Анчелотти – о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал изменения в игре команды.

«Мы поговорили и проанализировали ситуацию. Думаю, что мы нашли решение, но пока это лишь теория. Нужно оценить это на практике.

У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли правильное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, правильно ли мы поступили», – сказал Анчелотти.

«Реал» проиграл два домашних матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

Следующий соперник – «Осасуна» (9 ноября, 16:00 мск).

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