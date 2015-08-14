Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андре Виллаш-Боаш: «Жаль, что мы не можем поставить Данни в состав из-за лимита»


    0
    Голосов: 0
    14.08.2015 11:06
    Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.

    Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.

    - Ходят разговоры о возможных новых трансферах. Называют фамилии Портнягина, Кокорина. Что можете сказать о футболистах и как оцените вероятность переходов?

    - Это хорошие игроки, но они не из «Зенита», поэтому не могу комментировать. Думаю, что мы еще что-то сделаем на трансферном рынке этим летом.

    - Рассматриваете ли вы возможность приобретения легионеров в связи с новым лимитом?

    - Не имеет смысла покупать иностранных игроков, так как мы не можем поставить их в состав. Это ограничение является очень большой проблемой, на мой взгляд.

    - Данни восхищает своей эффективностью. В состоянии ли он выходить на поле с первых минут?

    - Из-за травмы Мигель пропустил начало сезона. Затем он вышел, начал забивать, помог команде, показал себя. Жаль, что мы не можем поставить его в основной состав из-за лимита. Но посмотрим как дальше будет развиваться ситуация.

    - Какого ваше мнение по поводу ситуации с Евой Карнейро и Жозе Моуринью?

    - Я с ними работал, они топ-профессионалы, но не мне отвечать на такое. Лучше право слова передать им.

    - Есть ли необходимость продавать еще легионеров, чтобы добавить вариативности составу сине-бело-голубых?

    - Премьер-лига уже потеряла очень сильных футболистов:Саломона Рондона и Матье Вальбуэна. Если мы кого-то продадим, мы станем слабее, сам чемпионат тоже станет ниже уровнем, ведь его покинут лучшие игроки. Если уйдут Халк, Гарай, Витсель, что будет? У Халка 2 миллиона подписчиков в Instagram, он способствует популярности чемпионата.

    - Почему полузащитник Могилевец не смог попасть в состав?

    - Павел должен много работать, чтобы получать достаточно игрового времени. Данни, Хави Гарсия, Юсупов, Файзулин и Витсель очень высокого уровня, он не смог выиграть у них конкуренцию, поэтому был в запасе. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться и играть в составе «Ростова». У нас всегда будет возможность вернуть его в Санкт-Петербург.

    - Что скажете о «Краснодаре», с которым вам предстоит сыграть на выходных?

    - «Краснодар» пока еще ищет свою игру, пытается адаптироваться в новом коллективе нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский восстановился после травмы. «Быки» сейчас ждут возможность, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ

    Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра «Зенита»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Денис Лапшин
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 15 августа 2015, 20:26

      И ТАК БУДЕТ В КАЖДОМ ТУРЕ!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 15 августа 2015, 20:25

      Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России заявил, что «Зенит» сам виноват в своих проблемах с составом из-за нового лимита на легионеров.

      — Это проблемы «Зенита». Виллаш-Боашпочему-то постоянно плачет по этому поводу, это не наша проблема, — сказал футболист. — По именам у них самая сильная команда в чемпионате. Каждый раз об этом высказываться, о том, что лимит не в ту сторону, считаю, это просто не красит его. С таким составом он не должен такого говорить. Сказать, что кто-то страдает от этого лимита, пока не могу. Эту тему даже не надо затрагивать. Кроме Виллаш-Боаша не видел, чтобы кто-то об этом говорил. Мне странно, что в такой команде тренер позволяет себе такие высказывания. Это просто некрасиво и неэтично. Он должен работать с теми футболистами, которые у него есть. Другие тренеры не плачут, приспосабливаются к тому, что у них есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zёnя 15 августа 2015, 07:46

      "Данни, Хави Гарсия, Юсупов, Файзулин и Витсель очень высокого уровня..." - как вообще Юсупова можно в один ряд с остальными в этом списке ставить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 14 августа 2015, 16:27

      На самом деле Андре где то прав, никто не выйграет в этой ситуации ни чемпионат ни русские футболисты. Данни можно было бы выпускать, но лимит. А менять из иностранных игроков некого потому что ослабел состав. Надо искать надежного русского защитника, но увы его не существует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Payet 14 августа 2015, 14:46

      Скоро новое интервью после тура, скоро новое нытье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 14 августа 2015, 14:31

      Рыжий не волнуйся, все будет норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 14 августа 2015, 14:30

      Боаш смешен. Как его терпел Моур? Железные нервы у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 14 августа 2015, 14:17

      Да сколь же ныть можно!!!???Хватит уже сопли на кулак наматывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 14 августа 2015, 13:18

      Опять сопли от Боаша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Aleks KS 14 августа 2015, 13:16

      Ну дайте нам его тогда в аренду)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11