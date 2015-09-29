Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Антисборная 10-го тура РФПЛ: Погребняк, Чорлука, Макеев и другие

Антисборная 10-го тура РФПЛ: Погребняк, Чорлука, Макеев и другие

<p><em>Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 10-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443528285_10-y_tur.png" style="width:340px" /></strong></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531253_Lodygin-Urii.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Вратарь.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Юрий Лодыгин</strong> («Зенит») (с)</span></p> <p><strong>Общая оценка: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> пополнил собственную коллекцию ляпов и недоработок</p> <p>Теперь уже точно будет резонно вспомнить историю одного экс-спартаковского вратаря.  Он сейчас не так уж плохо в «Ростове» выступает – Сослан Джанаев. Тот тоже в условиях лимита вытеснил из основного состава более мастеровитого вратаря-легионера, сыграл на эмоциях целую линейку достойных матчей, но затем полетел в пропасть. И как бы ни пытались его поддерживать в клубе, из истории моментов не выкинешь. Юрий Лодыгин, как бы кто ни отпирался, голкипером экстра-класса никогда не был, однако раньше то ли характер не давал ему опустить руки, то ли настолько сильно в эмоциональном плане повлиял на него переезд в Петербург.  Но сейчас тайное стало явным: Юрий отвратительно провел встречу в Валенсии и ровно так же сыграл в Москве – оба гола «Спартака» были забиты лишь из-за того, что вратарь «Зенита» попросту терялся в собственных владениях. И если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро ворота питерцев будет защищать другой голкипер. Ну а пока даем Лодыгину нашу капитанскую повязку – заслужил.</p> <p><a href="https:///articles?id=443627" target="_blank"><strong>Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531275_Eschenko-Andrey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Андрей Ещенко</strong> («Анжи»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>дал надежду «Уфе»</p> <p>И снова вспоминаем Дженнаро Гаттузо. Буквально пару туров назад косплеить итальянскую легенду взялся Ломбертс – теперь эстафету подхватил Андрей Ещенко. Да, конечно, в эпизоде с автоголом махачкалинца Галиулин жути на защитника нагнал, но чтобы лупить по собственным воротам… Нет, конечно, замысел Ещенко прост и понятен. Всего-то надо было головой скинуть мяч Песьякову, дабы эпизод разрядить. Да только удар его получился настолько сильным и точным, что вратарю уже было не до разрядки – дотянуться бы до нижнего угла. Не дотянулся. И повезло еще, что «Анжи» в конечном итоге удалось отыграться, но более Ещенко так «помогать» своей команде не стоит.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531290_Kverkveliya-Solomon.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Cаломон Кверквелия</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> косвенно помог «Уралу» одержать победу</p> <p>Продолжает «Рубин» хождению по лезвию ножа. Матч с «Уралом», как лакмусовая бумажка, показал, что проблемы казанцев Билялетдинов с собой не увез – вот они, туточки. Пропустили уже в самом начале матча, сравняли счет, но уже под конец упустили все шансы заработать хотя бы одно очко. И ведь момента-то у Гогниева как такового не было – если бы Кверквелия позицию не потерял изначально, то и не было бы этого неловкого рикошета. А так – очередное поражение для «Рубина» и 12-е место в турнирной таблице.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531305_Chorluka_Vedran.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Ведран Чорлука</strong> («Локомотив»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> «сделал» пенальти для ЦСКА и не забыл удалиться</p> <p>С именем Чорлуки у болельщиков «Локомотива» традиционно ассоциируется только хорошее. Как-то так повелось, что хорват на просторах РФПЛ о себе отрицательных воспоминаний доселе оставлял крайне мало, однако в субботу Ведран был сам на себя не похож. Сперва сбил Панченко в собственной штрафной, после чего Думбия реализовал пенальти, а уже в концовке матча зачем-то затеял совсем уж неуместную перепалку с арбитром, имея при этом желтую карточку. Сергей Карасев не растерялся и тут же показал Чорлуке второй «горчичник» и отправил того отдыхать. Не лучший матч в исполнении хорватского защитника, и это еще мягко сказано.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531320_Makeev-Evgeniy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong> Евгений Макеев</strong> («Спартак»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> как и всегда – в обороне был лишним звеном</p> <p>Тот самый случай, когда от смены позиции ничего не меняется. Не сказать, чтобы на сей раз Макеев провел по-настоящему удручающий матч, однако особенность схемы Дмитрия Аленичева с пятью защитниками заключается в том, что стабильно кто-то из обоймы центральных защитников при ней выпадает. В свое время «пятым лишним» был Владимир Гранат, а на сей раз эта роль пала на плечи Евгения. И он с ней с успехом справился – никакой пользы своим присутствием на поле Макеев «Спартаку» не принес.</p> <p><a href="https:///articles?id=443576" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531338_Le-Tallek-Damen.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Дамьен Ле Таллек </strong>(«Мордовия»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> нетрадиционно вялой игрой в центре поля</p> <p>Ле Таллек – возможно, лучший легионер в истории «Мордовии». Опорный нападающий, как его прозвали во Франции, длительное время был образцом надежности и профессионализма в саранской дружине, но в понедельник в Перми Дамьен смотрелся довольно плохенько. Саранчане проиграли «Амкару» дуэль в центре поля, в результате чего даже гол Мухаметшина не спас «Мордовию» от поражения.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531354_Kulik-Vladislav.