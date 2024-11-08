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    Анчелотти – о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал изменения в игре команды.

    «Мы поговорили и проанализировали ситуацию. Думаю, что мы нашли решение, но пока это лишь теория. Нужно оценить это на практике.

    У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли правильное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, правильно ли мы поступили», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» проиграл два домашних матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).
    • Следующий соперник – «Осасуна» (9 ноября, 16:00 мск).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: AS

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    08.11.2024 15:51
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    Комментарии (12)
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    Октавиус
    1731071705
    хотелось бы верить... пока ни одного цельного матча за весь сезон
    Ответить
    FWSPM
    1731073134
    Зачем купили черепаха бегунка ? какой идиот это придумал? была шикарная команда и что теперь?
    Ответить
    Тинез Розоп
    1731077752
    Винни и Мбаппе не смогут вместе играть. это две жадины ...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731079098
    Карло:Мы нашли решение-Мбаппе в запасе,Вини в депутаты,я в сб.Бразилии
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