«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл в гостях вничью с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» со счетом 2:2 в матче 4-го тура Восточной конференции азиатской Лиги чемпионов.

Китайский клуб повел в счете 2:0 во втором тайме благодаря голам Андре Луиса на 50-й минуте и Юй Ханьчао на 64-й. Однако на 75-й минуте австралийский клуб отыграл один мяч, а на 90+5-й сравнял счет.

После четырех матчей у «Шанхай Шэньхуа» на счету 7 очков. Сейчас команда занимает 3-е место в Восточной конференции, но ее соперники еще не сыграли свои встречи.

В рамках турнира в конференции клубы проведут по 8 встреч. 8 команд из 12 выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов АФК Элит. Восточная конференция. 4-й тур

Сентрал Кост Маринерс – Шанхай Шэньхуа – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Луис, 50; 0:2 – Юй Ханьчао, 64; 1:2 – Нгор, 75; 2:2 – Брендтмэн, 90+5.