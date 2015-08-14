Андре Виллаш-Боаш: «Жаль, что мы не можем поставить Данни в состав из-за лимита»

Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.

Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.

- Ходят разговоры о возможных новых трансферах. Называют фамилии Портнягина, Кокорина. Что можете сказать о футболистах и как оцените вероятность переходов?

- Это хорошие игроки, но они не из «Зенита», поэтому не могу комментировать. Думаю, что мы еще что-то сделаем на трансферном рынке этим летом.

- Рассматриваете ли вы возможность приобретения легионеров в связи с новым лимитом?

- Не имеет смысла покупать иностранных игроков, так как мы не можем поставить их в состав. Это ограничение является очень большой проблемой, на мой взгляд.

- Данни восхищает своей эффективностью. В состоянии ли он выходить на поле с первых минут?

- Из-за травмы Мигель пропустил начало сезона. Затем он вышел, начал забивать, помог команде, показал себя. Жаль, что мы не можем поставить его в основной состав из-за лимита. Но посмотрим как дальше будет развиваться ситуация.

- Какого ваше мнение по поводу ситуации с Евой Карнейро и Жозе Моуринью?

- Я с ними работал, они топ-профессионалы, но не мне отвечать на такое. Лучше право слова передать им.

- Есть ли необходимость продавать еще легионеров, чтобы добавить вариативности составу сине-бело-голубых?

- Премьер-лига уже потеряла очень сильных футболистов:Саломона Рондона и Матье Вальбуэна. Если мы кого-то продадим, мы станем слабее, сам чемпионат тоже станет ниже уровнем, ведь его покинут лучшие игроки. Если уйдут Халк, Гарай, Витсель, что будет? У Халка 2 миллиона подписчиков в Instagram, он способствует популярности чемпионата.

- Почему полузащитник Могилевец не смог попасть в состав?

- Павел должен много работать, чтобы получать достаточно игрового времени. Данни, Хави Гарсия, Юсупов, Файзулин и Витсель очень высокого уровня, он не смог выиграть у них конкуренцию, поэтому был в запасе. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться и играть в составе «Ростова». У нас всегда будет возможность вернуть его в Санкт-Петербург.

- Что скажете о «Краснодаре», с которым вам предстоит сыграть на выходных?

- «Краснодар» пока еще ищет свою игру, пытается адаптироваться в новом коллективе нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский восстановился после травмы. «Быки» сейчас ждут возможность, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

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