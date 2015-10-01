Виллаш-Боаша выгоняют из «Зенита. Кержакова ждут на «Матч ТВ». Дайджест событий дня

ЦСКА выиграл у ПСВ. Иньеста получил травму. Боатенг будет тренироваться с "Миланом". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Иньеста пропустит от четырех до шести недель

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против "Байера", вылетел из игры на срок от четырех до шести недель. По сообщению медиков клуба, у игрока травма подколенного сухожилия правой ноги.

Боатенг будет тренироваться с "Миланом"

Полузащитник "Шальке" Кевин-Принс Боатенг с завтрашнего дня начнет тренировки с основным составом "Милана". Существует вероятность, что зимой итальянцы оформят трансфер хавбека.

В этом сезоне игрок не провел за немецкий клуб ни одного матча. Отметим, что Боатенг выступал за "Милан" с 2010 по 2013 год.

Митрофанов: "Виллаш-Боаш покинет клуб, даже если не хочет этого"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

Я не вижу здесь какой-то трагедии или повода для скандала. Ведь контракт заканчивается. И Виллаш-Боаш действительно покинет клуб. Даже если он не хочет покидать его. Представьте, например, если он хочет остаться. Что такое контракт, переговоры. Это желание двух сторон. На самом деле, Боаш просто констатировал, что у него заканчивается контракт. Не вижу здесь даже сенсации", – заявил Митрофанов.

Первый канал покажет матч между Россией и Черногорией

Матч последнего тура отборочного цикла Евро-2016 между Россией и Черногорией будет транслироваться в прямом эфире по Первому каналу. Игра пройдет в Москве 12 октября и начнется в 19.00.

За два тура до конца отборочных игр сборная России находится на втором месте в группе G с 14 очками. В том случае, если команда сохранит эту позицию за собой после двух следующих игр, она напрямую квалифицируется в финальную часть Чемпионата Европы.

Кержаков будет работать на "Матч ТВ"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков начнет свою телевизионную карьеру. Об этом сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Instagram.

"Ладно, мучать не буду. Миллер и Кержаков сейчас говорят о будущем Саши. Алексей Борисович желает ему удачи в новой, теперь уже телевизионной карьере", - написала Канделаки.

Матч "Урал" – "Амкар" перенесен

Встреча 13-го тура российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Амкаром" перенесена. Встреча пройдет в субботу в 24 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ранее планировалось, что матч состоится в понедельник 26 октября и начнется в 19.00.

Лига чемпионов. ЦСКА удержал победу в матче с ПСВ

В матче второго тура Лиги чемпионов ЦСКА взял верх над ПСВ. В первом тайме армейцы трижды огорчили гостей: дублем отличился Думбия, еще один гол забил Муса. Во второй половине ПСВ сумел сократить отставание в счете до минимального усилиями Лестьенна, который также оформил дубль. На большее голландцев, которые заканчивали матч в меньшинстве, не хватило - победа ЦСКА со счетом 3:2.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

ЦСКА – ПСВ – 3:2 (3:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Муса, 7; 2:0 – Думбия, 20; Думбия (с пенальти), 36; 3:1 - Лестьенн, 60; 3:2 - Лестьенн, 68.

ЦСКА – ПСВ – 3:2. Как это было

Состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "ПСЖ" добились важных побед. "Ювентус" не впечатляет в чемпионате, но продолжает феерить в Лиге чемпионов. "Астана" удивила всю Европу, добыв очко в матче с "Галатасараем". Мадридский "Атлетико" неожиданно проиграл "Бенфике". Со всеми результатами можно ознакомиться по ссылкам.

Результаты группы D

Результаты группы С

Результаты группы А

Результаты группы В