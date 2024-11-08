Аршавин – о драке в матче ЦСКА – «Спартак»: «Не скажу, что это прям ужасно»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о драке между футболистами, случившейся в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

– Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

– У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша – какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...

– На несколько матчей.

– Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.

– Такие ситуации не красят наш футбол?

– Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.

В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Роша был дисквалифицирован на 3 матча, Литвинов – на 2.

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