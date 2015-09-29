Зе Луиш пропустит четыре матча. Капелло может возглавить «Ювентус». Дайджест событий дня

Клопп сказал, на каких условиях придет работать в "Ливерпуль", а персонал "Ростова" планирует забастовку. "Бомбардир" рассказывает о главных событиях дня в нашем традиционном дайджесте.

Назначены арбитры на игры российских клубов в еврокубках

Сегодня УЕФА распределила арбитров на ближайшие игры групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На матче ЦСКА и ПСВ будет работать французский арбитр Рудди Буке. Помогать ему будут лайнсмены Гийом Дебар и Сириль Грингор, дополнительные помощники - Тони Шапрон и Амори Дельрю, четвертый судья - Лоран Стьен.

Арбитр на игру "Зенит"-"Гент" был назначен ранее

Матчи российских клубов в Лиге Европы будут обслуживать:

"Рубин" и "Бордо" рассудит литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой.

"Краснодар" и "Габалу" будет обслуживать польская бригада судей во главе с Марцином Борским.

На матче "Локомотива" и "Шкендербеу" будет работать израильская бригада во главе с Орелем Гринфельдом.

Фабио Капелло может возглавить "Ювентус"

Следующим тренером "Ювентуса" может стать бывший наставник сборной России Фабио Капелло, который уже руководил туринским клубом с 2004 по 2006 год. В этот период команда дважды выиграла скудетто.

Решение о возможном увольнении нынешнего наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри может быть принято по итогам ближайших двух матчей. Известно, что кроме Капелло рассматриваются также кандидатуры Марчелло Липпи, Вальтера Маццари и Юргена Клоппа.

Напомним, что после шести туров серии А "Ювентус" в турнирной таблице расположился на 15-м месте, имея в своем активе пять очков.

Виллаш-Боаш пытался силой прорваться в раздевалку "Зенита" после матча со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш пытался проникнуть в подтрибунное помещение "Открытие Арены" после матча со "Спартаком" (2:2).

Сообщается, что охрана отказалась пускать португальца, после чего тот попытался силой оттеснить охранника, однако секьюрити напор Виллаш-Боаша выдержал. Затем наставник призвал на помощью сотрудников "Зенита", однако и после этого убедить охрану не удалось: работники "Открытие Арены" только разводили руками и посмеивались.

Черчесов может возглавить один из европейских клубов

Бывший главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов рассказал, что летал на переговоры с представителями европейского клуба. По словам специалиста, окончательно вопрос о трудоустройстве может решиться на этой неделе.

"Действительно, я по приглашению президента одного из европейских клубов летал на встречу. Мы провели переговоры, обсудили некоторые вещи. На этой неделе запланирована еще одна встреча, по итогам которой я должен принять окончательное решение. Страну и клуб по понятным причинам пока не хочу называть", — сказал Черчесов.

Позднее стало известно, что этим клубом может оказаться польская "Легия".

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Клопп возглавит "Ливерпуль" при соблюдении его условий

Юрген Клопп готов принять предложение "Ливерпуля", но при этом выдвинул мерсадийцам два требования.

Экс-наставника дортмундской "Борусссии" не устраивает нынешняя система работы клуба во время трансферов, когда за переходы игроков отвечает отдельный комитет, а слово тренера не является ключевым. Также Клопп хочет, чтобы его приход был одобрен всеми членами руководства клуба, а не только ключевыми фигурами.

Персонал "Ростова" планирует устроить забастовку

Персонал футбольного клуба "Ростов", занимающийся обслуживанием стадиона "Олимп-2", футбольных полей, обслуживающем персонале базы клуба, объявил руководству о том, что первого октября не выйдет на свои рабочие места по причине задолженности по заработной плате. Как сообщает ИА "Чемпионат-Ростов", на сегодняшний день также не погашены долги по зарплате перед сотрудниками и тренерами футбольной школы ФК "Ростов".

Руководство клуба после этого заявило, что до 15 октября планирует погасить все долги. Аналогичная ситуация уже была в клубе в марте этого года, но долги так и не были погашены.

Голливудская лента о Роналду выйдет в ноябре

Голливудская киностудия Universal готовится выпустить на экраны документальный фильм о нападающем "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Начало проката намечено на 9 ноября.

"Этот захватывающий и трогательный фильм позволит впервые увидеть закрытую жизнь футболиста, отца, семьянина и друга. Подробные разговоры, нарезки игровых эпизодов и неизвестные ранее архивные кадры дадут удивительную возможность увидеть изнутри спортивную и личную жизнь Криштиану Роналду, который находится на пике карьеры", - сказано в обзоре фильма.

Зе Луиш пропустит четыре матча "Спартака"

Форвард "Спартака" Зе Луиш выбыл из строя на месяц из-за травмы задней поверхности бедра. 24-летний футболист получил повреждение в субботу в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита". Таким образом, он пропустит матчи своей команды против "Мордовии", "Локомотива", "Динамо" и "Урала".

Закончился 10-й тур РФПЛ

Обе встречи понедельника выиграли хозяева и сделали это с одинаковым счетом. "Амкар" обыграл "Мордовию" (2:1), а "Ростов" одолел "Кубань" (2:1) благодаря дублю Дмитрия Полоза

"Бить своих, бить чужих". Каким был 10-й тур РФПЛ

В Италии и Англии завершились туры

В заключительном матче 7-го тура АПЛ "Вест Бромвич" дома проиграл "Эвертону" (2:3).

А на Апеннинах на финише 6-го тура "Фрозиноне" оказалась сильнее "Эмполи" (2:0), а "Аталанта" победила "Сампдорию" (2:1).