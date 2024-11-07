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    Канчельскис ответил критикам

    Андрей Канчельскис рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

    – Вас часто критикуют в комментариях за высказывания и в шутку сравнивают с Мостовым.

    – Мне задают вопросы – я отвечаю. У этих людей есть свое мнение? Каждый год кричат, что «Спартак» станет чемпионом. Я говорю то, что вижу, а не рассказываю, как они, не переобуваюсь и не занимаюсь популизмом.

    «Спартак» разве борется за первое-второе место сейчас? Нет! «Зенит» будет первым, а красно-белые – пятые или четвертые. Повторюсь, я ничего не выдумываю, а говорю правду – опыт у меня футбольный есть.

    Я хочу, чтобы у нас была хорошая Премьер-лига, чтобы нас вернули в Европу. А что про меня говорят – мне по барабану. У меня есть семья и друзья, которые меня уважают, как и я их.

    Пусть про меня говорят что угодно – эти люди подстраиваются под других, у них нет своего мнения. Они подстраиваются под систему, поддакивают.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1731011892
    Он прав во всем что сказал
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    САДЫЧОК
    1731049252
    Канчельскис ты говоришь только за деньги! Потому что ты предатель тренера и зачинщиков!
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    FWSPM
    1731056429
    Газ не будет первым пора списать
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