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Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Енисей»