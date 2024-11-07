Канчельскис ответил критикам

Андрей Канчельскис рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

– Вас часто критикуют в комментариях за высказывания и в шутку сравнивают с Мостовым.

– Мне задают вопросы – я отвечаю. У этих людей есть свое мнение? Каждый год кричат, что «Спартак» станет чемпионом. Я говорю то, что вижу, а не рассказываю, как они, не переобуваюсь и не занимаюсь популизмом.

«Спартак» разве борется за первое-второе место сейчас? Нет! «Зенит» будет первым, а красно-белые – пятые или четвертые. Повторюсь, я ничего не выдумываю, а говорю правду – опыт у меня футбольный есть.

Я хочу, чтобы у нас была хорошая Премьер-лига, чтобы нас вернули в Европу. А что про меня говорят – мне по барабану. У меня есть семья и друзья, которые меня уважают, как и я их.

Пусть про меня говорят что угодно – эти люди подстраиваются под других, у них нет своего мнения. Они подстраиваются под систему, поддакивают.

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