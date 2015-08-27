Месси – лучший футболист Европы. «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по ЛЧ. Дайджест событий дня

<p><em>«Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Месси – лучший футболист Европы по версии УЕФА</strong></span></p> <p>В Монако был объявлен обладатель награды лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15.</p> <p>По итогам голосования первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Кроме него, на это звание номинировались нападающий "Реала" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Луис Суарес. Для Месси это уже вторая подобная награда: впервые он получил этот приз в 2011 году.</p> <p>В голосовании участвовали журналисты, представлявшие все 54 национальные ассоциации УЕФА.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440430" target="_blank">Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сейв Тер-Штегена в Лиге чемпионов признан лучшим в прошлом году</strong></span></p> <p><a href="https:///news/?id=440443" target="_blank">Великолепный сейв</a> вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии" болельщики признали лучшим в прошлом сезоне.</p> <p>В ходе голосования на сайте УЕФА эпизод с игрой немца получил 28% голосов. На втором месте его соотечественник, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер и его сейв в игре против "Ромы" на групповом этапе, набравший 20% голосов болельщиков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона</strong></span></p> <p>Гол, забитый нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота "Баварии", признан <a href="https:///news/?id=440452" target="_blank">лучшим голом европейского сезона.</a> Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду. Его гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" набрал 24% голосов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440437" target="_blank">10 лучших голов сезона по версии УЕФА</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»</strong></span></p> <p>Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.</p> <p>ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбургом".</p> <p>Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. «Зениту» достались «Валенсия», «Лион» и «Гент»</strong></span></p> <p>В результате жеребьевки определились соперники "Зенита" по групповому раунду Лиги чемпионов.</p> <p>Питерцы сыграют в группе H вместе с "Валенсией", "Лионом" и "Гентом".</p> <p>Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440447" target="_blank">Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440704378_Рубин.jpg" style="height:502px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»</strong></span></p> <p>Завершился матч в Казани, где "Рубин" принимал "Работнички" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.</p> <p>Единственный мяч в ответной игре забил на 34-й минуте Эдуардо.</p> <p><strong>Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0)</strong> </span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/84572" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы: </strong>1:0 - Эдуардо, 34.</p> <p><strong>Рубин:</strong> Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).</p> <p><strong>Работнички:</strong> Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап</strong></span></p> <p>Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и "Краснодаром". Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит "Краснодар" благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).</p> <p><strong>Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0) </strong></span><a class="rss-yandex" href="https:///online/84570" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>ХИК: </strong>Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).</p> <p><strong>Краснодар: </strong>Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Погребняк - игрок «Динамо»</strong></span></p> <p>Нападающий "Рединга" Павел Погребняк стал футболистом московского "Динамо".</p> <p>Форвард поставил свою подпись под трехлетним контрактом с командой и в чемпионате России будет выступать под восьмым номером.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА</strong></span></p> <p>Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против "Спортинга" в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.</p> <p>Решение по делу будет оглашено 3 сентября.</p> <p>Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.</p>