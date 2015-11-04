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  • ЦСКА уступил в Манчестере. Гарай не сыграет с «Лионом». Дайджест событий дня

ЦСКА уступил в Манчестере. Гарай не сыграет с «Лионом». Дайджест событий дня

<p><em>Фалькао пропустит несколько недель. УЕФА предупредил Украину. Смолов мог стать игроком ЦСКА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале</em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">УЕФА сделал последнее предупреждение Украине</span></strong></p> <p>2 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялось совещание, в котором принял участие директор департамента по вопросам стадионов и безопасности УЕФА Марк Тиммер.</p> <p>На совещании был рассмотрен инцидент с избиением темнокожих болельщиков на матче "Динамо" – "Челси". Подводя итоги заседания, исполнительный директор ФФУ Владимир Генинсон отметил, что украинскому футболу была показана "последняя желтая карточка". В случае рецидива украинцы получат "красную".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Терек» подпишет Уилкшира</strong></span></p> <p>Вице-президент грозненского <a href="https:///teams/ter" target="_blank">"Терека"</a> Хайдар Алханов сообщил, что австралийский защитник <strong><a href="https:///player/9155" target="_blank">Люк Уилкшир</a></strong> подпишет контракт сроком на год.</p> <p>"На днях будет заключен контракт с Люком Уилкширом. Соглашение будет рассчитано на один год", – сказал Алханов. Напомним, что в России Уилкшир выступал за "Динамо", а последним клубом австралийца стал "Фейеноорд", который отпустил его летом.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Гарай не сыграет с «Лионом»</span></strong></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///coaches/1026" target="_blank">Андре Виллаш-Боаш</a> </strong>перед <a href="https:///online/87030" target="_blank">матчем</a> четвертого тура Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/lyo" target="_blank">"Лиона"</a> рассказал о состоянии некоторых игроков и турнирных перспективах команды.</p> <p>"Халк готов играть, а вот Эсекьель Гарай – нет. У нас хорошее положение в группе, но мы хотим как можно раньше выйти в плей-офф. В случае ничьей мы практически обеспечим себе проход в следующую стадию", – говорит Виллаш-Боаш.</p> <p>Напомним, в первом матче этих соперников, который состоялся в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Санкт-Петербург, "Зенит" одержал победу со счетом 3:1.</p> <p>Игра "Лион" – "Зенит" состоится в среду, 4 ноября. Начало – в 22.45.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446586222_Arsenal+FC+v+FC+Bayern+Munchen+UEFA+Champions+Eb7pOPX24gAl.jpg" style="width: 720px; height: 502px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левандовски пообещал забить «Арсеналу»</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <strong><a href="https:///player/10848" target="_blank">Роберт Левандовски</a></strong> поделился своими ожиданиями перед матчем с <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсеналом"</a> в Лиге чемпионов, который состоится в среду на "Альянц Арене".</p> <p>"В последних двух играх я не забивал. Конечно, я хочу забить "Арсеналу". Сделаю все для этого. Нам очень нужны очки, должны показать, что у нас лучшая команда. Если мы будем сконцентрированы и проявим характер, то наши шансы на победу возрастут", – заявил Левандовски.</p> <p>Напомним, первый матч между командами в рамках третьего тура Лиги чемпионов завершился со счетом 2:0 в пользу "канониров"</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Болельщики «Манчестер Сити» подверглись нападению</strong></span></p> <p>Болельщики <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> были атакованы в Севилье, куда они приехали посмотреть на матч своей команды в рамках Лиги чемпионов.</p> <p>Как сообщают очевидцы, на один из баров города напали около 50 человек в масках и с дубинками. Нападающие сломали дверь в бар, но внутрь не попали. Англичанам пришлось забаррикадировать здание.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Думбия хочет остаться в ЦСКА</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/csf" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/19873" target="_blank">Сейду Думбия</a></strong> хочет продлить свое пребывание в столичном клубе.</p> <p>"Я надеюсь, ЦСКА приложит все усилия для того, чтобы продлить мое пребывание в команде. Думаю, что играть за "Рому" я уже точно не буду. Я был бы очень рад, если ЦСКА, я и "Рома" нашли общий язык, и ЦСКА выкупил мой контракт у итальянцев", – сказал Думбия.</p> <p>В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов в 10 матчах премьер-лиги и 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фалькао пропустит несколько недель</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <strong><a href="https:///player/16216" target="_blank">Радамель Фалькао</a></strong> заработал мышечное повреждение и не сможет выйти на поле в ближайшие несколько недель.</p> <p>"Сегодня Фалькао получил мышечное повреждение. Он будет вне игры несколько недель", – заявил главный тренер синих <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Смолов мог летом перейти в ЦСКА</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a> <strong><a href="https:///player/1951" target="_blank">Федор Смолов</a></strong><strong><b> </b></strong>в ходе летнего трансферного окна мог оказаться в московском <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>. Об этом сообщает корреспондент "Бомбардира" Иван Адаменко.</p> <p>"Да, действительно, переговоры велись. Однако нам не удалось договориться", – подчеркнул нападающий сборной России.</p> <p>В текущем сезоне Смолов забил за "быков" 6 голов и сделал 6 результативных передач во всех турнирах.</p> <p><a href="https:///articles/447409" target="_blank">Антисборная 14-го тура РФПЛ. Данни, Логашов, Глушаков и другие</a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8077451" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Манчестер Юнайтед" обыграл ЦСКА </strong></span></p> <p>Московский ЦСКА уступил "МЮ" в гостевом матче. Единственный мяч на счету форварда "красных дьяволов" Уэйна Руни. Антирекордная серия Игоря Акинфеева без "сухих" матчей продолжилась. На данный момент она составляет 35 матчей.</p> <p>Среди других результатов отметим победу "Манчестер Сити" над "Севильей" (3:1) и триумф "Реала" над "ПСЖ" (1:0).</p> <p><strong>Лига Чемпионов. Групповой этап, 4-й тур. Группа B.</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87018" target="_blank">Манчестер Юнайтед – ЦСКА – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Руни, 78.</p> <p><a href="https:///lc" target="_blank">Другие результаты матчей Лиги чемпионов</a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Челси Краснодар Смолов Федор Уилкшир Люк Левандовски Роберт Фалькао Радамель Думбия Сейду
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