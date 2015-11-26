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Показательный сеанс. Как «Зенит» приближается к рекорду «Спартака»

<p><em>«Зенит» разобрался с «Валенсией», набрал несколько очков в общую копилку коэффициентов и теперь очень близок к рекорду красно-белых 20-летней давности. «Бомбардир», вооружившись цифрами, объясняет, почему команда Виллаш-Боаша в этом розыгрыше Лиги чемпионов так крута.</em></p> <p>Устроив гостям из Валенсии очередной образцово-показательный сеанс контратакующей игры, «Зенит» добился пятой подряд лигочемпионской победы с видимой легкостью и редким спокойствием.  Тот факт, что четко отработанная игровая модель Виллаш-Боаша уже в который раз подтвердила свою эффективность, заставляет задуматься о причинах неспособности коллег Андре по тренерскому цеху из стана соперников найти хоть какое-то подобие противоядия.</p> <p>Быть может, с их точки зрения матчи российского чемпиона против неизвестных просвещенной футбольной Европе «уралов с амкарами» не информативны по определению, а значит и не заслуживают особого внимания. Возможно, статус и амбиции ведущих европейских клубов не позволяли им слепо копировать чисто оборонительные варианты, практикуемые «Крыльями» или «Мордовией». Да и непростая турнирная ситуация, сложившаяся как для «Валенсии» перед вчерашним матчем, так и ранее для «Лиона», не предоставляла широких возможностей для тактических маневров.</p> <p><a href="https:///articles/449775" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Валенсия» - 2:0. Пятая победа подряд российского клуба (ВИДЕО)</strong></a></p> <p>Но это, как вы понимаете, ничуть не умаляет заслуг «Зенита», который по максимуму использовал как проблемы конкурентов, так и собственные возможности. Достаточно лишь сказать, что по итогам пяти матчей группового этапа реализация моментов находится на высочайшем уровне в 44,4%, а эффективность в завершении острых контратак вообще на космическом – аж 62,5%.</p> <p>Для сравнения год назад после шести матчей в группе реализация составила лишь 16,7%, а в скоростных атаках был забит только один мяч против десяти в сезоне нынешнем. Помимо качественных показателей, заметно улучшились и количественные – 5,4 голевых момента за матч в этом розыгрыше против четырех в минувшем.</p> <p>Три фирменных скоростных прорыва в матче с «Валенсией» принесли «Зениту» два забитых мяча и численное преимущество и безвалидольную концовку. В каждом из них приняли самое живое участие Дзюба, Шатов и Халк, но места в списке отличившихся результативным действием бразильцу не хватило.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448521739_Fi9GWFb7QRU.jpg" style="width: 600px; height: 400px;" /></p> <p>Тем не менее, именно Живанилду по традиции стал лучшим в команде по полезной атакующей активности (КАА 2,5), отдав 5 ассистов в потенциально голевых атаках. Интересно, что в пяти последних матчах он выполнял исключительно диспетчерские функции (суммарно 11 ассистов), ни разу не оказавшись на голевой позиции. Даже с учетом того, что в матчах против «Тосно»  и «Урала» бразилец провел на поле чуть менее половины тайма, подобной безударной серии у него не было ни разу за последние полтора года.</p> <p>Эта тенденция по кардинальному изменению «ударно-диспетчерского» баланса Халка отчетливо прослеживается именно по лигочемпионским матчам. По итогам пяти минувших поединков это соотношение находится на уровне 24%/76% (пять моментов, 16 ассистов), тогда как после группового этапа год назад этот баланс определялся как 58%/42% (десять моментов, семь ассистов).</p> <p>Впечатления от игры Халка ни в коей мере не смазала и откровенно хулиганская концовка в его исполнении, по ходу которой Живанилду переобнимал чуть ли не всех встречавшихся ему на пути испанских защитников; всячески симулировал свое якобы агрессивное поведение и испробовал прочие варианты игрового саботажа в надежде на то, что добрый доктор со свистком милостиво выпишет ему спасительный «горчичник». Выглядело это очень трогательно и забавно, но норвежский судья, к сожалению, явно что-то слышал про Станиславского, так и не поверив ни в одну из разыгранных Халком комедийных сцен.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448531921_4w1ZhkJE8K4.jpg" style="width: 720px; height: 170px;" /></p> <p>Вновь здорово проявил себя Дзюба (один момент + три ассиста, КАА 2,0), который продолжает свою заочную голевую погоню за бывшими одноклубниками. Если бы не беспомощная «Волга», позволившая красно-белым отличиться сразу 7 раз, спартаковский отрыв от Артема в этом сезоне составлял бы лишь 2 забитых мяча (23 против 21).</p> <p>Между прочим, Дзюба является единственным игроком атакующей группы «Зенита», чья текущая атакующая активность в матчах Лиги чемпионов (КАА 2,00) значительно превышает среднесезонное значение (КАА 1,68).