«Шальке» догоняет «Боруссию» Д, «Бавария» бьет рекорд. Главные события 9-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Еще один кандидат на отставку, разгром от «Боруссии» М и дилемма для Тухеля. «Бомбардир» рассказывает об основных событиях 9-го тура Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бавария» продолжает бить рекорды</strong></span></p> <p>Перед стартом сезона Пеп Гвардиола был едва ли не самым критикуемым тренером из тех, что возглавляют мировые гранды. Отчасти даже заслуженно: очень уж много экспериментировал испанец с в общем-то и без него сложившемся составом мюнхенской машины для убийств, ставил под сомнение незыблемость позиций на поле таких мастодонтов как Бастиан Швайнштайгер, Томас Мюллер и прочих, но вот едва ли кто ожидал, что при нем Роберт Левандовски оформит самый быстрый в истории Бундеслиги пента-трик, а сама «Бавария» под руководством экс-тренера «Барселоны» выдаст лучший стартовый 9-матчевый отрезок в чемпионате за все время его существования.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445590" target="_blank">Златко Юнузович: «Я хочу войти в историю «Вердера»</a></strong></p> <p>А он смог. Точнее, команда под его началом смогла. Смогла дожать безвольный «Вердер», ведя в счете 1:0 и к финальному свистку владея мячом 71 (!!!) процент игрового времени. Смогла уложить на лопатки идущую полным ходом дортмундскую «Боруссию». Смогла в конце-то концов сокрушить некогда грозный «Вольфсбург». Да, безусловно, были и игры уровнем пониже (например, крайне невыразительный матч с «Аугсбургом» при родных трибунах), но в текущем сезоне Гвардиола имеет все шансы сменить гнев болельщиков «Баварии» на милость. И очередной побитый его ребятами рекорд ему в этом поможет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445235703_csm_A06Z2328_01_699e_20981f6ca1.jpg" style="height:477px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Боруссия» М копирует любимый счет «Баварии»</strong></span></p> <p>И на этот раз, прошу заметить, копирует не в роли проигравших, как повелось у них в текущей кампании. Гладбахцы ощутимо расправили крылья после ухода с тренерского поста Люсьена Фавра и отныне штампуют победу за победой. Что же до «Айнтрахта», с которым «жеребятам» довелось помериться силами в минувший уикэнд, то дела у них идут… Да в общем-то так же, как и у «Боруссии»: многого ждали от Армина Фе и компании в этом сезоне после неудачного прошлогоднего рывка в зону еврокубков, но пока что все, чем приходится довольствоваться болельщикам из Франкфурта, - это 13-м местом в таблице и 9-ю очками в активе. Скудно.</p> <p>А вот на поле «Коммерцбанк Арены» было на что посмотреть: обе команды довольно много били по воротам друг друга (суммарно набралось под тридцатку выстрелов), не стеснялись идти в жесткие стыки (результат – два пенальти. По одному в каждые ворота) и забивали без остановки. Правда, последнее – это все же больше про «Боруссию», которая наколотила аж 5 мячей, пропустив при этом единожды. Теперь бело-зеленые вплотную подбираются к еврокубковой компании, грозясь в скором времени ворваться в нее.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445236269_csm_bericht_augsburg_away_c5bd041245.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ингольштадт» проигрывает, «Дармштадт» ускоряет вторую отставку в лиге</strong></span></p> <p>«Штутгарт» - это то, о чем можно говорить очень и очень долго. В общем-то, обычно мы и говорим, поэтому на сей раз не будем. Ограничимся лишь тем, что против «Ингольштадта», который стал, пожалуй, главным открытием сезона в Бундеслиге, «шваабы» сыграли абсолютно типично для себя: много били, много бегали и много пасовали. Так и тянется рука написать «и много пропускали» по старой привычке, но, знаете ли, не на сей раз.</p> <p>Да, в кой-то веки «Штутгарт» свое преимущество воплощает в победу. Минимальную, конечно же, но их это, думается, мало интересует. А вот «Ингольштадту» надо быть пособраннее: если «автозаводцы» хотят забраться в зону Лиги Европы, очки с командами уровня «Штутгарта» надо брать.</p> <p>«Дармштадту» же на этот раз повезло больше – их соперником оказался «Аугсбург». Тот самый, который вышел в еврокубки год назад, а сейчас плетется на последнем месте в таблице. И «лилии» выиграли. Действовали вторым номером, меньше атаковали, но все равно забили дважды и сохранили свои ворота в неприкосновенности. Скорее всего, в скором времени кресло зашатается еще под одним тренером в Бундеслиге – с Маркусом Вайнцирлем церемониться едва ли будут.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445236040_1.jpg" style="height:387px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Боруссия» Д побеждает, но отстает. «Шальке» держится за «бронзу» </strong></span></p> <p>Томас Тухель на посту главного тренера дортмундской «Боруссии» стартовал уверенно. И даже больше. Возможно, если бы не осечка в очном противостоянии с «Баварией», то кандидатов на «салатницу» сейчас по-прежнему было бы двое. Но, как оказывается, не судьба.</p> <p>И даже уверенная победа над «Майнцем» не помогла сократить отставание. Которое, на секундочку, составляет целых 7 очков. Скорее всего, в этом сезоне «шмелям» мюнхенцев не догнать. А вот «Шальке» до «Боруссии» рукой подать. Один балл отделяет «горняков» от Тухеля и компании, а победа над боевитой берлинской «Гертой» позволила им не упустить из виду конкурента за серебряные медали.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><strong>Символическая сборная:</strong></strong></span></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/images/upload/1445234816_10-y_tur_Germ.png" style="height:515px; width:400px" /></strong></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 9-го тура Бундеслиги:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/83262" target="_blank">«Майнц» - «Боруссия» Д - 0:2</a></strong></p> <p><a href="https:///online/83253" target="_blank"><strong>«Шальке» - «Герта» - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83254" target="_blank"><strong>«Вольфсбург» - «Хоффенхайм» - 4:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83255" target="_blank"><strong>«Гамбург» - «Байер» - 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83257" target="_blank"><strong>«Аугсбург» - «Дармштадт» - 0:2</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///online/83258" target="_blank">«Вердер» - «Бавария» - 0:1</a></strong></p> <p><a href="https:///online/83260" target="_blank"><strong>«Айнтрахт» - «Боруссия» М - 1:5</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83261" target="_blank"><strong>«Кельн» - «Ганновер» - 0:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/83256" target="_blank"><strong>«Штутгарт» - «Ингольштадт» - 1:0</strong></a></p>