25.07.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-1-2-2
1
Фролкин
5
Габараев
20
Юрганов
44
Журавлев
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
10
Альшин
9
Гнапи
19
Пуси
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
72
Сандрачук
16
Мрезиг
13
Кагермазов
6
Апшацев
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
23
Якимов
17
Ковалев
17
Ковалев
23
Якимов
97
Магомедов
8
Багамаев
8
Багамаев
97
Магомедов
9
Гнапи
7
Турищев
7
Турищев
9
Гнапи
55
Тодорович
93
Уридия
93
Уридия
55
Тодорович
6
Апшацев
21
Джабраилов
21
Джабраилов
6
Апшацев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
11
Миро
19
Зинович
19
Зинович
11
Миро
25
Агаларов
88
Лесовой
88
Лесовой
25
Агаларов
Остались в запасе
Факел
Динамо Мх
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Факел
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Факел - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
521
401
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо» Махачкала, 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»