Экс-вратарь сборной России – о желании Дзюбы стать лучшим бомбардиром команды: «Здесь не место для искусственных рекордов»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в национальную команду.

Форварда не было в сборной с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в ее истории.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Сборная России – это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов.

Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», – заявил Нигматуллин.

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