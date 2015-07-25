«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону», в чемпионате России состоялись три матча. Онлайн событий дня

<em>Футбольная программа субботы обещает болельщикам три матча чемпионата России, один потрясающий товарищеский матч и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018. За всеми этими событиями следим в онлайне дня на «Бомбардире».<br /> </em><strong><br /> 1:02 </strong>Бодрая концовка - верная примета, что завтрашний день будет таким же драйвовым. Ну а на сегодня мы закончили. С вами был "Бомбардир" - будущий лучший проект о футболе. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи<strong><br /> <br /> 1:00</strong> Ого! Сразу два гола один за другим забили команды. Сначала молодежь "Барсы" распачатала ворота Де Хеа, а потом Аднан Янузай напомнил о своем существовании <strong><br /> <br /> 00: 32 </strong>Счет стал 0:2! "Манчестер" показал миру нового воспитанника - Джесси Лингора. Парень забил через две минуты после выхода на замену. Далеко пойдет? <strong><br /> <br /> 23:57 </strong>Первый тайм завершен. Отличный футбол показывают нам команды. После перерыва на поле выйдут совсем другие игроки - и Лус Энрике, и Луи ван Гал наверняка заменят почти всех. А вот Месси мы сегодня так и не увидим, крепитесь<br /> <strong><br /> 23:20</strong> А у нас 1:0 в Калифорнии! Навес Эшли Янга и точный удар лысеющей головы Уэйна Руни. Луи ван Гал научил<strong><br /> <br /> 22:57 </strong>ВСЕ! Ничья в матче "Терека" и "Кубани". Переключаемся на европейский футбол!<strong><br /> <br /> 22:30 А мы напоминаем, что главный матч дня, ради которого все собрались, начнется через полчаса. Наш онлайн – <a href="https:///online/81715" target="_blank">https:///online/81715</a><br /> <br /> 22:28 </strong>Ок, надо признать, что в Грозном довольно весело. Гости остались в меньшинстве после удаления Рабиу<strong><br /> <br /> 22:13 </strong>Говорят, "Кубань" сравняла. Не врут? Нет, действительно, Мельгарехо восстанавливает равенство в счете!<strong><br /> <br /> 21:38 </strong>У нас тут материал вечерний подоспел:<strong><br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436760">Трансферные слухи</a><br /> <br /> 21:35 </strong>Видимо, самый интересный матч дня состоялся, пока все отвлекались. Ох уж эта РФПЛ. По нулям пока в Грозном, первый тайм заканчивается.<br /> <br /> И вновь стоило это написать, как случился гол. Забили хозяева!<strong><br /> <br /> 20:22 </strong>"Динамо" не смогло выиграть у "Мордовии". Интересно, что матч москвичи начинали, имея в стартовом составе 10 россиян! Единственным легионером был Вальбуэна.<strong><br /> <br /> 20:14 <span style="color: rgb(255, 153, 0);">Латинская Америка<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/8(745).jpg" width="361" height="411" alt="" /></span><br /> <br /> 20:14 </strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Океания</strong></span><em><br /> <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/7(1116).jpg" width="580" height="196" alt="" /><br /> <br /> </em><strong>20:11 <span style="color: rgb(255, 153, 0);">КОНКАКАФ - 2 раунда</span><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/5(2745).jpg" width="580" height="148" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/6(1645).jpg" width="580" height="194" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> 20:09 </strong>Если вдруг нужны остальные зоны, то поехали:<em><br /> <br /> </em><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Африка - 2 раунда</strong></span><br /> <br /> <em><img src="http://soccer.ru/images/upload/1(5749).jpg" width="580" height="315" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/2(5370).jpg" width="580" height="421" alt="" /><br /> <br /> <br /> </em><strong>20:05 </strong>Вот они – европейские группы<br /> <br /> <img src="https://cs7053.vk.me/c7001/v7001082/10e79/r7BD2QPWFC4.jpg" width="680" height="832" alt="" /><br /> <br /> <strong>20:00 </strong>Европейские группы выложим чуть позже (да и все выложим). Пока главное:<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр – наши соперники для товарищеских матчей</span></strong></span><em><br /> <br /> </em><strong>19:37 </strong>Игорь Бутман и его интернациональная команда сыграли джаз-версии футбольных маршей. Разбудили народ<strong><br /> <br /> 19:32 </strong>Совсем скоро начнется жеребьевка европейских команд, а пока время джаза!