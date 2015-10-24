«Зенит» разгромил «Анжи». Моуринью снова поскандалил с судьями. Дайджест событий дня

Капелло активно зовут в МЛС. К Миранчуку проявляют интерес французские и испанские клубы. «Анжи» наконец-то обзавелся новым главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Спартак» вернет Дзюбе 7 миллионов

Сумма, которую "Спартак" должен будет вернуть своему бывшему футболисту, а ныне форварду "Зенита" Артему Дзюбе, составит семь миллионов рублей — ровно столько составляла зарплата футболиста за февраль 2015 года в стане красно-белых. Напомним, что тогда указанная сумма была взыскана с футболиста в виде штрафа за интервью официальному сайту "Зенита".

"Суммарные поощрительные выплаты за февраль, согласно тогдашнему курсу, составляют около семи миллионов рублей, и именно эту сумму заявила сторона Дзюбы на заседании Палаты по разрешению споров. Позже комитет по статусу и переходам футболистов обязал "Спартак" выплатить игроку причитающиеся ему деньги", - сообщил источник в РФС.

Капелло может возглавить клуб МЛС

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в поисках нового места работы рассматривает варианты трудоустройства в США. 69-летний итальянец ведет переговоры с несколькими командами МЛС, чтобы занять пост главного тренера в 2016 году.

Предполагается, что заинтересованными в услугах специалиста могут быть "Нью-Йорк Сити", "Монреаль Импакт", "Чикаго Файр" и "Сиэтл".

Алексей Миранчук заинтересовал скаутов французских и испанских клубов

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заинтересовал скаутов европейских клубов. На игре "железнодорожников" против "Спартака" присутствовали представители французских и испанских клубов.

Интерес к игроку в Европе возник после того, как международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов Восточной Европы в возрасте до 23 лет, в который попал и Миранчук.

Встреча против "Спартака" была не первой, на которую приезжают иностранные скауты. Они также наблюдали за игрой хавбека на матче группового раунда Лиги Европы "Локомотив" – "Скендербеу", в котором Миранчук вышел на поле во втором тайме.

Мутко: «Слуцкому нет смысла уходить из ЦСКА»

Глава РФС Виталий Мутко считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому сейчас нет смысла уходить из ЦСКА.

"Ясность в ближайшие дни наступит, мы эту работу ведем. Абсолютно удовлетворены работой главного тренера и его штаба, обстановкой сейчас и тем темпом, который взяла сборная. Сейчас от добра добра искать никто не собирается, мы хотели бы, чтобы Леонид Викторович работал весь цикл, включая чемпионат Европы. Такие договоренности с ним есть. Сейчас никакого смысла в освобожденном тренере нет, мы не можем ведущий клуб страны в данном случае оголять. Мы решения все найдем, и это будет работать", - заявил Мутко.

Моуринью был удален за попытку проникнуть в судейскую комнату

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью в перерыве матча десятого тура АПЛ против "Вест Хэма" пытался проникнуть в комнату для судей, за что был наказан красной карточкой.

Желание Моуринью побеседовать с судьями было вызвано, вероятно, тем, что в концовке первого тайма был удален с поля полузащитник "Челси" Неманья Матич.

Напомним, что недавно Моуринью был наказан условной дисквалификацией за критику судей.

Радимов пройдет стажировку в Испании

Главный тренер петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов ближайшее время проведет в Испании.

Специалист пройдет стажировку в тренерском штабе "Райо Вальекано", в также посетит матч команды с "Эспаньолом".

Агаларов - новый главный тренер «Анжи»

Руслан Агаларов утвержден в качестве главного тренера махачкалинского "Анжи". Ранее специалист четыре года возглавлял молодежную команду "орлов". После увольнения из клуба Юрия Семина Агаларов выступал в качестве исполняющего обязанности главного тренера и провел с командой две встречи - с "Кубанью" (1:1) и "Краснодаром" (2:2).

Таким образом, получается, что на матч с "Зенитом" Агаларов вывел команду уже без приставки "и.о".

РФПЛ. «Зенит» уничтожил «Анжи»

В матче 13-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" уверенно разобрался с махачкалинским "Анжи" - 5:1. Дубль за авторством Артема Дзюбы, который забил в составе сине-бело-голубых уже в шестой игре подряд. Еще три мяча на счету Витселя, Шатова и Халка. Махачкалинцы же сумели ответить всего одним голом, который провел Максимов.

Екатеринбургский «Урал» без особых проблем взял три очка в противостоянии с «Амкаром» (3:1), а саранская «Мордовия» разошлась миром с краснодарской «Кубанью» (1:1).

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 1:1 – Максимов, 48; 2:1 – Витсель, 55; 3:1 – Дзюба, 67; 4:1 – Шатов, 73: 5:1 – Халк, 85.

Зенит: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Евсеев, 86), Витсель, Юсупов, Данни, Шатов (Рязанцев, 78), Халк, Дзюба (Долгов, 87).

Анжи: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко (Абдулавов, 77), Жиров, Аруна (Мутари, 84), Мкртчян (Гасанов, 71), Максимов, Хадарцев, Боли.

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АПЛ. «Арсенал» разобрался с «Эвертоном» за две минуты

На двоих "Арсенал" и "Эвертон" создали груду голевых моментов, однако победу в конечном итоге досталась подопечным Арсена Венгера. Праздновать итоговый успех "канонирам" позволили голы Жиру и Косиельни, которые уместились в рамки двух минут.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Арсенал – Эвертон – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Жиру, 36; 2:0 – Косиельни, 38; 2:1 – Баркли, 44.

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