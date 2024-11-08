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    • Аршавин – о драке в матче ЦСКА – «Спартак»: «Не скажу, что это прям ужасно»

    Аршавин – о драке в матче ЦСКА – «Спартак»: «Не скажу, что это прям ужасно»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о драке между футболистами, случившейся в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

    – Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

    – У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша – какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...

    – На несколько матчей.

    – Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.

    – Такие ситуации не красят наш футбол?

    – Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.

    • В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
    • Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.
    • Роша был дисквалифицирован на 3 матча, Литвинов – на 2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 09:27
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1731047714
    типо продолжайте в том же духе
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731054002
    Ладно бы это ещё сопровождалось хорошей игрой, а так, чисто решили друг на друга негатив излить, хотя лучше бы судье дали пару лещей, и дальше бы продолжили играть
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