<strong><br /> <br /> 19:23 </strong>Пришел Роналдо, говорит, что мечтает о мире без голода и бедности. Площадку отличную выбрал. Помогать ему будет Форлан. Нет, не в решении проблем голода – они будут распределять порядок южноамериканских команд.<br /> <br /> <strong>19:13 </strong>Главное впечатление от жеребьевки – понять на слух ее детали совершенно невозможно<strong><br /> <br /> 19:11 </strong>По балету вопросов нет – красиво. Дальше зона Океании. Всем очень интересно будет, конечно, опять.<strong><br /> <br /> 19:07 </strong>Нет, не песен. Теперь балет! А перед этим Водянова забыла, что вообще надо говорить. Ну, бывает – волнуется человек<em><br /> <br /> </em><strong>19:06 </strong>КОНКАКАФ тоже раскидали. Время песен, видимо<em><br /> <br /> </em><strong>18:57 </strong>На сцене стало стильно! Фабио Каннаваро и Маджер. Шепелев рассказывает, что в детстве у него был словарь с фотографией итальянца. <em><br /> <br /> </em><strong>18:56 </strong>О, там "Динамо" выигрывает у "Мордовии. Просто знайте<strong><br /> <br /> 18:49 </strong>Все зрители жеребьевки прямо сейчас:<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/profile_images/431880481756676096/rjIhIzi1.jpeg" width="500" height="500" alt="" /><em><br /> </em><br /> <strong>18:46 </strong>Сейчас будет попытка расшевелить зал песней про подмосковные вечера. Серьезно? Вот эта песня? Да все окончательно уснут!<strong><br /> <br /> 18:45 </strong>С Африкой разобрались. Итоги жеребьевки ищите где-то рядом в ленте новостей, но они будут интересны, только если вы фанат Кабо-Верде или такого подобного<br /> <br /> <strong>18:27 </strong>В деталях жеребьевки не разобраться без поллитры. Но пока определили только то, что в самом конце команда из КОНКАКАФ сыграет со сборной из Азии, а Океания – с Латинской Америкой.<br /> <br /> Между тем, жеребить африканские команды будут не только Вальк, но и Это'О с Дасаевым.<br /> <br /> <strong>18:21 </strong>Пришел генсек ФИФА Жером Вальк. Поцеловал Водянову. Не стал целовать Шепелева. А еще француз.<br /> <br /> <strong>18:19 </strong>Наталья Водянова говорит: "Вот она русская душа". Спасибо, нет<br /> <br /> <strong>18:17 </strong>Выглядит пока все как-то не очень. Странная музыка, странное сопровождение. И песня ПРО ВАЛЕНКИ. В обработке! Можно как-то сразу перемотать на конец?<em><br /> <br /> </em><strong>18:15 </strong>Просто так сегодня скучного катания шаров не будет, кстати. Всякие представления и песни. Сейчас, вот, люди с балалайками в национальных костюмах вышли. Главное, про крымского хана сейчас не петь.<em><br /> <br /> </em><strong>18:14 </strong>Самое важное из речи Блаттера: Мы доверяем России и русским. <em><br /> <br /> </em><strong>18:08 </strong>Выступил Владимир Путин. Пообещал, что все будет на высшем уровне, отметил славные традиции и высокую популярность футбола в России. Нуууу...ок.<strong><br /> <br /> 18:01 </strong>У Натальи Водяновой такой странный голос, будто русский для нее чужой язык<strong><br /> <br /> 18:00 </strong>Пока до начала остались мгновения, напомним главное: Россия будет участвовать в жеребьевке! Ее вне конкурса поместят в одну из групп с пятью участниками. Играть будем, как в отборочном раунде, но результаты с участием нашей сборной засчитываться не будут. <br style="font-style: italic;" /> <br /> <strong>17:53 </strong>Безобразие в Саранске – все. 1:2<em><br /> <br /> </em><strong>17:50</strong> Про "Динамо" и "Мордовию" мы, наверное, забудем и вспомним только в конце игры. Потому что жеребьевка, на которую едет Путин и показывает "Первый" – это как-то важнее.<em><br /> <br /> </em><strong>17:45 </strong>Плохо подсказывает, потому что "Ростов" уже вновь впереди!<br /> <br /> <strong>17:44 </strong>Сравняли счет парни из "Уфы". Что-то подсказывает – так и закончат<em><br /> <br /> </em><strong>17:26 </strong>Главный слоган всей движухи в Санкт-Петербурге на фото главного редактора агенства "Р-Спорт" Василия Конова:<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CKxDS4FWsAEO1xi.jpg" width="580" height="435" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>17:23 </strong>"Зенит" не собирается никуда отпускать Кержакова. Пусть карьеру завершает, говорят.<br /> <br /> <strong><a href="https:///news/?id=436732">https:///news/?id=436732</a><br /> <br /> 16:50 </strong>Ничья в Саранске после первого тайма. Голов нет, хотя начало встречи казалось достаточно перспективным<br /> <br /> <strong>16:45</strong> Филипп Мексес забил отличный гол в игре с "Интером"<br /> <em><br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ozEBjt5CEyQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> </em><strong>16:30 </strong>Игра в Саранске одной фразой:<strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/заход бомбардир(3).jpg" width="580" height="232" alt="" /><br /> <br /> 16:23 </strong>Такое чувство, что перед жеребьевкой ЧМ-2018, мировому футболу запретили создавать новости. А "Уфе" и "Ростову" даже запрещать не надо – они те еще активисты<strong><br /> <br /> 16:03 </strong>А ведь не в Уфе матч. В Саранске. Это Россия, здесь так.