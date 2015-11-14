Кариока может вернуться в «Спартак». Родригес хочет покинуть «Реал». Дайджест событий дня

«Вест Хэм» готов выкупить Думбия. Испанские гранды интересуются форвардом «Лестера». Аленичев опроверг информацию по Комбарову и Глушакову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Вест Хэм» готов заплатить за Думбия 22 миллиона

"Вест Хэм" намерен подписать нападающего Сейду Думбия, который принадлежит "Роме" и выступает на правах аренды за ЦСКА. Сообщается, что лондонцы готовы выложить за игрока 22 миллиона евро, а сделка состоится в январе 2016 года. Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов.

Аленичев: «Никто Комбарова и Глушакова на трансфер не выставлял»

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев опроверг информацию о том, что Глушаков и Комбаров зимой покинут клуб. "Не буду скрывать, что разговор с Глушаковым и Комбаровым был после интервью генерального директора "Спартака" Сергея Юрьевича Родионова. Во время беседы сказал ребятам, чтобы они не придавали значение всему тому, что пишут про них. Особенно о том, что якобы они уже выставлены на трансфер и уже зимой нас покинут. Это абсолютная ложь", - рассказал Аленичев.

«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Варди

Нападающий "Лестера" Джейми Варди может перейти в "Барселону" или "Реал". В сегодняшнем товарищеском матче между Испанией и Англией скауты двух грандов планировали просмотреть 28-летнего футболиста. Позже оказалось, что травма паха не позволит Варди принять участие в игре.

Кариока может вернуться в «Спартак»

Московский "Спартак" заинтересован в возвращении полузащитника Рафаэла Кариоки из "Атлетико Минейро". Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.

По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. Напомним, "Атлетико Минейро" выкупило у "Спартака" 50% прав на игрока.

Родригес уйдет из «Реала», если главным тренером останется Бенитес

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Рафаэля Бенитеса и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Как сообщается, Хамес остался недоволен тем, что Бенитес оставил его в запасе в матче 11-го тура Примеры против "Севильи" (2:3).

Мутко: «Забудьте о письменных формальностях, мы обо всем договорились со Слуцким и Гинером»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что договоренность о дальнейшей работе Леонида Слуцкого в сборной России на посту главного тренера уже есть, а о письменных формальностях нужно забыть.

Не волнуйтесь за Леонида Викторовича и РФС. Мы договорились, а письменные формальности не имеют никакого значения. Забудьте о них, не делайте из них какого-то события. Мы обо всем договорились с Евгением Ленноровичем и Леонидом Викторовичем", - сказал Мутко.

Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира

«Боруссия» М назначила Шуберта на пост главного тренера команды.

Андре Шуберт стал главным тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха. До этого он на протяжении двух месяцев являлся исполняющим обязанности наставника команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2017 года.

Федун выкупил у Челоянца 10% акций «Спартака»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун приобрел 10% акций клуба у Джевана Челоянца.

Напомним, сегодня московский клуб заявил, что Челоянц вышел из состава акционеров. В августе этого года Челоянц также покинул совет директоров "Спартака".