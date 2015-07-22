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    Не для бритья. Как мы уже перестали обсуждать настоящий футбол в РФПЛ


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    Голосов: 0
    22.07.2015 13:55
    Красавица-нацистка, судейский скандал, обвинения в «договорняке», расизм… Ммм, мы так по этому скучали. «Бомбардир» рассказывает о громких скандалах и фэйлах, снова вышедших в российском футболе на первый план.
    В российской Премьер-лиге прошел первый тур, подаривший много интересных матчей. Но почему-то говорить сейчас хочется совсем не о красивых голах и крутых спасениях. Красавица-нацистка, судейский скандал, обвинения в "договорняке", расизм… Ммм, мы так по этому скучали. "Бомбардир" рассказывает о громких скандалах и фэйлах, снова вышедших в российском футболе на первый план.

    Фэйл №1. "Мисс Обаяние" - нацистка

    Первый тур РФПЛ параллельно сопровождался финалом конкурса "Мисс РФПЛ". От каждого клуба Премьер-лиги, кроме "Терека", предоставлялась красивая девушка, среди которых выбиралась одна единственная "мисс". В итоге, главный приз достался представительнице "Анжи" Юлдуз Джумандыковой, что уже вызвало немало вопросов. Юлдуз участвовала в этом конкурсе в 2012 году, но тогда победить не смогла. Однако главный скандал разгорелся по поводу титула "Мисс обаяние", грамоту за который исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан торжественно вручил 21-летней болельщице ЦСКА Ольге Кузьковой. Уже затем вскрылись неожиданные подробности личной жизни Оли. В ее социальных сетях были обнаружены фотографии и посты нацистского и антисемитского характера. Кузькова в ответ на обнародование таких фактов сразу засуетилась, решившись поведать миру о том, что конкурс вообще куплен. Как бы там ни было на самом деле, но титул у Кузьковой торжественно отобрали. "Буду рад, если эта история поможет Ольге разобраться с взглядами на жизнь", - напоследок сказал Чебан.



    Фэйл №2. Российские судьи облажались с пеной

    В ведущих европейских лигах уже давно пользуются исчезающим спреем, позволяющим судьям лучше следить за исполнением штрафных ударов. Но в российской Премьер-лиге появление такой пены пока сопровождается большими проблемами. "Закупленная партия спрея оказалась не совсем удачной. Там где влажно и прохладно – все нормально, а где жарко – он наносит ощутимый вред газону. Сейчас спрей продолжают тестировать и, скорее всего, будут закупать другой. Этими делами занимается департамент судейства и инспектирования", - рассказал глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников.



    Фэйл №3. Судейский скандал в Петербурге

    Центральным матчем первого тура РФПЛ считалась встреча между "Зенитом" и "Динамо". Динамовцы приехали на игру с большими кадровыми проблемами, но вполне могли и победить, если бы не помешал арбитр Виталий Мешков. На 4-й минуте матча Мешков "проспал" момент, когда Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу защитника "Динамо" Томаша Губочана. Пенальти назначен не был, а Губочан вообще остался главным страдальцем этой встречи. В концовке первого тайма арбитр зафиксировал в штрафной площади "Динамо" неоднозначный фол на Артеме Дзюбе со стороны Томаша, показав словаку красную карточку. "Раз судья свистнул – значит пенальти был", - сказал Губочан, не ставший бросать всех собак на судью. Халк одиннадцатиметровый удар реализовал, а москвичи, оставшись в меньшинстве, не смогли удержать даже ничью. Арбитр Мешков получил за игру неудовлетворительную оценку.

    События матча "Зенит" - "Динамо"



    Фэйл №4. "Амкар" обвинили в сдаче матча

    В концовке прошлого сезона ходили слухи, якобы "Краснодар" специально отдал очки "Амкару", чтобы помочь команде в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге. Пермяки в элите остались, а теперь проиграли краснодарской команде при очень странных обстоятельствах. Уже в первые минуты встречи показалось, что все в этом матче будет "в одни ворота". Форвард "Амкара" Александр Прудников к 15-й минуте матча умудрился заработать две желтые карточки и досрочно покинул поле. "Краснодар" долго и безуспешно атаковал, а в концовке игры составы неожиданно уравнялись – удаление заработал Газинский. Но вопросы вызывает еще и единственный забитый "Краснодаром" мяч. Защитник Сергей Петров пробил из-за пределов штрафной в ближний угол, а голкипер "Амкара" Роман Герус как будто потерял ворота. Как будто. "Перед началом сезона мы предупреждали, что за обвинение команды в договорных матчах – вы будете наказаны пожизненно", - гласит запись в официальной группе пермской команды в социальной сети "Вконтакте". Но мы никого не обвиняем, а просто констатируем факты.

    События матча "Амкар" - "Краснодар"



    Фэйл №5. Ольга Смородская ляпнула лишнее

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская, вдохновившись победой команды в Кубке России, решила поставить перед клубом самые максимальные задачи. "Цель "Локомотива" - победа в чемпионате России и достойное выступление на европейской арене", - сказала Смородская на встрече с руководством "Российских железных дорог". Эта запись появилась на официальном сайте "Локомотива", но позже в спешном порядке была удалена. Если "Локомотив" действительно собирается выигрывать чемпионат, то выступление команды в первом туре можно признать неудачным. В игре с "Мордовией" железнодорожники победили, однако за такой результат должны благодарить только фортуну.