<strong><br /> <br /> 16:01 </strong>Матч в Уфе начался. Не верится, что будет весело, но вдруг?<br /> <br /> <strong>15:49 </strong>Новостей пока больше всего из Санкт-Петербурга, конечно. Вот еще одна фотография: <br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CKv4ZvyUsAAtPGW.jpg" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> Супермодель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев – они сегодня проводят церемонию<br /> <br /> <strong>15:29 </strong>Президент "Андерлехта" подтвердил, что клуб договорился о контракте с Буссуфой, но никак не согласует стоимость сделки с "Локомотивом". Бельгийцы жмут платить 4 миллиона евро.<br /> <br /> <strong>15:20 </strong>Составы "Уфы" и "Ростова" на игру:<br /> <br /> <strong>Уфа: </strong>Юрченко, Никитин, Фомин, Засеев, Пауревич, Тумасян, Сухов, Стоцкий, Слай, Ханджич, Верховцов <div> </div> <div><strong>Ростов: </strong>Джанаев, Полоз, Думбия, Канга, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Навас, Гацкан, Ю, Бухаров</div> <br /> <strong>14:40 </strong>Две новости из мира трансферов. Первая: Патрик Эберт возвращается в Испанию – теперь он игрок "Райо Вальекано". Вторая – Жоржан Айю возмущается, что его не пускают в "Астон Виллу". Подробности этой истории – по ссылке: <a href="https:///news/?id=436718"><strong>https:///news/?id=436718</strong></a><br /> <br /> <strong>14:00 </strong>Матч "Уфы" с "Ростовом" еще не начался, а про него уже все известно<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/заход бомбардир(2).jpg" width="608" height="241" alt="" /><br /> <br /> <strong>13:41 </strong>Вот вы нас ругали за <a href="https:///articles/?id=436512"><strong>текст про Канделаки</strong></a>, рассказывали, что это вообще не про футбол. Ребят, смиритесь: до 2018 года как минимум Канделаки – это очень конкретно про футбол.<br /> <br /> <img src="http://cs627229.vk.me/v627229552/10bfd/aIpIoED-mQc.jpg" width="580" height="190" alt="" /><br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CKtMHB5WgAAh9Nz.jpg" width="580" height="1032" alt="" /><br /> <br /> И таких признаний уже много, а будет еще больше<strong><br /> <br /> 13:32 </strong>Говорят, "Ливерпуль" предложил "Фиорентине" взять Балотелли в аренду с обязательством выплачивать 80% его зарплаты. Итальянцы отказались<br /> <br /> <strong>13:18</strong> Американский футбольный болельщик, оказывается, довольно легко покоряется. Пирло для этого хватило одного простого финта.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FNyH3yHaVk4" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><strong><br /> <br /> 13:16 </strong>Мишель Платини в Петербурге чувствует себя прекрасно. Хочу, говорит, снова быть молодым и сыграть в России.<br /> <br /> <a href="https:///news/?id=436713" target="_blank">https:///news/?id=436713</a><br /> <br /> <strong>12:30 </strong>Если кто еще не знает, то рассказываем, что теперь в наших текстовых трансляциях доступны обзоры матчей и различные нарезки моментов. Подробнее можно почитать и высказать свое мнение (оно очень важно для нас!) <a href="https:///news/?id=436597" target="_blank"><strong>здесь</strong></a><strong><br /> <br /> 12:28 </strong>Помимо этого, разумеется, будем следить за событиями в Санкт-Петербурге. Там Роналдо, Каннаваро, Это'О и другие известные личности проведут предварительную жеребьевку ЧМ-2018. Крупный турнир совсем рядом, ребята!<strong><br /> <br /> 12:25</strong> Программа у нас сегодня следующая:<br /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px;"><a href="https:///online/80927" target="_blank">"Уфа" – "Ростов"</a></span></strong><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <a href="https:///online/80924" target="_blank"><strong>"Динамо" – "Мордовия"</strong></a><br /> <br /> <a href="https:///online/80926" target="_blank"><strong>"Терек" – "Кубань"</strong></a><br /> <br /> А на сон грядущий посмотрим, как <a href="https:///online/81715" target="_blank"><strong>"Барселона" сразится с МЮ</strong></a></span><br /> <br /> <strong>12:20</strong> Всем привет! Мы начинаем онлайн выходного дня, в котором будем обсуждать проходящие матчи, делиться самыми интересными новостями и постить несмешные шутки. Все как всегда.