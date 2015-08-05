ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня

<p class="MsoNormal"><em>Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».<br /> <br /> </em><strong>22:24</strong> Жеребьевка следующего этапа еврокубка состоится 7-го августа.<em><br /> <br /> </em><strong>22:22</strong> Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не нашел ответа тому, <a href="https:///news/?id=437926">почему так плохо армейцы провели старт поединка со «Спартой»</a><em><br /> <br /> </em><strong>22:17</strong> Главным героем прошедшей встречи стал нападающий ЦСКА Ахмед Муса, на счету которого дубль.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqtoW7UYAA-Qdm.jpg" width="720" height="720" alt="" /></p> <p class="MsoNormal"><strong>21:44</strong> Этот гол полузащитника Алана Дзагоева можно пересматривать вечно!</p> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7883039" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <p class="MsoNormal"><strong>21:40</strong> Матч закончился, ЦСКА заслужено проходит в следующий этап турнира. Подопечные Леонида Слуцкого сделали практически невозможное – отыгрались с 0:2.</p> <strong>21:20 Дзаааааааааааааагаааааа!!!!!! Алан сделал умопомрачительный выстрел из-за пределов штрафной и вывел ЦСКА вперед. 2:3<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqi7Q7WIAAJFbF(1).jpg" width="720" height="450" alt="" /></strong><em><br /> <br /> </em><strong>20:56</strong> Муса отправляет второй мяч в ворота Бичека. 2:2. Форвард сумел замкнуть не очень простой прострел от Набабкина.<em><br /> <br /> </em><strong>20:50</strong> Судья дал свисток – второй тайм стартовал. Будем верить в красно-синих.<em><br /> <br /> </em><strong>20:44</strong> Давайте еще раз посмотрим на гол Мусы, который несколько разбавил унылую картину первого тайма.<br /> <em><br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7882925" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> </em><strong>20:33</strong> Пока в матче перерыв. 2:1. Слуцкому надо что-то делать, чтобы ЦСКА сохранил себе место в Лиге чемпионов. <em><br /> <br /> </em><strong>20:21</strong> Ну, хоть сейчас ситуация стала немного получше. Ахмед Муса отыгрывает один мяч. 2:1. Воспользовался Ахмед ошибкой защитника и распечатал ворота Бичика.<em><br /> <br /> </em><strong>20:03</strong><em> </em>Да что такое то?! Пропускаем снова! После ввода мяча из-за боковой Докал с левого фланга прострелил к дальней штанге, где Фатай выскочив из-за спины Тошича пробил в ближний угол. 2:0.<em><br /> <br /> </em><strong>19:52</strong> Вот и стартовали. Подача с правого фланга и Крейчи отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. 1:0<em><br /> <br /> </em><strong>19:45</strong> Дружно перемещаемся в наш <a href="https:///online/82435">текстовый онлайн</a>! Верим в наших!<em><br /> <br /> </em><strong>19:30</strong> А ЦСКА, кстати, сегодня сыграет впервые в еврокубках в салатовой форме. Очень колоритно смотрится.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLqHQajWgAA_m55.jpg" width="720" height="462" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>19:05</strong> Напомним, что в следующий этап путевки уже добыли «Монако», «Рапид», загребское «Динамо», АПОЭЛ и «Астана». Надеемся, что в их числе окажется и ЦСКА, за матчем которого можно следить благодаря <a href="https:///online/82435">текстовой трансляции</a>.<em><br /> <br /> </em><strong>18:53</strong> Давайте вспомним, пока до матча еще остается немного времени, прогулку нашего корреспондента по домашнему стадиону «Спарты» - <a href="https:///articles/?id=437825">Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»</a>. Народ, между тем, постепенно собирается около арены.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp7P4UUYAA01HD.jpg" width="600" height="450" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:35</strong> Тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на предстоящую игру.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp6882WcAA2mBY.jpg" width="600" height="600" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:33</strong> Армейцы получают поддержку самого главного своего болельщика – матч со «Спартой» посетит президент клуба Евгений Гинер. А между тем российский клуб уже прибыл на стадион и опробовал газон.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CLp5-P6WoAAkt6r.jpg" width="720" height="430" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:03</strong> Для посетителей нашего сайта будет организована текстовая трансляция поединка, которая начнется в 19:45 по московскому времени. А пока вы можете насладиться дивными матрешками, фото которых опубликовал Твиттер ЦСКА.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/67567878.jpg" width="501" height="373" alt="" /><em><br /> </em> <p class="MsoNormal"><strong>17:25</strong> Бывший защитник пермского «Амкара» <strong>Алексей Попов</strong> уверен, что красно-синие без проблем смогут добиться успеха в предстоящем противостоянии. Полностью интервью можно <a href="https:///articles/?id=437862">прочесть тут</a>.</p> <p class="MsoNormal">Не сомневаются в результате и читатели «Бомбардира». За то, что армейцы пройдут в следующий этап еврокубка высказалось более 57 процентов опрошенных и лишь около 23-х считают, что ЦСКА покинет Лигу чемпионов.</p> <strong>17:01</strong> Всем привет. В среду мы будем следить за ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в гости к пражской «Спарте» пожалует команда Леонида Слуцкого ЦСКА. Московский коллектив в первой встрече <a href="https:///news/?id=437048">довольствовался лишь ничьей (2:2)</a>, поэтому сегодня им необходимо добиваться успеха.<em><br /> <br type="_moz" /> </em>