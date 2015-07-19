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Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)
Помощники:
Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Мордовия - Локомотив

19.07.2015, Воскресенье, 18:00 мск Саранск, стадион Старт Россия. Премьер-лига, 1 тур Мордовия - Локомотив Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Мордовия 0:0 Локомотив
7 тур
13 сентября, суббота 16:00 Локомотив 1:1 Мордовия
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Мордовия
1 тур
20 июля, пятница 19:00 Мордовия 2:3 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +24

    Мастер Данила 23 июля 2015, 18:01

    Поздравляю с первой победой!

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    Рейтинг: +51

    adeptch 19 июля 2015, 22:07

    Очень НЕ ПОНРАВИЛАСЬ игра!!! Точнее я АБСОЛЮТНО РАЗОЧАРОВАН!!! Мордовия играла очень много назад, когда можно было начинать атаку (особенно 2 тайм), лишние передачи в центре, игроки Локо успевали без проблем вернуться, сложилось впечатление, что играли на кубок в районе 32-й финала и клубы НЕ премьер-лиги, что касается Локомотива, абсолютно НЕ НАИГРАЛ на победу, просто сказочно повезло им, не говоря о совершенно левом пенале! Очень размытая НЕ перспективная атака! Абсолютно самая скучная игра из тех, которые уже состоялись!!!

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    Рейтинг: +76

    Шмавон 19 июля 2015, 20:00

    молодцы ребята

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    Рейтинг: +76

    Red-green-Hooligans 19 июля 2015, 19:58

    Ндингу надо наигрывать в центр беда с креативом продолжается...

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws > Red-green-Hooligans 19 июля 2015, 19:59

    за мехалика если только

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    Рейтинг: +142

    Супер Лелька > Red-green-Hooligans 19 июля 2015, 20:01

    Ндинга это чистый разрушитель. Никакого креатива от него ждать не придется.

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    Рейтинг: +76

    Red-green-Hooligans > Супер Лелька 19 июля 2015, 22:59

    Тогда беда только усугубится.

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 19 июля 2015, 19:56

    с победой игорь, а можно было и по уверенней

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    Рейтинг: +163

    Тито 19 июля 2015, 19:55

    Лучший игрок матча Гилерме. Худший- Ревишвилли, потому что пропустил глупый мяч. Остальные еле еле на троечку наиграли. Унылый был матч.

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    Рейтинг: +30

    Лодыгин Юрий > Тито 19 июля 2015, 19:58

    Тот кто отразил пеналь, не может быть худшим

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    Рейтинг: +163

    Тито > Лодыгин Юрий 19 июля 2015, 20:16

    А может не быть худшим тот, кто пропустил такой нелепый гол?

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    Рейтинг: +30

    Лодыгин Юрий > Тито 19 июля 2015, 20:34

    Это можно списать на то, что Ревишвили полгода сидел на скамье в Тосно, дайте ему привыкнуть, он будет тащить!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 19 июля 2015, 19:54

    Это второй матч первого тура, который мне не понравился... Лучший игрок матча Роман Шишкин, если так дальше пойдет, то в сборную вернется!

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды 19 июля 2015, 19:53

    всех ПАРОВОЗОВ с победой!!!!!

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    Рейтинг: +142

    Супер Лелька 19 июля 2015, 19:53

    Норм. Игра забывается, результат остается.

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    Рейтинг: +163

    Тито 19 июля 2015, 19:52

    У Мордовии спонсора нет? Так странно видеть чистые футболки в наше время.

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    Рейтинг: +76

    Red-green-Hooligans > Тито 19 июля 2015, 19:53

    У Ромы тоже "чистые" футболки, но денег меньше не стало)

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды > Тито 19 июля 2015, 19:55

    может их какой-нибудь местный бандит спонсирует,
    которому светиться как-то нежелательно)))

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > фанат джигурды 19 июля 2015, 20:03

    Их спонсирует продюсер сериала "Человек-невидимка".

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