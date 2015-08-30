Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.

«Урал» - «Терек» - 3:3

Алексей Сафонов. Прогноз: 0:2. Сейчас создалось много шума вокруг этой встречи, но не сомневаюсь, что коллектив из Грозного сможет набрать три очка.

Филипп Федоренко. Прогноз: 1:1. Вокруг этого матча всю неделю не утихают разговоры определенного толка. Однако, если прогнозировать исход матча, отталкиваясь лишь от спортивных показателей, то встреча должна закончиться ничьей. Обе команды сейчас не в лучшем состояние, и больше чем на обмен голами вряд ли способны.

«Ростов» - «Амкар» - 1:0

А.С. Прогноз: 2:0. Ставлю на подопечных Курбана Бердыева. Думаю, что «Амкар» и здесь не сможет рассчитывать на очки. Да и у южан достаточно неплохая защита.

Ф.Ф. Прогноз: 2:0. Команда Курбана Бердыева проводит один из лучших сезонов за последнее время. И раззадорившись обидным поражением от ЦСКА в прошлом туре и поддержкой домашних трибун, «Ростов» должен уверенно обыгрывать середняков из Перми.

«Динамо» - «Уфа» - 2:0

А.С. Прогноз: 2:1. Думаю, что бело-голубые вылезут за счет фактора своего поля. Плюс - молодые игроки москвичей поймали кураж и за счет этого у «Динамо» будет преимущество.

Ф.Ф. Прогноз: 1:0. «Динамо» сейчас одна из самых непредсказуемых команд чемпионата. Бело-голубые могут проиграть кому угодно, но прошлый тур показал, что на данный момент у уфимского коллектива существует ряд игровых проблем. Так что, хозяева должны наскрести на минимальную победу.

«Зенит» - «Крылья Советов» - 1:3

А.С. Прогноз: 2:0. Петербургский клуб повыше уровнем и ему нельзя оступаться в матчах с такими соперниками. Да и игра при родных трибунах станет дополнительным стимулом.

Ф.Ф. Прогноз: 3:1. В Петербурге бушует связка Шатов-Халк. Из Самары приедет автор дубля в прошлом туре Станислав Драгун. Так что матч обещает, как минимум пробить тотал 2,5. Накинем «Зениту» еще один гол за статус явного фаворита

«Спартак» - «Анжи» - 1:2

А.С. Прогноз: 2:0. Красно-белые сейчас на ходу, находятся в группе лидеров. Если начало встречи останется за подопечными Дмитрия Аленичева, то все удачно сложится для команды.

Ф.Ф. Прогноз: 2:0. Махачкалинцы с самого начала чемпионата ходят где-то рядом с победой, но никак не могут разжиться, наконец, тремя очками. Скорее всего, не удастся это им и в этом матче. «Спартак» пока что весьма солиден в играх с аутсайдерами.

«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1

А.С. Прогноз: 1:1. «Локомотив в текущем сезоне, на мой взгляд, на выезде выступает лучше, чем это делает при родных трибунах. «Краснодар» пока тоже своей идеальной игры не обрел, но за очко точно зацепится.

Ф.Ф. Прогноз: 2:1. «Локомотив» пока является сугубо выездной командой. Дома железнодорожники не выигрывали. Однако в матче с крайне нестабильным в этом сезоне «Краснодаром», который, к тому же, имеет матч на неделе в Финляндии, это у хозяев должно наконец получиться.

«Мордовия» - «Рубин» - 2:1

А.С. Прогноз: 1:2. Думаю, что «Рубин» все же возьмет три очка. Если этого не произойдет и на этот раз, то в команде могут пройти кадровые перестановки на тренерском мостике. Коллектив Рината Билялетдинова очень сильно не добирает очков в текущем сезоне.

Ф.Ф. Прогноз: 0:0. «Рубин» в этом сезоне пока забивает меньше всех. Да еще и пропускает очень много. Но вот коллектив Гордеева вполне может и не пробить осыпающуюся казанскую крепость. Нулевая ничья никого не удивит.

«Кубань» - ЦСКА - 0:1

А.С. Прогноз: 0:1. Непонятно что происходит в «Кубани», что происходит с составом: ушел Каборе, уехал Шуньич. Да, у армейцев будет меньше времени для восстановления после игры в Лиге чемпионов, но это не должно стать для клуба большой проблемой. Думаю, что победная серия красно-синих будет продолжена в Краснодаре. Не думаю, что Хохлова попросят оставить свой пост, там, как мне кажется, пойдут по пути «Динамо» и станут продавать всех дорогостоящих исполнителей.

Ф.Ф. Прогноз: 0:2. Армейцы будут уставшими после битвы со «Спортингом», но против хромающей на старте «Кубани», победы, безусловно, добьются. На классе.

7-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:13

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 29:44

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ​