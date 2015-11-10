Антисборная 15-го тура РФПЛ. Габулов, Паршивлюк, Рязанцев и другие

Парад "символов клуба", защитник, который пытается найти себя, и нападающий без ударов по воротам – в списке неудачников 15-го тура РФПЛ.

Антигерои 15-го тура РФПЛ

Вратарь. Владимир Габулов ("Динамо") Вратарь. Владимир Габулов ("Динамо")

Общая оценка: 2/10

Чем запомнился: крайне неудачно сыграл на выходе в эпизоде с голом “Кубани”

Владимир Габулов – это уже практически живой символ “Динамо” нового века. Хотя бы потому, что представить кого-то еще в воротах столичного клуба на данный момент, кроме него, – задача довольно трудная. Однако от ляпов не застрахован ни один вратарь в мире, и Владимир здесь не исключение.

Габулов неудачно отбил мяч после подачи штрафного, фактически подарив Игнатьеву возможность расстрелять собственные владения без внешнего сопротивления.

Левый защитник. Али Гаджибеков ("Анжи") Левый защитник. Али Гаджибеков ("Анжи")

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: совершенно не помогал команде в обороне

Гаджибеков – едва ли не единственный из текущего состава “Анжи”, кто помнит практически все вехи в новейшей истории махачкалинцев: от славных времен керимовской золотой лихорадки до “очищения” ФНЛ.

А коль у тебя столь значительный опыт выступления в команде, то будь готов к тому, что на тебя будут возлагать определенные обязательства. Например, помогать собраться оборонительной линии своего клуба, когда соперник буквально рвет ее на части. Но Али, увы, с этой задачей не справился. А “Анжи”, как известно, получил от “Мордовии” целую авоську голов.

Центральный защитник. Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: необязательной игрой в обороне

Первое поражение ЦСКА в текущем сезоне – событие знаковое. И даже сверх того. Но что еще любопытнее, потерпели армейцы его не от по-настоящему топового клуба, а от краснодарских “быков”, которые потихонечку начинают обретать былую форму. Хотя, конечно, говорить о том, что ранее армейцы смотрелись абсолютно непобедимой машиной нельзя – слишком уж часты были у них проблемы в той же защитной линии. Чего стоит только матч с “Динамо”, когда атакующее звено не распечатало ворота Акинфеева лишь из-за слабой реализации моментов.

А вот “Краснодар” смог. Точнее, смог Федор Смолов при поддержке “Краснодара”. И не последнюю роль в его голах сыграли сами оборонцы ЦСКА и в частности Алексей Березуцкий, который при счете 0:0 довольно вяло пытался Федора от мяча оттеснить, что позволило тому спокойно распорядиться моментом.

Центральный защитник. Андрей Семенов ("Терек")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: едва-едва не похоронил собственную команду

Не так уж и активен был “Спартак” в атаке в матче с “Тереком”, чтобы говорить о том, что красно-белые свой гол заслужили. Вернее, не свой даже, а Андрея Семенова, который в суматохе после розыгрыша штрафного на 6-й минуте у своих ворот махнул ногой по мячу, а тот взял и залетел. И залетел точно туда, куда надо. И если бы на месте “Спартака” была бы команда без внутренних проблем и с более стабильной атмосферой внутри (да тот же “Краснодар” хотя бы), то они непременно бы лидерство закрепили. Повезло.

На месте “Спартака” остался “Спартак”, который спокойно отдал победу хозяевам. А ведь этот автогол Андрея мог бы стать роковым.

Правый защитник. Сергей Паршивлюк ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: в очередной раз показал, что былого Паршивлюка уже не вернуть

А ведь когда-то Сергея всерьез называли преемником Анюкова в сборной России. Даже и вариантов-то других тут не было: мол, осталось только дождаться, когда Александр совсем уж отойдет от дел, и тогда Паршивлюк с честью его заменит. Теперь что в “Зените”, что в сборной на его месте (и заслуженно!) пылит Смольников, а защитник “Спартака” продолжает тщетные попытки вернуть себя на уровень, который он показывал до травм.