    События матча "Мордовия" - "Локомотив"



    Фэйл №6. Расистский скандал в Москве

    Не обошлось и без проблем с расизмом. На новом стадионе "Спартака" царит прекрасная атмосфера, но болельщики иногда умудряются сами испортить все впечатление от игры. Уханьем и расистскими выкриками спартаковская трибуна вывела из себя полузащитника "Уфы" Эмануэля Фримпонга, явно не привыкшего к такому в других лигах. Футболист сорвался, показал трибунам средний палец, за что незамедлительно удостоился от арбитра красной карточки. Позже Фримпонг извинился перед своей командой: "Хочу попросить у партнеров прощения за свой поступок". Однако не все из них хорошо приняли его извинения. "Если Фримпонг действительно показал фанатам средний палец, тогда ему его просто нужно отрезать", - с негодованием отреагировал защитник "Уфы" Николай Сафрониди.

    События матча "Спартак" - "Уфа"

    Чемпионат России вернулся, друзья! С чем мы вас и поздравляем.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко, rfpl.org, fclm.ru, fcdynamo.ru, fckrasnodar.ru, missrfpl.org, uefa.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +10

      Robert33626 17 августа 2015, 19:33

      Что это сопле ещё не хватает ,толстого .уя или попугай любимого !?

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      Рейтинг: +9

      Konsart 1 августа 2015, 12:22

      На фото Ольга Кузькова...

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      Рейтинг: +10

      Rtyn22 > Konsart 8 августа 2015, 19:08

      я не про фото, а про анжи

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      Рейтинг: +10

      Rtyn22 > Konsart 8 августа 2015, 19:10

      А Кузькова красивая.

      0
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      Рейтинг: +10

      Rtyn22 26 июля 2015, 10:38

      Да нет, что вы? Для хачихи она очень даже ничего.

      0
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      Рейтинг: +18

      urbix 26 июля 2015, 00:27

      Спартачи лучше бы чернокожих нелегалов улюлюкали, а не футболистов. Они приехали и уедут, а вы останетесь здесь навсегда.

      0
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      Рейтинг: +13

      LeOniD56 24 июля 2015, 00:33

      Прелесть !По больше бы таких русских девушек! И нация была бы здорова!

      3
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      Рейтинг: +13

      Дима Ярош 23 июля 2015, 22:08

      "Диды" довоевались, мисс очарование наци, а в Питере торжественно прошёл слёт правых со всей Европы. Так держать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 17:24

      В каком месте она красавица??

      0
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      ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 > sir_Alex 23 июля 2015, 17:28

      где то есть шо то.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > proеzd2 23 июля 2015, 20:46

      Вот именно, что "где-то"

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 23 июля 2015, 11:50

      1.Спартак- Уфа
      Кстати сейчас в Хирургии навес идут Пальцы для пересадки и Фримпонг может даже заработать на этом не малые деньги.
      В высказываниях с трибуны это хорошо, свобода слова, ведь до рукоприкладства дело не дошло.
      2.Локомотив Мордовия
      Смородская взяла за основу бывалую присказку Венгера и почитателей Арсенала, цитирую "Цель команды Стать Чемпионами Лиги", по этому не стоит обижаться на золотые слова. А победа она есть победа и три очка уже никто не отменит.
      3.Зенит Динамо
      Судья человек, а не бог, не все может углядеть, что видно с камеры, но иногда он чувствует себя его наместником позволяя решать судьбу матча. Пусть это останется на его совести.
      4.Амкар Краснодар.
      Иногда ворота кажутся такими Большими что в них не мудрено потеряться. Атака Быков просто развела вратаря вот и все, а игрок который был удален, решил зачем дальше играть, когда лучше пойти в раздевалочке посидеть. А договорняк, видимо никто не боится участи Ювентуса, когда за договорные матчи клуб был сослан в Серию Б. А Амкар так они и так могут туда вылететь в низшую лигу, а если заметят Быков то сами себе такую яму выроют собственными руками.
      5. Напененный судья.
      Зачем закупать пену для бриться, и пачкать газон, когда надо над стадионом поставить Лазер и лазером светить черту, а кто заступит тому ногу отрежут, если игроки не видят и не чувствуют этой воображаемой линии.
      6. Мисс Червивая Штучка "Обаяние"
      А Конкурс этот - это скрытый конкурс Мисс красоты только связан он каким-то боком с футболом, а копни Конкгенеальность тоже посыпятся скелеты.

      0
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      Рейтинг: +13

      kirtein 23 июля 2015, 11:24

      красивая

      2
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      Рейтинг: +15

      Satana-ad 23 июля 2015, 10:56

      мда чебан конечно не удивил) но вот мисс анжи это конечно ребята конец! Ни в какие ворота не лезет! Вы видели какая она страшная???!!!

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