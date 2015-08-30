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    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ


    0
    Голосов: 0
    30.08.2015 09:42
    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.

    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.

    «Урал» - «Терек» - 3:3

    Алексей Сафонов. Прогноз: 0:2. Сейчас создалось много шума вокруг этой встречи, но не сомневаюсь, что коллектив из Грозного сможет набрать три очка.

    Филипп Федоренко. Прогноз: 1:1. Вокруг этого матча всю неделю не утихают разговоры определенного толка. Однако, если прогнозировать исход матча, отталкиваясь лишь от спортивных показателей, то встреча должна закончиться ничьей. Обе команды сейчас не в лучшем состояние, и больше чем на обмен голами вряд ли способны.

    «Ростов» - «Амкар» - 1:0

    А.С. Прогноз: 2:0. Ставлю на подопечных Курбана Бердыева. Думаю, что «Амкар» и здесь не сможет рассчитывать на очки. Да и у южан достаточно неплохая защита.

    Ф.Ф. Прогноз: 2:0. Команда Курбана Бердыева проводит один из лучших сезонов за последнее время. И раззадорившись обидным поражением от ЦСКА в прошлом туре и поддержкой домашних трибун, «Ростов» должен уверенно обыгрывать середняков из Перми.

    «Динамо» - «Уфа» - 2:0

    А.С. Прогноз: 2:1. Думаю, что бело-голубые вылезут за счет фактора своего поля. Плюс - молодые игроки москвичей поймали кураж и за счет этого у «Динамо» будет преимущество.

    Ф.Ф. Прогноз: 1:0. «Динамо» сейчас одна из самых непредсказуемых команд чемпионата. Бело-голубые могут проиграть кому угодно, но прошлый тур показал, что на данный момент у уфимского коллектива существует ряд игровых проблем. Так что, хозяева должны наскрести на минимальную победу.

    «Зенит» - «Крылья Советов» - 1:3

    А.С. Прогноз: 2:0. Петербургский клуб повыше уровнем и ему нельзя оступаться в матчах с такими соперниками. Да и игра при родных трибунах станет дополнительным стимулом.

    Ф.Ф. Прогноз: 3:1. В Петербурге бушует связка Шатов-Халк. Из Самары приедет автор дубля в прошлом туре Станислав Драгун. Так что матч обещает, как минимум пробить тотал 2,5. Накинем «Зениту» еще один гол за статус явного фаворита

    «Спартак» - «Анжи» - 1:2

    А.С. Прогноз: 2:0. Красно-белые сейчас на ходу, находятся в группе лидеров. Если начало встречи останется за подопечными Дмитрия Аленичева, то все удачно сложится для команды.

    Ф.Ф. Прогноз: 2:0. Махачкалинцы с самого начала чемпионата ходят где-то рядом с победой, но никак не могут разжиться, наконец, тремя очками. Скорее всего, не удастся это им и в этом матче. «Спартак» пока что весьма солиден в играх с аутсайдерами.

    «Локомотив» - «Краснодар» - 2:1

    А.С. Прогноз: 1:1. «Локомотив в текущем сезоне, на мой взгляд, на выезде выступает лучше, чем это делает при родных трибунах. «Краснодар» пока тоже своей идеальной игры не обрел, но за очко точно зацепится.

    Ф.Ф. Прогноз: 2:1. «Локомотив» пока является сугубо выездной командой. Дома железнодорожники не выигрывали. Однако в матче с крайне нестабильным в этом сезоне «Краснодаром», который, к тому же, имеет матч на неделе в Финляндии, это у хозяев должно наконец получиться.

    «Мордовия» - «Рубин» - 2:1

    А.С. Прогноз: 1:2. Думаю, что «Рубин» все же возьмет три очка. Если этого не произойдет и на этот раз, то в команде могут пройти кадровые перестановки на тренерском мостике. Коллектив Рината Билялетдинова очень сильно не добирает очков в текущем сезоне.

    Ф.Ф. Прогноз: 0:0. «Рубин» в этом сезоне пока забивает меньше всех. Да еще и пропускает очень много. Но вот коллектив Гордеева вполне может и не пробить осыпающуюся казанскую крепость. Нулевая ничья никого не удивит.

    «Кубань» - ЦСКА - 0:1

    А.С. Прогноз: 0:1. Непонятно что происходит в «Кубани», что происходит с составом: ушел Каборе, уехал Шуньич. Да, у армейцев будет меньше времени для восстановления после игры в Лиге чемпионов, но это не должно стать для клуба большой проблемой. Думаю, что победная серия красно-синих будет продолжена в Краснодаре. Не думаю, что Хохлова попросят оставить свой пост, там, как мне кажется, пойдут по пути «Динамо» и станут продавать всех дорогостоящих исполнителей.

    Ф.Ф. Прогноз: 0:2. Армейцы будут уставшими после битвы со «Спортингом», но против хромающей на старте «Кубани», победы, безусловно, добьются. На классе.

    7-й тур:

    Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:13

    Итоговый счет:

    Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 29:44

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Локомотив
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Ruscomp 30 августа 2015, 23:33

      Что-то проигрывает с треском этот Сафонов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 28 августа 2015, 12:49

      "Кубань" - ЦСКА - 1:0
      "Зенит" - "Крылья Советов" - 2:0

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 28 августа 2015, 12:42

      Почти единодушие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 12:36

      Урал-Терек 1:2
      Ростов-Амкар 1:0
      Динамо-Уфа 1:1
      Зенит-Крылья 1:1
      Спартак-Анжи 1:0
      Локомотив-Краснодар 2:2
      Мордовия-Рубин 1:2
      Кубань-ЦСКА 0:2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Красно_зеленный 28 августа 2015, 12:25

      1. 1:1 "Урал" - "Терек"
      2. 2:0 "Ростов" - "Амкар"
      3. 0:1 "Динамо" - "Уфа"
      4. 2:1 "Зенит" - "Крылья Советов"
      5. 2:0 "Спартак" - "Анжи"
      6. 3:1 "Локомотив" - "Краснодар"
      7. 1:0 "Мордовия" - "Рубин"
      8. 0:2 "Кубань" - ЦСКА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Jack Ryder 28 августа 2015, 10:36

      1. 1:2 "Урал" - "Терек"
      2. 2:0 "Ростов" - "Амкар"
      3. 0:0 "Динамо" - "Уфа"
      4. 5:1 "Зенит" - "Крылья Советов"
      5. 0:0 "Спартак" - "Анжи"
      6. 1:2 "Локомотив" - "Краснодар"
      7. 0:0 "Мордовия" - "Рубин"
      8. 0:0 "Кубань" - ЦСКА

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 28 августа 2015, 10:36

      1:2 "Урал" - "Терек"
      3:1 "Ростов" - "Амкар"
      1:1 "Динамо" - "Уфа"
      4:1 "Зенит" - "Крылья Советов"
      2:2 "Спартак" - "Анжи"
      1:3 "Локомотив" - "Краснодар"
      0:0 "Мордовия" - "Рубин"
      1:2 "Кубань" - ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 28 августа 2015, 10:26

      1. 1:1 "Урал" - "Терек"
      2. 2:1 "Ростов" - "Амкар"
      3. 1:0 "Динамо" - "Уфа"
      4. 1:1 "Зенит" - "Крылья Советов"
      5. 2:1 "Спартак" - "Анжи"
      6. 1:1 "Локомотив" - "Краснодар"
      7. 0:1 "Мордовия" - "Рубин"
      8. 0:2 "Кубань" - ЦСКА

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