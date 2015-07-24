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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Материалы

Спартак - Уфа

17.07.2015, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Россия. Премьер-лига, 1 тур Спартак - Уфа Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:00 Спартак 1:2 Уфа
5 тур
23 августа, суббота 14:00 Уфа 1:2 Спартак
Товарищеские матчи 2013

23 июня, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +12

    sanya254 18 июля 2015, 17:37

    Спартаку не повезло

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    Рейтинг: +13

    wolkmart1103 18 июля 2015, 09:48

    Спартак удивил в стартовом на такой арене!
    А уфимцы молодцы! Работают и забивают головой!

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    Рейтинг: +2591

    Ral13 17 июля 2015, 21:14

    Уфа супер!!!Так держать! Удачи и в след.играх!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 17 июля 2015, 21:03

    В защите Спартака только Комбаров играет более менее хорошо, ему бы клуб сменить, вообще бы засверкал, в том же Краснодаре например!

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    Рейтинг: +44

    fckrasnodar > Павлюченко 13 17 июля 2015, 21:11

    спасибо, оставьте себе :)))

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    Рейтинг: +179

    Суmраk 05 > Павлюченко 13 17 июля 2015, 21:12

    Комбаров хорош в атаке. Но в защите всегда был слаб. Неужели прибавил.



    P.S модераторам! Жалобу нечаяно отправил......

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    Рейтинг: +51

    adeptch > Суmраk 05 18 июля 2015, 15:34

    Комбарик и Макеев нули! Но Макеев еще и кривоногий, как такой игрок играет в РФПЛ я просто удивляюсь! Это жесть!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 17 июля 2015, 21:00

    Спартак позорно начал сезон, Аленичев похоже ненадолго в команде...

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    Рейтинг: +163

    Тито 17 июля 2015, 20:56

    Повезло Спартаку что Уфа в меньшинстве играла. Отскочили.

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    Рейтинг: +48

    Барри 17 июля 2015, 20:55

    поздравляю Спартак с заслуженной ничейной!))))

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    Рейтинг: +48

    Барри 17 июля 2015, 20:51

    Четыре минуты в пользу Спартака

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 17 июля 2015, 20:51

    4 минуты у Спартака, чтобы избежать конфуза!

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    Рейтинг: +164

    AndreiM-68 17 июля 2015, 20:49

    Давыдову не везет конкретно.

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