Мордовия - Локомотив

Поздравляю с первой победой!
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Мордовия
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|13 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|1:1
|Мордовия
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Мордовия
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|13 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|1:1
|Мордовия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Поздравляю с первой победой!
Очень НЕ ПОНРАВИЛАСЬ игра!!! Точнее я АБСОЛЮТНО РАЗОЧАРОВАН!!! Мордовия играла очень много назад, когда можно было начинать атаку (особенно 2 тайм), лишние передачи в центре, игроки Локо успевали без проблем вернуться, сложилось впечатление, что играли на кубок в районе 32-й финала и клубы НЕ премьер-лиги, что касается Локомотива, абсолютно НЕ НАИГРАЛ на победу, просто сказочно повезло им, не говоря о совершенно левом пенале! Очень размытая НЕ перспективная атака! Абсолютно самая скучная игра из тех, которые уже состоялись!!!
молодцы ребята
Ндингу надо наигрывать в центр беда с креативом продолжается...
за мехалика если только
Ндинга это чистый разрушитель. Никакого креатива от него ждать не придется.
Тогда беда только усугубится.
с победой игорь, а можно было и по уверенней
Лучший игрок матча Гилерме. Худший- Ревишвилли, потому что пропустил глупый мяч. Остальные еле еле на троечку наиграли. Унылый был матч.
А может не быть худшим тот, кто пропустил такой нелепый гол?
Это второй матч первого тура, который мне не понравился... Лучший игрок матча Роман Шишкин, если так дальше пойдет, то в сборную вернется!
всех ПАРОВОЗОВ с победой!!!!!
Норм. Игра забывается, результат остается.
У Мордовии спонсора нет? Так странно видеть чистые футболки в наше время.
может их какой-нибудь местный бандит спонсирует,
которому светиться как-то нежелательно)))
Их спонсирует продюсер сериала "Человек-невидимка".