Пока, как видим, не выходит: Сергей стал излишне осторожным, больше не идет в жесткие стыки и старается эпизодов с борьбой избегать. Собственно, именно это мы и видели в эпизоде с первым голом грозненцев, когда как раз Паршивлюк оставил Кутепова отдуваться в одиночестве.

Центральный полузащитник. Хави Гарсия ("Зенит")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: достаточно ранней заменой

Ставка Виллаш-Боаша на матч с “Локомотивом” не сыграла. Несмотря на огромную разницу в общей стоимости составов, железнодорожники по своим соперникам проехались так, что их даже немного жалко стало. Хави Гарсия, как человек с опытом игры в Европе, должен был помочь своей команде сковать передвижения хозяев в центре поля и поступательно начать осаду ворот Гильерме.

Да вот что-то как-то не сложилось: уже на 63-й минуте вместо испанца, который со своими функциями не совладал, вышел Аксель Витсель.

Центральный полузащитник. Александр Рязанцев ("Зенит")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: полностью растворился на поле

Рязанцев в “Зените” не прижился – это факт. Александр стабильно выглядит инородным телом в схемах петербуржцев, на какой бы позиции он ни выходил.

Вот и в игре с “Локомотивом” полузащитник начал матч с первых минут, но за отведенное ему время ничем толковым себя не проявил.



Центральный полузащитник. Алан Чочиев ("Крылья Советов")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: крайне низкой продуктивностью

Тяжело что-то конкретное сказать о полузащитнике, средняя точность передач которого составила 69 процентов.

Алан мало двигался, не так уж часто играл в атаку и совсем не бил по воротам “Рубина” – ничего удивительного, что к 70-й минуте вместо него вышел Яхович.

Левый нападающий. Зе Луиш ("Спартак")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: никак не может найти себя

Когда Зе Луиш приезжал в Россию, едва ли не из каждого утюга было слышно, что в РФПЛ прибыл бомбардир с большой буквы. Он, мол, и обыграть один в один может легко, и удар у него хороший. А прыгает-то как! Настоящий баскетболист! Да только все это никак не помогает уроженцу Кабо-Верде делать главное – забивать голы и быть полезным команде. Собственно, в матче против “Терека” сценарий был тот же: Зе Луиш снова ушел с поля с дыркой от бублика.

Правый нападающий. Александр Прудников ("Амкар") (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: поучаствовал в голе…

… правда, в свои ворота. Александр на протяжении всего матча крайне медленно перемещался по полю, с неохотой шел вперед и практически не создавал опасности у ворот соперника.

Зато вот собственному голкиперу Прудникову насолить удалось – именно из-за того, что он при подаче углового решил пропустить мяч, и был забит первый гол “Уфы”.

Центральный нападающий. Марко Девич ("Рубин")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: снова ни разу не ударил по воротам соперника

Пора бы уже Марко Девичу перебраться в какую-нибудь другую команду – в “Рубине” натурализованный украинец явно чувствует себя не в своей тарелке .

Уже в который раз поражаемся аморфности этого нападающего на острие атаки – даже в победной для казанцев игре Девич не сумел ни на йоту потревожить голкипера соперника.

Тренер. Андре Виллаш-Боаш ("Зенит")

Выбор состава: 3/10

Выбор тактики: 2/10

Замены: 2/10

Чем запомнился: дал повод болельщикам порадоваться перспективе своего отъезда

Как бы ни был хорош “Локомотив” в матче с “Зенитом”, но несостоятельность питерской команды при этом не отметить просто невозможно. Виллаш-Боаш, видимо, уже одной ногой где-нибудь в Европе, потому что иначе объяснить то, что команда, которая еще не так давно сшибала конкурентов в Лиге чемпионов со своего пути, в родном первенстве выглядит забитым котенком против пусть и крепкого, но все-таки ничем не превосходящего соперника, не получается.



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