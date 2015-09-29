Антисборная 10-го тура РФПЛ: Погребняк, Чорлука, Макеев и другие

<p><em>Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 10-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443528285_10-y_tur.png" style="width:340px" /></strong></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531253_Lodygin-Urii.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Вратарь.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Юрий Лодыгин</strong> («Зенит») (с)</span></p> <p><strong>Общая оценка: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> пополнил собственную коллекцию ляпов и недоработок</p> <p>Теперь уже точно будет резонно вспомнить историю одного экс-спартаковского вратаря. Он сейчас не так уж плохо в «Ростове» выступает – Сослан Джанаев. Тот тоже в условиях лимита вытеснил из основного состава более мастеровитого вратаря-легионера, сыграл на эмоциях целую линейку достойных матчей, но затем полетел в пропасть. И как бы ни пытались его поддерживать в клубе, из истории моментов не выкинешь. Юрий Лодыгин, как бы кто ни отпирался, голкипером экстра-класса никогда не был, однако раньше то ли характер не давал ему опустить руки, то ли настолько сильно в эмоциональном плане повлиял на него переезд в Петербург. Но сейчас тайное стало явным: Юрий отвратительно провел встречу в Валенсии и ровно так же сыграл в Москве – оба гола «Спартака» были забиты лишь из-за того, что вратарь «Зенита» попросту терялся в собственных владениях. И если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро ворота питерцев будет защищать другой голкипер. Ну а пока даем Лодыгину нашу капитанскую повязку – заслужил.</p> <p><a href="https:///articles?id=443627" target="_blank"><strong>Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531275_Eschenko-Andrey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Андрей Ещенко</strong> («Анжи»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>дал надежду «Уфе»</p> <p>И снова вспоминаем Дженнаро Гаттузо. Буквально пару туров назад косплеить итальянскую легенду взялся Ломбертс – теперь эстафету подхватил Андрей Ещенко. Да, конечно, в эпизоде с автоголом махачкалинца Галиулин жути на защитника нагнал, но чтобы лупить по собственным воротам… Нет, конечно, замысел Ещенко прост и понятен. Всего-то надо было головой скинуть мяч Песьякову, дабы эпизод разрядить. Да только удар его получился настолько сильным и точным, что вратарю уже было не до разрядки – дотянуться бы до нижнего угла. Не дотянулся. И повезло еще, что «Анжи» в конечном итоге удалось отыграться, но более Ещенко так «помогать» своей команде не стоит.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531290_Kverkveliya-Solomon.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Cаломон Кверквелия</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> косвенно помог «Уралу» одержать победу</p> <p>Продолжает «Рубин» хождению по лезвию ножа. Матч с «Уралом», как лакмусовая бумажка, показал, что проблемы казанцев Билялетдинов с собой не увез – вот они, туточки. Пропустили уже в самом начале матча, сравняли счет, но уже под конец упустили все шансы заработать хотя бы одно очко. И ведь момента-то у Гогниева как такового не было – если бы Кверквелия позицию не потерял изначально, то и не было бы этого неловкого рикошета. А так – очередное поражение для «Рубина» и 12-е место в турнирной таблице.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531305_Chorluka_Vedran.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Ведран Чорлука</strong> («Локомотив»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> «сделал» пенальти для ЦСКА и не забыл удалиться</p> <p>С именем Чорлуки у болельщиков «Локомотива» традиционно ассоциируется только хорошее. Как-то так повелось, что хорват на просторах РФПЛ о себе отрицательных воспоминаний доселе оставлял крайне мало, однако в субботу Ведран был сам на себя не похож. Сперва сбил Панченко в собственной штрафной, после чего Думбия реализовал пенальти, а уже в концовке матча зачем-то затеял совсем уж неуместную перепалку с арбитром, имея при этом желтую карточку. Сергей Карасев не растерялся и тут же показал Чорлуке второй «горчичник» и отправил того отдыхать. Не лучший матч в исполнении хорватского защитника, и это еще мягко сказано.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531320_Makeev-Evgeniy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong> Евгений Макеев</strong> («Спартак»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> как и всегда – в обороне был лишним звеном</p> <p>Тот самый случай, когда от смены позиции ничего не меняется. Не сказать, чтобы на сей раз Макеев провел по-настоящему удручающий матч, однако особенность схемы Дмитрия Аленичева с пятью защитниками заключается в том, что стабильно кто-то из обоймы центральных защитников при ней выпадает. В свое время «пятым лишним» был Владимир Гранат, а на сей раз эта роль пала на плечи Евгения. И он с ней с успехом справился – никакой пользы своим присутствием на поле Макеев «Спартаку» не принес.</p> <p><a href="https:///articles?id=443576" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531338_Le-Tallek-Damen.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Дамьен Ле Таллек </strong>(«Мордовия»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> нетрадиционно вялой игрой в центре поля</p> <p>Ле Таллек – возможно, лучший легионер в истории «Мордовии». Опорный нападающий, как его прозвали во Франции, длительное время был образцом надежности и профессионализма в саранской дружине, но в понедельник в Перми Дамьен смотрелся довольно плохенько. Саранчане проиграли «Амкару» дуэль в центре поля, в результате чего даже гол Мухаметшина не спас «Мордовию» от поражения.