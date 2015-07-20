Амкар-Пермь - Краснодар

А
|27 тур
|11 мая, понедельник
|18:30
|Краснодар
|1:1
|Амкар-Пермь
|8 тур
|22 сентября, понедельник
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:2
|Краснодар
|27 тур
|11 мая, понедельник
|18:30
|Краснодар
|1:1
|Амкар-Пермь
|8 тур
|22 сентября, понедельник
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:2
|Краснодар
|30 тур
|15 мая, четверг
|18:30
|Амкар-Пермь
|2:2
|Краснодар
|3 тур
|29 июля, понедельник
|20:00
|Краснодар
|2:1
|Амкар-Пермь
|
|7 сентября, суббота
|18:00
|Краснодар
|3:4
|Амкар-Пермь
|20 тур
|8 марта, пятница
|16:00
|Краснодар
|2:1
|Амкар-Пермь
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Краснодар
|42 тур
|2 мая, среда
|17:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Краснодар
|36 тур
|24 марта, суббота
|18:30
|Краснодар
|0:1
|Амкар-Пермь
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|15:30
|Амкар-Пермь
|0:2
|Краснодар
|4 тур
|9 апреля, суббота
|16:15
|Краснодар
|1:0
|Амкар-Пермь
|1/8 финала
|6 марта, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Краснодар
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
А
не ожидал такой игры от Краснодара
Унылая игра, Петров спас Краснодар от потери очков, ну и Герус конечно отличился...
отскок краснодара
чудеса в решете, как говорится!
мама мия ставка спасена
Вот молодцы!!!!!!!!!!!Гол!!!!!!!!!!Всем врагам назло!!!!!!!!!!Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кононов вроде не глупый, но удалил Газинского,по сути, сам! В такой ситуации было просто глупо уставлять Газинского на поле. Самым адекватным решением была двойная замена Ахмедов-Вандерсон(Лаборде), Газинский-Торбинский. И спокойно дожимал бы Краснодар с тремя форвардами Амкар. Глупо Кононов поступил, очень глупо
Краснодар [кю]ески играет...
Обидно, да? Опять "Спартак" на место поставили...
судья наисполнял в обе стороны ппц, походу он неуд получит сегодня