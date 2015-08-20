Александр Маньяков: «Дядюн поступил не по-мужски»

<p><em>Известный агент Александр Маньяков <a href="https:///articles/?id=439332"><strong>в продолжении беседы с «Бомбардиром»</strong></a> выразил свое мнение относительно скандальной ситуации с контрактом нападающего Владимира Дядюна, а также прокомментировал появление финансового регламента в российском футболе.</em></p> <p><strong>- <a href="https:///news/?id=438452">Сообщение нападающего Владимира Дядюна</a> о том, что во время игры в «Динамо» он отдал все свои подъемные на откаты руководству бело-голубых всколыхнуло интернет. Каково ваше виденье ситуации?</strong></p> <p>- Мне немного не понятно, почему по прошествии двух лет данная история всплыла. Зачем ее надо было выносить на суд общественности? На тот ведь момент, когда были достигнуты договоренности, все всех устраивало. Сейчас же Дядюн решил все вылить в прессу, что, на мой взгляд, немного не по-мужски. Получается, что после драки он начинает махать кулаками.</p> <p><strong>- Тогда смысл этого вброса? Навредить клубу? Агентам?</strong></p> <p>- Черт его знает.</p> <p><strong>- В словах Дядюна фигурирует сумма практически в 50 миллионов рублей, которую надо раздать представителям клуба. Это реальная схема работы в футболе или игрок просто не совсем понимает, за что он платит?</strong></p> <p>- Думаю, что вы правы, что Дядюн просто не понимает, за что платил. Поэтому и называет ряд вещей не своими именами. В мою практику, футболист попадет в ту команду, в которую хочет, а не в ту, кто мне больше заплатят агентских. Тут взаимовыгодный процесс должен быть.</p> <p><strong>- Насколько часты такие вот конфликты футболистов со своими представителями?</strong></p> <p>- Возникают. И в нашем агентстве такое случается, но стараемся решать мирно. Это обычные рабочие отношения, ничего такого. Семьи после 15 лет брака распадаются, то что говорить о контрактах, заключенных между агентом и игроком.</p> <p><strong>- Знакомы ли с работой Дейнеки и Ершова, которые фигурируют как агенты Дядюна?</strong></p> <p>- Если брать мое к ним отношение, то это одни из самых перспективных российских агентов. Думаю, что в не самом далеком будущем они станут движимой силой в российском футболе. Они ведут себя крайне порядочно и честно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440056951_13bes_0195.jpg" style="height:500px; width:720px" /></p> <p><strong>- Чем эта история может аукнуться обеим сторонам?</strong></p> <p>- Все пошумят и забудут. Уже потихонечку все сходит на нет. Тут обсуждений- то на два-три дня. Повторюсь, что реальных договоренностей между сторонами мы не знаем.</p> <p><strong>- В разговоре о деньгах нельзя обойти стороной финансовый регламент. Насколько он нужен?</strong></p> <p>- Мое мнение, что некий потолок зарплат для футболистов до 21 года надо ввести. Но никто не запрещает клубу прописывать личные бонусы. За сыгранное время, например, за выход на поле, результативные действия. А более возрастные… Если у клуба есть амбиции и финансы, коллектив ставит себе задачу выхода из группы в Лиге чемпионов. Поедут ли к нам футболисты за 2 миллиона рублей и эфемерные бонусы играть? Я думаю, что нет. Промес бы не приехал, Гарай бы тоже. Где не вкладывают большие деньги в футбол — там нет высокого уровня.</p> <p><strong>- Насколько это нововведение позволит клубам несколько привести в порядок свои финансы?</strong></p> <p>- Некоторые российские клубы как раз попали под санкции по финансовому fair-play. Создалось ощущение, что никто не ждал в России, что такое может произойти. Как нововведение скажется? Скажется, но более конкретно затрудняюсь ответить.</p> <p><strong>- А вот, к примеру, для «Динамо» все финансовые потрясения чем завершатся?</strong></p> <p>- Продажей высокооплачиваемых игроков и ставка на молодых воспитанников клуба. У бело-голубых, кстати, они очень приличного уровня: Данилкин, Морозов, Зобнин. На подходе к основе Каляшин и Живоглядов. И Кобелев ведь дает им шанс проявить себя.</p> <p><strong>- Но удар по амбициям клуба был совершен?</strong></p> <p>- По амбициям руководства — точно да. Ламбады, как сказал мне один из руководителей столичного клуба, больше не будет.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439332">Александр Маньяков: «Аленичев любит агрессивных защитников»</a></strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438513"><strong>Владимир Дядюн и еще четыре скандальные истории о деньгах в российском футболе​</strong></a></p>