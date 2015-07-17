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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 17 июля 2015
Спартак
17.07.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
24'
С. Таски
79'
З. Луиш
12'
Х. Ханджич
67'
Д. Стоцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
Желтая карточка
С. Боккетти
90'
+2
86'
Замена
Е. Осипов
️️️️
Х. Ханджич
82'
Желтая карточка
А. Засеев
ГОЛ! 2:2!
З. Луиш
Пас отдал
Д. Комбаров
79'
Замена
Джано
️️️️
С. Таски
77'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Х. Ханджич
64'
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
З. Луиш
️️️️
Ю. Мовсисян
63'
57'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Н. Сафрониди
57'
Травма
Н. Сафрониди
46'
Замена
А. Никитин
️️️️
Марсиньо
30'
Красная карточка
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:1!
С. Таски
24'
17'
Желтая карточка
И. Пауревич
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ханджич
Пас отдал
Н. Сафрониди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-4-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
34
Макеев
14
Хурадо
15
Широков
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
14
Мовсисян
3-4-2-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
13
Верховцов
34
Тумасян
33
Сухов
29
Пауревич
13
Засеев
70
Сафрониди
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
35
Таски
7
Джано
7
Джано
35
Таски
14
Мовсисян
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
14
Мовсисян
14
Хурадо
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Хурадо
10
Марсиньо
4
Никитин
4
Никитин
10
Марсиньо
99
Ханджич
19
Осипов
19
Осипов
99
Ханджич
70
Сафрониди
21
Галиулин
21
Галиулин
70
Сафрониди
Остались в запасе
Спартак
Уфа
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Спартак - Уфа
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
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