Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня

ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня

<p class="MsoNormal"><em>Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».<br /> <br /> </em><strong>22:24</strong> Жеребьевка следующего этапа еврокубка состоится 7-го августа.<em><br /> <br /> </em><strong>22:22</strong> Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не нашел ответа тому, <a href="https:///news/?id=437926">почему так плохо армейцы провели старт поединка со «Спартой»</a><em><br /> <br /> </em><strong>22:17</strong> Главным героем прошедшей встречи стал нападающий ЦСКА Ахмед Муса, на счету которого дубль.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqtoW7UYAA-Qdm.jpg" width="720" height="720" alt="" /></p> <p class="MsoNormal"><strong>21:44</strong> Этот гол полузащитника Алана Дзагоева можно пересматривать вечно!</p> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7883039" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <p class="MsoNormal"><strong>21:40</strong> Матч закончился, ЦСКА заслужено проходит в следующий этап турнира. Подопечные Леонида Слуцкого сделали практически невозможное – отыгрались с 0:2.</p> <strong>21:20 Дзаааааааааааааагаааааа!!!!!! Алан сделал умопомрачительный выстрел из-за пределов штрафной и вывел ЦСКА вперед. 2:3<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqi7Q7WIAAJFbF(1).jpg" width="720" height="450" alt="" /></strong><em><br /> <br /> </em><strong>20:56</strong> Муса отправляет второй мяч в ворота Бичека. 2:2. Форвард сумел замкнуть не очень простой прострел от Набабкина.<em><br /> <br /> </em><strong>20:50</strong> Судья дал свисток – второй тайм стартовал. Будем верить в красно-синих.<em><br /> <br /> </em><strong>20:44</strong> Давайте еще раз посмотрим на гол Мусы, который несколько разбавил унылую картину первого тайма.<br /> <em><br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7882925" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> </em><strong>20:33</strong> Пока в матче перерыв. 2:1. Слуцкому надо что-то делать, чтобы ЦСКА сохранил себе место в Лиге чемпионов. <em><br /> <br /> </em><strong>20:21</strong> Ну, хоть сейчас ситуация стала немного получше. Ахмед Муса отыгрывает один мяч. 2:1. Воспользовался Ахмед ошибкой защитника и распечатал ворота Бичика.<em><br /> <br /> </em><strong>20:03</strong><em> </em>Да что такое то?! Пропускаем снова! После ввода мяча из-за боковой Докал с левого фланга прострелил к дальней штанге, где Фатай выскочив из-за спины Тошича пробил в ближний угол. 2:0.<em><br /> <br /> </em><strong>19:52</strong> Вот и стартовали. Подача с правого фланга и Крейчи отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. 1:0<em><br /> <br /> </em><strong>19:45</strong> Дружно перемещаемся в наш <a href="https:///online/82435">текстовый онлайн</a>! Верим в наших!<em><br /> <br /> </em><strong>19:30</strong> А ЦСКА, кстати, сегодня сыграет впервые в еврокубках в салатовой форме. Очень колоритно смотрится.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqHQajWgAA_m55.jpg" width="720" height="462" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>19:05</strong> Напомним, что в следующий этап путевки уже добыли «Монако», «Рапид», загребское «Динамо», АПОЭЛ и «Астана». Надеемся, что в их числе окажется и ЦСКА, за матчем которого можно следить благодаря <a href="https:///online/82435">текстовой трансляции</a>.<em><br /> <br /> </em><strong>18:53</strong> Давайте вспомним, пока до матча еще остается немного времени, прогулку нашего корреспондента по домашнему стадиону «Спарты» - <a href="https:///articles/?id=437825">Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»</a>. Народ, между тем, постепенно собирается около арены.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp7P4UUYAA01HD.jpg" width="600" height="450" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:35</strong> Тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на предстоящую игру.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp6882WcAA2mBY.jpg" width="600" height="600" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:33</strong> Армейцы получают поддержку самого главного своего болельщика – матч со «Спартой» посетит президент клуба Евгений Гинер. А между тем российский клуб уже прибыл на стадион и опробовал газон.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp5-P6WoAAkt6r.jpg" width="720" height="430" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:03</strong> Для посетителей нашего сайта будет организована текстовая трансляция поединка, которая начнется в 19:45 по московскому времени. А пока вы можете насладиться дивными матрешками, фото которых опубликовал Твиттер ЦСКА.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/67567878.jpg" width="501" height="373" alt="" /><em><br /> </em> <p class="MsoNormal"><strong>17:25</strong> Бывший защитник пермского «Амкара» <strong>Алексей Попов</strong> уверен, что красно-синие без проблем смогут добиться успеха в предстоящем противостоянии. Полностью интервью можно <a href="https:///articles/?id=437862">прочесть тут</a>.</p> <p class="MsoNormal">Не сомневаются в результате и читатели «Бомбардира». За то, что армейцы пройдут в следующий этап еврокубка высказалось более 57 процентов опрошенных и лишь около 23-х считают, что ЦСКА покинет Лигу чемпионов.</p> <strong>17:01</strong> Всем привет. В среду мы будем следить за ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в гости к пражской «Спарте» пожалует команда Леонида Слуцкого ЦСКА. Московский коллектив в первой встрече <a href="https:///news/?id=437048">довольствовался лишь ничьей (2:2)</a>, поэтому сегодня им необходимо добиваться успеха.<em><br /> <br type="_moz" /> </em>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спарта Слуцкий Леонид
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пелеvin
1438785685
давайте кони, не посрамите честь флага...
Ответить
Уолтер
1438794586
Мля сколько можно позорить всех нас и всю страну,весь цска в топку.
Ответить
цадаса
1438794836
Тугое лошадинное очко не выдержало и дала трещину..
Ответить
nice
1438795179
Третий год подряд позорище. Лучше бы Краснодар играл. Вот она Гинеровская политика выходит боком. Чемпионы России по пенальти.
Ответить
Cynic
1438795774
Молодцы чехи, нечего недоклубам делать в ЛЧ
Ответить
Кукуха
1438800059
Натужная победа, но.. заслуженная. Поздравляю армейцев!
Ответить
rash1959
1438800142
Судейке овсом заплатили???
Ответить
Amir_Abaza
1438800227
Скажите спасибо КАВКАЗЦУ ДЗАГОЕВУ! Лицемеры из цска.
Ответить
Cobracska
1438800972
Дзагоев как был неудачником из Кавказа, так им и остается, несмотря на забитый гол. Он луфарь Кавказа. Гнать его надо из цска...,
Ответить
proеzd2
1438804217
парни почему с нового дизайна посты не проходят!?
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
3
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
41
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+