Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • ЦСКА оступился в Лиссабоне, Кержакова ждут в мадридском «Реале». Дайджест событий дня

ЦСКА оступился в Лиссабоне, Кержакова ждут в мадридском «Реале». Дайджест событий дня

<p><em>ЦСКА не справился со «Спортингом» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, Кержаков прибудет в расположение «Реала», а Ковачич уже подписал контракт с мадридцами, Ниассе активно зовут в Турцию. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Отаменди подпишет с «Манчестер Сити» 5-летний контракт</strong></span></p> <p>Стали известны новые подробности перехода защитника испанской "Валенсии" Николаса Отаменди в английский "Манчестер Сити".</p> <p>Сообщается, что 27-летний аргентинец уже согласовал с "горожанами" условия пятилетнего контракта.</p> <p>Напомним, ранее Отаменди уже прилетел в Манчестер, где должен пройти медобследование и официально оформить трансфер в клуб АПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кержаков планирует поехать в мадридский «Реал»</strong></span></p> <p>Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подтвердил информацию, что он проходит стажировку в "Севилье". Более того, форвард сборной России планирует приехать и на базу мадридского "Реала".</p> <p>"В "Севилье" удалось пообщаться с главным тренером команды Унаи Эмери. Он в курсе дел, происходящих в российском футболе. Ему известно о переменах в "Спартаке". Конечно, он следит и за работой Виллаш-Боаша в "Зените". Скоро я отправляюсь в Мадрид, где по той же самой программе пройду короткую стажировку в "Реале". Надеюсь, удастся пообщаться не только с руководителями клуба, но и с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Пока я использую время, чтобы набраться опыта и обо всем увиденном доложу руководству "Зенита", – сказал Кержаков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ковачич перешел в «Реал»</strong></span></p> <p>Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич перешел в мадридский "Реал". Предыдущим клубом 21-летнего игрока был миланский "Интер".</p> <p>Ковачич подписал со "сливочными" контракт на 6 лет, а стоимость трансфера составит более 35 миллионов евро.</p> <p>Завтра на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация игрока.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин тренируется в общей группе игроков «Динамо»</strong></span></p> <p>Нападающий "Динамо" Александр Кокорин вернулся в общую группу игроков. Форвард бело-голубых отсутствовал в предыдущих трех матчах РФПЛ, и многие связывали это с переговорами о трансфере в "Зенит", однако сегодня игрок вернулся в строй.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Спаллетти может возглавить «Марсель»</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить "Марсель", сообщает La Provence. Французский клуб находится в поисках нового рулевого после отставки Марсело Бьелсы.</p> <p>Ранее "Марсель" пытался заполучить наставника "Реал Кастилья" Зинедина Зидана, но француз отказался возвращаться на родину. Сейчас в шорт-листе клуба остались итальянские специалисты: Лучано Спаллетти, Роберто Донадони и Винченцо Монтелла.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Уорис сломал руку в своем дебютном матче за «Лорьян»</strong></span></p> <p>Нападающий "Лорьяна" Маджид Уорис, известный российским болельщикам по выступлениям за "Спартак", сломал руку в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Бастии" (1:1), который был дебютным для ганского игрока.</p> <p>Теперь Уорису потребуется три недели, чтобы восстановить левую руку после травмы.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС обязал «Кубань» рассчитаться с «Локомотивом» за трансфер Ткачева</strong></span></p> <p>Палата по разрешению споров РФС обязала краснодарскую "Кубань" выплатить московскому "Локомотиву" задолженность по трансферу полузащитника Сергея Ткачева. Футболист  подписал с "Кубанью" контракт сроком на три года в июле. В весенней части чемпионата России в сезоне-2014/15 Ткачев выступал в "Кубани" на правах аренды из "Локомотива".</p> <p>"Удовлетворить заявление ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) в отношении НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) о выплате задолженности по трансферной выплате за переход футболиста-профессионала Ткачева С. А. частично. Обязать НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) выплатить ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) задолженность по трансферной выплате и проценты за задержку трансферной выплаты", - сообщает официальный сайт РФС.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>УЕФА оштрафовала «Стяуа» за отсутствие лицензии у тренера</strong></span></p> <p>УЕФА оштрафовал румынский "Стяуа" на 50 тысяч евро за то, что главный тренер команды  Мирел Радой, не имеет соответстветствующей лицензии. Специалисту теперь запрещено находиться в технической зоне во время матчей, проходящих под эгидой УЕФА до тех пор пока он не будет отвечать требованиям организации.</p> <p>В Румынии Радой заявлен в качестве спортивного директора команды, а регламент румынской футбольной лиги оставляет ему лазейки для того, чтобы присутствовать на скамейке запасных во время матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду приобрел апартаменты за 18,5 миллионов</strong></span></p> <p>Нападающий "Реала" Криштиану Роналду приобрел недвижимость в Нью-Йорке. Португалец купил апартаменты на Манхэттене площадью 233 квадратных метра стоимостью в 18,5 миллионов долларов.</p> <p>Предполагается, что эта покупка, среди прочего, может быть связана с планами Роналду в будущем перебраться в МЛС.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439931601_CMt4-ieUEAMw52h.jpg" style="height:406px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА не удержал ничью со «Спортингом»</strong></span></p> <p>ЦСКА уступил лиссабонскому "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p>На гол Теофилио Гутьерреса в первом тайме армейцы сумели ответить точным ударом Сейду Думбия, однако в концовке встречи окончательный счет установил Ислам Слимани.</p> <p>Отметим, что встреча могла завершиться иначе, реализуй все тот же Думбия пенальти, назначенный за фол на Зоране Тошиче.</p> <p>Ответный поединок пройдет в Москве 26 августа.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч</strong></p> <p><a href="https:///online/84585"><strong>Спортинг (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1)</strong></a> <a href="https:///online/84585"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Гутьеррес, 12. 1:1 – Думбия, 40. 2:1 – Слимани, 82.</p> <p><strong>Нереализованный пенальти:</strong> Думбия, 27.</p> <p><strong>"Спортинг":</strong> Патрисиу, Джефферсон, Налдо, Адриен, Оливейра, Жоау Перейра, Жоау Мариу (Манэ, 76), Руис (Аквилани, 10), Каррильо, Слимани, Гутьеррес (Мартинш, 75).</p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (Миланов, 80), Думбия (Натхо, 89).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Гутьеррес, 23. Джефферсон, 26. Вернблум, 28. Жоау Перейра, 47. Слимани, 56. Фернандес, 60. Думбия, 70.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед</strong></span></p> <p>"Манчестер Юнайтед" переиграл бельгийский "Брюгге" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p>Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий "манкунианцев" Мемфис Депай.</p> <p>В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский "Лацио" одолел леверкузенский "Байер", а борисовский БАТЭ переиграл белградский "Партизан".</p> <p><strong>Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи</strong></p> <p><a href="https:///online/84584"><strong>Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1)</strong></a> <a href="https:///online/84584"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Мехеле, 79 ("Брюгге")</p> <p><a href="https:///online/84583"><strong>Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> Кейта, 77.</p> <p><a href="https:///online/84582"><strong>БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> Гордейчук, 75.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Евтович, 45 ("Партизан")</p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Локомотив Динамо ЦСКА Кержаков Александр Кокорин Александр Ткачев Сергей Отаменди Николас Ковачич Матео Ниасс Умар Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
н.с.
1439965350
Про победу фк Астана почему не пишете???
Ответить
Colonist
1439970203
будет кержаковить в реале???
Ответить
dguda
1440173949
Кстати, Астана и Кайрат, неплохо играют в кубках. Пора и про них чиркануть пару строчек.
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+