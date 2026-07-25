Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Факел» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Факел» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 17:20
Факел
25.07.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
21' В. Якимов
30' Ю. Журавлев (АГ) 79' А. Сандрачук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
(К) ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
25
Александр Беляев
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
93
Мераби Уридия
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
4-1-1-2-2
1
Фролкин
5
Габараев
20
Юрганов
44
Журавлев
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
10
Альшин
9
Гнапи
19
Пуси
3-3-1-1-2
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
72
Сандрачук
16
Мрезиг
13
Кагермазов
6
Апшацев
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
23
Якимов
17
Ковалев
17
Ковалев
23
Якимов
97
Магомедов
8
Багамаев
8
Багамаев
97
Магомедов
9
Гнапи
7
Турищев
7
Турищев
9
Гнапи
55
Тодорович
93
Уридия
93
Уридия
55
Тодорович
6
Апшацев
21
Джабраилов
21
Джабраилов
6
Апшацев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
11
Миро
19
Зинович
19
Зинович
11
Миро
25
Агаларов
88
Лесовой
88
Лесовой
25
Агаларов
Остались в запасе
Факел
Динамо Мх
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Факел
Точно не сыграют
Станислав Магкеев
ЦЗ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Ян Джапо
ЛЗ
Никита Воронин
ЦП
Статистика матча Факел - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
521
401
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо» Махачкала, 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо» Махачкала

«Факел» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Факел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Все новости
Все новости
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
7
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
2
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
7
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
6
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
5
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
1
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+