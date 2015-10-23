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  • Руслан Пименов: «Матч «Динамо» и «Спартака» - битва двух непредсказуемых команд»

Руслан Пименов: «Матч «Динамо» и «Спартака» - битва двух непредсказуемых команд»

<p><em>Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов в преддверии встречи бело-голубых со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о том, чего стоит ждать в воскресенье на «Арене Химки».</em></p> <p><strong>- Руслан, для вас, как для бывшего динамовца, что значат встречи со «Спартаком»? Серьезнее ли они противостояний с другими московскими клубами?</strong></p> <p>- Конечно, они стоят особняком. И не потому, что это «Спартак». Просто это дерби, тут соперник уже не столь важен, настрой на игру всегда особый. Думаю, что всем понятен уровень таких соперничеств.</p> <p><strong>- Красно-белые сейчас расположились на пятой строчке в турнирной таблице, «Динамо» - на десятой. Что подопечные Андрея Кобелева сейчас могут противопоставить оппоненту? </strong></p> <p>- У «Динамо», пусть пока результата какого-то особого нет, но есть проблески в игре. Пока им немножечко не везет в плане реализации, но я уверен, что у команды скоро с этим все наладится.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445617408__I2V2133.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Многие считают «Динамо» непредсказуемой командой, так как в составе много молодых футболистов, которые не всегда играют стабильно….</strong></p> <p>- Соглашусь с этим высказыванием. У бело-голубых есть хорошие моменты, есть не очень. Именно отсутствие стабильности и является главной проблемой столичного клуба. Чем быстрее молодежь освоится на поле, тем быстрее дела клуба пойдут в гору. Но при первых положительных моментах нельзя расслабляться и успокаиваться. Про «Спартак», в принципе, можно сказать то же самое. Команда Дмитрия Аленичева может как выиграть важную встречу, так и проиграть ее. Думаю, на выходных нас ждет битва двух самых непредсказуемых коллективов.</p> <p><strong>- Не так давно руководство «Динамо» заявляло, что на текущий сезон никаких целей перед командой не стоит. Не будет ли это расслабляющим фактором для дружины Кобелева?</strong></p> <p>- Надеюсь, что не было задачи играть в свое удовольствие. «Динамо» - это серьезный клуб, должны все ответственно подходить, понимая, цвета какого клуба они защищают. Расслабленность – это не слишком правильное отношение к делу. Нужно выигрывать все матчи, вне зависимости от ситуации и соперника. Футбол – это же серьезный спорт.</p> <p><strong>- У хозяев поля сейчас большие проблемы: не сыграют Губочан с Дьяковым, на полгода выбыл Самба. Головная боль для тренерского штаба.</strong></p> <p>- Андрей Николаевич опытный в этом плане, он найдет выход из такой непростой ситуации. Он уже был не раз в подобном положении, это не такая уж и большая проблема.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445617733__I2V5764.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Рулевые и «Спартака», и «Динамо» на этой неделе справили свои дни рождения. Дополнительная мотивация для футболистов? Не галстук же дарить им.</strong></p> <p>- Естественно не галстук (смеется). Все захотят подарить победу, поэтому я надеюсь, что нас в эти выходные будет ожидать зрелищный футбол. Для болельщиков данная игра будет весьма интересной. А от себя могу поздравить обоих специалистов с прошедшими днями рождениями и пожелать им дальнейших успехов в их нелегком деле.</p> <p><strong>- Какой-то результат спрогнозируете?</strong></p> <p>- Если честно, то это очень тяжело. Даже представить не могу, ведь встречаются две команды, которые не отличаются стабильностью.</p> <p><strong>- То есть уйдете от ответа?</strong></p> <p>- Да, пожалуй. Могу точно сказать, что забитые мячи будут и с одной, и другой стороны.</p> <p><strong>- Погребняк забьет на этот раз?</strong></p> <p>- Посмотрим. Только матч покажет, сможет ли он поразить ворота соперника.</p>

Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Пименов Руслан Самба Кристофер Губочан Томаш Кобелев Андрей Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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bvb09rf
1445623025
Ну и ряха
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Gai julii cecar
1445625169
Derbi neudachnikov)))
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джон базелон
1445625710
Жирный какой стал!
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Suvlur
1445635543
Ек макарек...Теперь понимаешь, почему наши за рубеж не едут. Таити, таити - нас и здесь неплохо кормят
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