</p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531354_Kulik-Vladislav.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">. <strong>Владислав Кулик </strong>(«Кубань»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> аналогично с Ле Таллеком</p> <p>Хорош в этом сезоне «Ростов», что ни говори. Однако если уж совсем откровенно, то по составу краснодарская «Кубань» как минимум не хуже. Но победу в итоге празднуют Бердыев и Ко, несмотря даже на то, что гости старались активно действовать в атаке и напрягать Джанаева частыми подходами к его воротам. А виной поражения (помимо ошибки Беленова) была дыра в центре поля, которую так и не смог залатать Владислав Кулик. </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531390_Kanunnikov-Maksim.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Максим Канунников</strong> («Рубин»</span>)</p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не попал в игру</p> <p>Тяжело творить чудеса, когда твоя команда попросту стоит. «Рубин» в матче с «Уралом» в атаке себя не показал никак – даже единственный для казанцев гол забил номинальный защитник Эльмир Набиулин, который против екатеринбуржцев играл левого полузащитника. А вот его партнер с противоположного фланга действовал в разы хуже: Канунников игру не обострял, лишь 65% его передач достигали цели, а удары неизменно летели в молоко.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531413_Stockii-Dmitrii.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Дмитрий Стоцкий</strong> («Уфа»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>Но если Канунников хотя бы в 65% случаев попадал в ноги одноклубников, то у Дмитрия Стоцкого статистика просто удручающая – всего- то 47%. Нужно ли говорить, что левый вингер «Уфы» встречу с «Анжи» просто провалил? Вроде бы, нет.</p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531485_Pogrebnyak-Pavel.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong> Павел Погребняк</strong> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> так и не забил с момента возвращения в Россию</p> <p>Скажем прямо: Павел из Англии вернулся в неплохой форме. Что в прошлой игре с «Рубином», что в воскресенье в Самаре Погребняк активно перемещался по полю, но вот тем, кем его видят и тренерский штаб, и болельщики, он пока что стать не сумел. И это притом, что, по заверениям партнеров по команде, форвард уже нашел с ними взаимопонимание – да только голов пока нет. А ведь в игре с «Крыльями Советов» они ой как были нужны.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531517_Melgareho-Lorenso.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Лоренсо Мельгарехо</strong> («Кубань»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> растворился на поле в пользу Ткачева</p> <p>Мельгарехо – любопытный парень. Он вроде бы хорош во всем, в чем должен быть хорош нападающий, но имеет одну немаловажную особенность – когда надо, его на поле будто бы и нет. Против «Ростова» нужно было действовать агрессивно, не давать команде Курбана Бердыева времени для собственных тактических ухищрений, но в составе краснодарцев об этом помнил, видимо, один только Ткачев. А Мельгарехо будто бы и вовсе играть не выходил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443531577_4034.jpg" style="float:left; height:256px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. </span></strong><span style="color:#FF8C00"><strong>Сергей Ташуев</strong> («Кубань»)</span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 3/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 2/10</p> <p><strong>Замены: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> проиграл тактическую дуэль Бердыеву</p> <p>Сумел Ташуев подготовить свою команду к «Спартаку» за пару дней, а вот для «Ростова» мотивационных сил у наставника не осталось. Казалось бы, «Кубань» начала неплохо – моментов у ворот Джанаева было поболее, чем у его коллеги с другой половины поля, но затем ростовчане переломили хребет ожиданиям краснодарцев. Ташуев в определенный момент нити игры потерял, а корректировать ее не спешил. Даже замены для укрепления атаки последовали лишь под занавес встречи, когда результат уже был установлен. </p> <p><a href="https:///articles?id=443781" target="_blank"><strong>Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles?id=443459" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ</a></strong></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" /> <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" /> <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" /> <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" /> <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" /> <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" /> <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" /> <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" /> <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" /> <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" /> <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" /> <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" /> <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" /> <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" /> <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" /> <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" /> <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>