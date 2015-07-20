Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Материалы

Амкар-Пермь - Краснодар

20.07.2015, Понедельник, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Премьер-лига, 1 тур Амкар-Пермь - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
11 мая, понедельник 18:30 Краснодар 1:1 Амкар-Пермь
8 тур
22 сентября, понедельник 17:00 Амкар-Пермь 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Амкар-Пермь 2:2 Краснодар
3 тур
29 июля, понедельник 20:00 Краснодар 2:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2013

7 сентября, суббота 18:00 Краснодар 3:4 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
8 марта, пятница 16:00 Краснодар 2:1 Амкар-Пермь
6 тур
26 августа, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
42 тур
2 мая, среда 17:00 Амкар-Пермь 2:2 Краснодар
36 тур
24 марта, суббота 18:30 Краснодар 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 15:30 Амкар-Пермь 0:2 Краснодар
4 тур
9 апреля, суббота 16:15 Краснодар 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
6 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
...
  • ...
    Рейтинг: +3

    DanialaP 20 июля 2015, 21:40

    А

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +76

    Шмавон 20 июля 2015, 19:44

    не ожидал такой игры от Краснодара

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 20 июля 2015, 19:00

    Унылая игра, Петров спас Краснодар от потери очков, ну и Герус конечно отличился...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +70

    saimon484 20 июля 2015, 18:53

    отскок краснодара

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +593

    112910415 20 июля 2015, 18:51

    чудеса в решете, как говорится!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +677

    The_BESTolo4b 20 июля 2015, 18:51

    мама мия ставка спасена

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +354

    REDAT 20 июля 2015, 18:50

    Вот молодцы!!!!!!!!!!!Гол!!!!!!!!!!Всем врагам назло!!!!!!!!!!Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +100

    dеigandre 20 июля 2015, 18:44

    Кононов вроде не глупый, но удалил Газинского,по сути, сам! В такой ситуации было просто глупо уставлять Газинского на поле. Самым адекватным решением была двойная замена Ахмедов-Вандерсон(Лаборде), Газинский-Торбинский. И спокойно дожимал бы Краснодар с тремя форвардами Амкар. Глупо Кононов поступил, очень глупо

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +70

    saimon484 > dеigandre 20 июля 2015, 18:50

    да он вообще не сильно умен. взял бы тебя в помошники уже треху отгрузили бы Амкару

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +100

    dеigandre > saimon484 20 июля 2015, 18:54

    Судья истеричка и было видно,что исправлять красную карточку Прудникова он будет. Поэтому красная Газинскому была банальной. Кононов потом уже поняв это убрал Артура с поля.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +90

    Спартак-воин 20 июля 2015, 18:42

    Краснодар [кю]ески играет...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Vik_ont25 > Спартак-воин 20 июля 2015, 20:23

    Обидно, да? Опять "Спартак" на место поставили...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +44

    fckrasnodar 20 июля 2015, 18:40

    судья наисполнял в обе стороны ппц, походу он неуд получит сегодня

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 