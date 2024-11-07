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    • Экс-вратарь сборной России – о желании Дзюбы стать лучшим бомбардиром команды: «Здесь не место для искусственных рекордов»

    Экс-вратарь сборной России – о желании Дзюбы стать лучшим бомбардиром команды: «Здесь не место для искусственных рекордов»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в национальную команду.

    • Форварда не было в сборной с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в ее истории.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Сборная России – это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов.

    Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», – заявил Нигматуллин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2024 23:35
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    Комментарии (3)
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    VGreen
    1731048264
    В данном случае, почему бы и нет. Ничего не значащие матчи. В Вашингтон Кэпиталз вон все стараются, чтобы Овечкин рекорд Грецки побил, и сам Грецки, в принципе, в своих интервью говорит, что не будет против, если его рекорд побьют.
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    subbotaspartak
    1731050290
    А их вместе с Кержаковым выставить, кто забил, тому и пряник
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    SLADE2019
    1731050730
    Чушь несет ушастый. Дзюба - действующий игрок. Гол, если забьет искусственным никак не будет, а будет трудовым. Поэтому, почему бы не вызвать? Другое дело, что поставить рекорд в игре с Брунеем, ценности ему не добавит.
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