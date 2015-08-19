ЦСКА оступился в Лиссабоне, Кержакова ждут в мадридском «Реале». Дайджест событий дня

<p><em>ЦСКА не справился со «Спортингом» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, Кержаков прибудет в расположение «Реала», а Ковачич уже подписал контракт с мадридцами, Ниассе активно зовут в Турцию. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Отаменди подпишет с «Манчестер Сити» 5-летний контракт</strong></span></p> <p>Стали известны новые подробности перехода защитника испанской "Валенсии" Николаса Отаменди в английский "Манчестер Сити".</p> <p>Сообщается, что 27-летний аргентинец уже согласовал с "горожанами" условия пятилетнего контракта.</p> <p>Напомним, ранее Отаменди уже прилетел в Манчестер, где должен пройти медобследование и официально оформить трансфер в клуб АПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кержаков планирует поехать в мадридский «Реал»</strong></span></p> <p>Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подтвердил информацию, что он проходит стажировку в "Севилье". Более того, форвард сборной России планирует приехать и на базу мадридского "Реала".</p> <p>"В "Севилье" удалось пообщаться с главным тренером команды Унаи Эмери. Он в курсе дел, происходящих в российском футболе. Ему известно о переменах в "Спартаке". Конечно, он следит и за работой Виллаш-Боаша в "Зените". Скоро я отправляюсь в Мадрид, где по той же самой программе пройду короткую стажировку в "Реале". Надеюсь, удастся пообщаться не только с руководителями клуба, но и с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Пока я использую время, чтобы набраться опыта и обо всем увиденном доложу руководству "Зенита", – сказал Кержаков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ковачич перешел в «Реал»</strong></span></p> <p>Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич перешел в мадридский "Реал". Предыдущим клубом 21-летнего игрока был миланский "Интер".</p> <p>Ковачич подписал со "сливочными" контракт на 6 лет, а стоимость трансфера составит более 35 миллионов евро.</p> <p>Завтра на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация игрока.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин тренируется в общей группе игроков «Динамо»</strong></span></p> <p>Нападающий "Динамо" Александр Кокорин вернулся в общую группу игроков. Форвард бело-голубых отсутствовал в предыдущих трех матчах РФПЛ, и многие связывали это с переговорами о трансфере в "Зенит", однако сегодня игрок вернулся в строй.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Спаллетти может возглавить «Марсель»</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить "Марсель", сообщает La Provence. Французский клуб находится в поисках нового рулевого после отставки Марсело Бьелсы.</p> <p>Ранее "Марсель" пытался заполучить наставника "Реал Кастилья" Зинедина Зидана, но француз отказался возвращаться на родину. Сейчас в шорт-листе клуба остались итальянские специалисты: Лучано Спаллетти, Роберто Донадони и Винченцо Монтелла.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Уорис сломал руку в своем дебютном матче за «Лорьян»</strong></span></p> <p>Нападающий "Лорьяна" Маджид Уорис, известный российским болельщикам по выступлениям за "Спартак", сломал руку в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Бастии" (1:1), который был дебютным для ганского игрока.</p> <p>Теперь Уорису потребуется три недели, чтобы восстановить левую руку после травмы.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС обязал «Кубань» рассчитаться с «Локомотивом» за трансфер Ткачева</strong></span></p> <p>Палата по разрешению споров РФС обязала краснодарскую "Кубань" выплатить московскому "Локомотиву" задолженность по трансферу полузащитника Сергея Ткачева. Футболист подписал с "Кубанью" контракт сроком на три года в июле. В весенней части чемпионата России в сезоне-2014/15 Ткачев выступал в "Кубани" на правах аренды из "Локомотива".</p> <p>"Удовлетворить заявление ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) в отношении НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) о выплате задолженности по трансферной выплате за переход футболиста-профессионала Ткачева С. А. частично. Обязать НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) выплатить ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) задолженность по трансферной выплате и проценты за задержку трансферной выплаты", - сообщает официальный сайт РФС.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>УЕФА оштрафовала «Стяуа» за отсутствие лицензии у тренера</strong></span></p> <p>УЕФА оштрафовал румынский "Стяуа" на 50 тысяч евро за то, что главный тренер команды Мирел Радой, не имеет соответстветствующей лицензии. Специалисту теперь запрещено находиться в технической зоне во время матчей, проходящих под эгидой УЕФА до тех пор пока он не будет отвечать требованиям организации.</p> <p>В Румынии Радой заявлен в качестве спортивного директора команды, а регламент румынской футбольной лиги оставляет ему лазейки для того, чтобы присутствовать на скамейке запасных во время матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду приобрел апартаменты за 18,5 миллионов</strong></span></p> <p>Нападающий "Реала" Криштиану Роналду приобрел недвижимость в Нью-Йорке. Португалец купил апартаменты на Манхэттене площадью 233 квадратных метра стоимостью в 18,5 миллионов долларов.</p> <p>Предполагается, что эта покупка, среди прочего, может быть связана с планами Роналду в будущем перебраться в МЛС.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439931601_CMt4-ieUEAMw52h.jpg" style="height:406px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА не удержал ничью со «Спортингом»</strong></span></p> <p>ЦСКА уступил лиссабонскому "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p>На гол Теофилио Гутьерреса в первом тайме армейцы сумели ответить точным ударом Сейду Думбия, однако в концовке встречи окончательный счет установил Ислам Слимани.</p> <p>Отметим, что встреча могла завершиться иначе, реализуй все тот же Думбия пенальти, назначенный за фол на Зоране Тошиче.</p> <p>Ответный поединок пройдет в Москве 26 августа.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч</strong></p> <p><a href="https:///online/84585"><strong>Спортинг (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1)</strong></a> <a href="https:///online/84585"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Гутьеррес, 12. 1:1 – Думбия, 40. 2:1 – Слимани, 82.</p> <p><strong>Нереализованный пенальти:</strong> Думбия, 27.</p> <p><strong>"Спортинг":</strong> Патрисиу, Джефферсон, Налдо, Адриен, Оливейра, Жоау Перейра, Жоау Мариу (Манэ, 76), Руис (Аквилани, 10), Каррильо, Слимани, Гутьеррес (Мартинш, 75).</p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (Миланов, 80), Думбия (Натхо, 89).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Гутьеррес, 23. Джефферсон, 26. Вернблум, 28. Жоау Перейра, 47. Слимани, 56. Фернандес, 60. Думбия, 70.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед</strong></span></p> <p>"Манчестер Юнайтед" переиграл бельгийский "Брюгге" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p>Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий "манкунианцев" Мемфис Депай.</p> <p>В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский "Лацио" одолел леверкузенский "Байер", а борисовский БАТЭ переиграл белградский "Партизан".</p> <p><strong>Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи</strong></p> <p><a href="https:///online/84584"><strong>Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1)</strong></a> <a href="https:///online/84584"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Мехеле, 79 ("Брюгге")</p> <p><a href="https:///online/84583"><strong>Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> Кейта, 77.</p> <p><a href="https:///online/84582"><strong>БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> Гордейчук, 75.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Евтович, 45 ("Партизан")</p>