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">. <strong>Владислав Кулик </strong>(«Кубань»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> аналогично с Ле Таллеком</p> <p>Хорош в этом сезоне «Ростов», что ни говори. Однако если уж совсем откровенно, то по составу краснодарская «Кубань» как минимум не хуже. Но победу в итоге празднуют Бердыев и Ко, несмотря даже на то, что гости старались активно действовать в атаке и напрягать Джанаева частыми подходами к его воротам. А виной поражения (помимо ошибки Беленова) была дыра в центре поля, которую так и не смог залатать Владислав Кулик.  </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531390_Kanunnikov-Maksim.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Максим Канунников</strong> («Рубин»</span>)</p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не попал в игру</p> <p>Тяжело творить чудеса, когда твоя команда попросту стоит. «Рубин» в матче с «Уралом» в атаке себя не показал никак – даже единственный для казанцев гол забил номинальный защитник Эльмир Набиулин, который против екатеринбуржцев играл левого полузащитника. А вот его партнер с противоположного фланга действовал в разы хуже: Канунников игру не обострял, лишь 65% его передач достигали цели, а удары неизменно летели в молоко.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531413_Stockii-Dmitrii.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Дмитрий Стоцкий</strong> («Уфа»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>Но если Канунников хотя бы в 65% случаев попадал в ноги одноклубников, то у Дмитрия Стоцкого статистика просто удручающая – всего- то 47%. Нужно ли говорить, что левый вингер «Уфы» встречу с «Анжи» просто провалил? Вроде бы, нет.</p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531485_Pogrebnyak-Pavel.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong> Павел Погребняк</strong> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> так и не забил с момента возвращения в Россию</p> <p>Скажем прямо: Павел из Англии вернулся в неплохой форме. Что в прошлой игре с «Рубином», что в воскресенье в Самаре Погребняк активно перемещался по полю, но вот тем, кем его видят и тренерский штаб, и болельщики, он пока что стать не сумел. И это притом, что, по заверениям партнеров по команде, форвард уже нашел с ними взаимопонимание – да только голов пока нет. А ведь в игре с «Крыльями Советов» они ой как были нужны.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531517_Melgareho-Lorenso.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Лоренсо Мельгарехо</strong> («Кубань»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> растворился на поле в пользу Ткачева</p> <p>Мельгарехо – любопытный парень. Он вроде бы хорош во всем, в чем должен быть хорош нападающий, но имеет одну немаловажную особенность – когда надо, его на поле будто бы и нет. Против «Ростова» нужно было действовать агрессивно, не давать команде Курбана Бердыева времени для собственных тактических ухищрений, но в составе краснодарцев об этом помнил, видимо, один только Ткачев. А Мельгарехо будто бы и вовсе играть не выходил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531577_4034.jpg" style="float:left; height:256px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. </span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong>Сергей Ташуев</strong> («Кубань»)</span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 3/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 2/10</p> <p><strong>Замены: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> проиграл тактическую дуэль Бердыеву</p> <p>Сумел Ташуев подготовить свою команду к «Спартаку» за пару дней, а вот для «Ростова» мотивационных сил у наставника не осталось. Казалось бы, «Кубань» начала неплохо – моментов у ворот Джанаева было поболее, чем у его коллеги с другой половины поля, но затем ростовчане переломили хребет ожиданиям краснодарцев. Ташуев в определенный момент нити игры потерял, а корректировать ее не спешил. Даже замены для укрепления атаки последовали лишь под занавес встречи, когда результат уже был установлен. </p> <p><a href="https:///articles?id=443781" target="_blank"><strong>Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles?id=443459" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ</a></strong></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит Рубин Погребняк Павел Ещенко Андрей Чорлука Ведран Макеев Евгений Кулик Владислав Ле Таллек Дамьен Канунников Максим Стоцкий Дмитрий Кверквелия Соломон Мельгарехо Лоренцо Лодыгин Юрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Файдаэн_Шаз
1443533622
Не было пенальти там, Карасеву нужно прописать очки. Чорлука не заслужил попадания в "антисборную".
Ответить
stas-kst
1443535431
Фото Погребняка из FIFA, что ли? Или "мастера" фотошопа )))
Ответить
Кузмич
1443536813
я конечно извиняюсь, но какое отношение Чарли имеет к так называемому пенальти? Там вроде как Пейчинович был, а не Чарли. Автор вообще матч смотрел? 2 жк Чарли на мой взгляд получил заслуженно, уже не в первый раз он "агрессивно" разговаривает с судьями
Ответить
zra78
1443536854
Чорлука,что здесь делает олухи, тащил 82 минуты и не выдержал судейские ляпы и всё высказал.Он должен быть в сборной тура ПОЖИЗНЕННО!!!
Ответить
NoN141
1443538350
идиотизм...
Ответить
ArtMan91
1443538460
тот чел который составлял топ не смотрел матч цска-локо
Ответить
Sanches65
1443540210
А это точно футбольный сайт? Ужас у вас и так посетителей нет, а с такими рейтингами и не будет...
Ответить
BorisoW
1443544793
Чорлука не заметен...Вот бред-то,пенальти и близко не было,удалили за то что Игнашевич на нём повис,обнял как родного...Автор матч смотрел,или просто так,по текстовой трасляции отписался?
Ответить
Rainbringer
1443547114
Пейчинович сфолил, Чорлуке отвечать xDDD Хорват за серба, серб за хорвата =) Так и до воссоединения Югославии не долго xDDD
Ответить
Numero 43
1443636838
бомбардир с завидным постоянством выдает "желтые" статьи. хоть и недолюбливал я товарища Горина с соккера, но тот хотя бы писал интересно и без явных ляпов. исправляйтесь, тут не любители дома 2 сидят
Ответить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
1
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
2
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
4
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+