</p> <p>Опять же, проводя параллели с минувшим сезоном, уместно вспомнить, что Рондон с Кержаковым в лигочемпионской группе набрали на двоих лишь  8 баллов за атакующую активность (шесть моментов + два ассиста ), проведя на поле суммарно 12 полноценных таймов. На счету Дзюбы в этом розыгрыше Лиги уже 15 баллов (8+7) при трех досрочных заменах и одном матче в запасе.</p> <p>Кроме того, Артем лично поучаствовал в 8 голевых комбинациях из 12, по этому показателю находясь наравне с Шатовым и уступая только Халку (11 из 12!).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448523570_359333_1700x1100.jpg" style="width: 720px; height: 455px;" /></p> <p>Еще одним несомненным героев матча с «Валенсией» стал Луиш Нету, который не только штамповал перехваты в опорной зоне, но и уже после перехода на фланг двумя своими отборами начинал опаснейшие атаки (включая вторую голевую). Интересно, что в текущем сезоне вплоть до вчерашнего дня на его счету значился лишь один ассист, послуживший началом потенциально голевой комбинации.</p> <p>Лестной оценки заслуживает и Кришито, полезная фланговая активность которого наконец-то возвращается на привычные для игрока такого класса уровни. В последних 7 матчах он набрал уже 11 баллов за активность (1+10) против восьми во всех предыдущих матчах сезона.</p> <p>Активизация левого фланга произошла как нельзя вовремя, потому как травма Смольникова явно мешает ему показывать свой реальный уровень. Количество привычных для него рывков за спины защитников сократилось в разы, так что на сегодняшний день (и, боюсь, вплоть до конца календарного года) Игорь в атаке уже не помощник.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448531887_q67P5s_ADYw.jpg" style="width: 720px; height: 520px;" /></p> <p>К счастью, практически каждый из зенитовцев в этом сезоне способен отрабатывать за двоих, а кое-кто даже за пятерых. Высокий уровень взаимопонимания и взаимозаменяемости на практике выражается в стремительном росте количества острых многоходовок.</p> <p>Так, например, процент опасных атак с участием четырех и более игроков по сравнению с прошлым сезоном увеличился с 28% до 43%, а если брать только матчи группового этапа Лиги чемпионов – с 33% до 67%.</p> <p>В нынешнем розыгрыше лиги «Зенит» пока еще не забивал со стандартов, хотя на внутренней арене в этом компоненте все обстоит достаточно неплохо. Как представляется, именно за счет этой игровой составляющей можно ждать усиления атакующей мощи, хотя и в позиционном нападении потенциал команды был и остается практически не раскрытым.</p> <p><a href="https:///articles/448158" target="_blank"><strong>5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Спартак Дзюба Артем Шатов Олег Халк Кришито Доменико Нету Луиш Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (11)
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Roger Young
1448539908
Заголовок - курам на смех. Главный рекор, который реально важен - Зенит уже побил. Благодаря победе над "Валенсией" "Зенит" поднялся на первое место среди российских клубов по количеству очков, использующихся для подсчета рейтинга УЕФА. Начиная с сезона 1992/93, питерцы набрали 172 очка, что на одно больше, чем у "Спартака". Тройку лидеров замыкает ЦСКА – 165 баллов. Кроме того, "Зенит" одержал 62-ю победу в еврокубках и оторвался от "Спартака", побеждавшего 61 раз. Все остальное, кроме этих очков - недостойно внимания
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Roger Young
1448541639
Так носится с этим рекордом спартака, а что там за рекорд был? Супер группа была: Легия, Блэкберн и Русенборг.... ПИПЕЦ!
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Roger Young
1448541669
Только не надо лечить, что тогда легия и русенборг были гранды мирового футбола =))
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somn
1448541708
Пофиг рекорды. Я увидел Нету-героя, отыгравшего без ошибок, и раскованного Ломбертса. Это большой плюс для Зенита, ведь оборона была его больным местом.
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Диктор
1448543076
Хоть и болею за Спартак-все равно рад видеть такую игру Зенита-уважуха.
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vladik12
1448548445
Буду болеть в последней игре за "Гент". 1) Шесть побед - слишком сказочно и шикарно для этих газовых парней. Может кое-что слипнуться. 2) На шесть побед команда просто не наиграла. 3) Нужно помочь бельгийским отважным парням выйти в плей-офф. Пусть увидят настоящий футбол.
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1bear
1448582724
Очень понравилась игра Нету в последнем матче. Может его место-в опорной зоне?
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KYS102
1448587160
Сайт гавно
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Sneige
1449697182
Так и не приблизился!)
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