2,4 миллиона евро клуб получит за участие в групповом турнире, 1,444 миллиона - за четыре победы, 150 тысяч - за ничью с ПАОКом, 500 тысяч - за первое место в группе и еще 500 тысяч - за выход в плей-офф.</p> <p>Казанский "<a href="https:///teams/rub" target="_blank">Рубин</a>" заработал около 3,34 миллиона евро: 2,4 миллиона за участие в групповом турнире, 360 тысяч евро за победу над "Сьоном", и столько же за две ничьих. Еще по 220 тысяч евро клубы получат за участие в квалификации Лиги Европы.</p> <p>Прибыль "<a href="https:///teams/lom" target="_blank">Локомотива</a>" составит около 4,84 миллиона евро: 2,4 миллиона за выступление в групповом турнире, 1,08 миллиона – за три победы, 360 тысяч евро – за две ничьи, 500 тысяч – за первое место в своей группе и еще столько же – за выход в плей-офф.</p> <p>Доходы российских клубов могут вырасти за счет маркетингового пула в размере 152,4 миллиона евро, который будет распределяться позже.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Варди и Раньери признаны лучшими в ноябре</strong></span></p> <p>Форвард "<a href="https:///teams/lei" target="_blank">Лестера</a>" <a href="https:///player/30074" target="_blank"><strong>Джейми Варди</strong></a> стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в ноябре. 28-летний нападающий в этом месяце забил во всех трех встречах, установив новый рекорд, отметившись голами в 11 матчах подряд. Напомним, что <a href="https:///news/448187" target="_blank">Варди также становился лучшим игроком лиги в октябре</a>.</p> <p>Лучшим тренером месяца признан главный тренер "Лестера" <a href="https:///coaches/153" target="_blank"><strong>Клаудио Раньери</strong></a>. Под его руководством команда добилась в ноябре побед над "Уотфордом" и "Ньюкаслом", а также сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед".</p> <p>Отметим, что "Лестер" лидирует в Премьер-лиге после 15 матчей с 32 очками в своем активе.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Китайский клуб сделает Руни самым дорогим футболистом в истории</strong></span></p> <p>Форвард сборной Англии и "<a href="https:///teams/mun" target="_blank">Манчестер Юнайтед</a>" <a href="https:///player/3673" target="_blank"><strong>Уэйн Руни</strong></a> <a href="https:///news/449730" target="_blank">все ближе к переезду в Китай</a>. Он может продолжить карьеру в клубе "Шанхай Теллэйс". Интересно, что его возглавляет бывший наставник сборной Англии <a href="https://bombardir.ru/coaches/3" target="_blank"><strong>Свен-Горан Эрикссон</strong></a>.</p> <p>Китайский клуб готов выложить за Руни весьма приличную сумму - 75 миллионов фунтов стерлингов. Это может стать рекордом, сделав Руни самым дорогим футболистом в истории.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Перес хочет вернуть Моуринью в «Реал»</strong></span></p> <p>Португальский специалист <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> может вернуться в мадридский «<a href="https:///teams/rea" target="_blank">Реал</a>». Такая инициатива исходит от президента испанского клуба <a href="https://bombardir.ru/persons/22" target="_blank"><strong>Флорентино Переса</strong></a>. Этому способствуют тесные дружеские отношения Переса и Моуринью. В данный момент португалец связан контрактом с «<a href="https:///teams/che" target="_blank">Челси</a>», который рассчитан до 2017 года.</p> <p>Стоит напомнить, что Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1449851690_Michel-Platini-009.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>С Платини не будет снят запрет на 90-дневное отстранение от футбола</strong></span></p> <p>Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию главы УЕФА <a href="https:///persons/5" target="_blank"><strong>Мишеля Платини</strong></a> по решению об отстранении его от футбольной деятельности. Правда, сделано это было лишь частично. CAS наложил запрет на продление ФИФА 90-дневного отстранения чиновника от работы, оставив при этом в силе саму трехмесячную «дисквалификацию» Платини, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда. Теперь француз сможет возобновить свою деятельность пятого января. По этой причине остаются вопросы относительно участия Платини в выборах президента ФИФА.</p> <p>Напомним, жалоба Платини на решение комитета по этике организации о его отстранении от футбольной деятельности на 90 дней была отклонена апелляционным комитетом ФИФА, что вынудило француза подать апелляцию в CAS. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Зенит» опроверг факт переговоров с Анчелотти</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> дал опровержение информации о факте переговоров с <a href="https:///coaches/156" target="_blank"><strong>Карло Анчелотти</strong></a>. Сегодня ряд СМИ России распространили информацию, что клуб из Санкт-Петербурга обсудил с итальянским наставником условия контракта. Отметим, что нынешний главный тренер сине-бело-голубых <a href="https:///coaches/1026" target="_blank"><strong>Андре Виллаш-Боаш</strong></a> уже принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб по окончании нынешнего сезона.</p> <p>Анчелотти, тренировавший <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентус"</a>, <a href="https:///teams/mil" target="_blank">"Милан"</a>, "ПСЖ" и "Реал", несколько дней назад заявил, что не против возобновить тренерскую деятельность в следующем сезоне, и попробовать свои силы в команде, располагающей ресурсами и потенциалом для победы в Лиге чемпионов.</p> <p><a href="https:///articles/450800" target="_blank"><strong>15 игроков РФПЛ, которые удивили</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хацкевич является главным претендентом на пост наставника «Рубина»</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной <a href="https:///teams/bru" target="_blank">Белорусии</a> <a href="https:///coaches/498" target="_blank"><strong>Александр Хацкевич</strong></a> может быть приглашен на пост наставника <a href="https:///teams/rub" target="_blank">«Рубина»</a>. Сообщается, что казанцы рассматривают его кандидатуру как основную. «Рубин» готов предложить компенсацию Федерации футбола Белоруссии за досрочное расторжение действующего соглашения с 42-летним специалистом.</p> <p>Генеральный директор «Рубина» <strong>Ильгиз Фахриев</strong> уже заявлял, что клуб ведет поиски зарубежного тренера на замену нынешнему наставнику <a href="https:///coaches/2334" target="_blank"><strong>Валерию Чалому</strong></a>, контракт которого с казанским клубом истекает в 2017-м году.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Витиньо хочет остаться в "Интернасьонале"</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https://bombardir.ru/teams/ibr" target="_blank">"Интернасьонала"</a> <a href="https://bombardir.ru/player/29455" target="_blank">Витиньо</a>, который арендован бразильским клубом у <a href="https://bombardir.ru/teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>, хочет остаться в Бразилии. Об этом рассказал агент футболиста Мигел Гоиш.</p> <p>"Каждую неделю я беседую с руководством ЦСКА. Витиньо хочет остаться в "Интернасьонале" и принять участие в Олимпийских играх. Переговоры проходят нелегко, однако продление аренды выглядит вполне реальным", – заявил он.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450815" target="_blank">Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p>