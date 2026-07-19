19.07.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-1-3-1
57
Селихов
16
Итало
46
Мамин
15
Тихий
24
Коротков
6
Сунгатулин
22
Кордейро
59
Харин
97
Ишков
19
Байрамян
10
Секулич
2-1-3-4
1
Опарин
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
11
Хашкулов
8
Канаплин
18
Надольский
81
Печура
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
97
Ишков
11
Боков
11
Боков
97
Ишков
Тлехугов
77
Огиенко
77
Огиенко
Тлехугов
8
Иванов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Иванов
81
Печура
9
Тлехугов
9
Тлехугов
81
Печура
11
Хашкулов
75
Окладников
75
Окладников
11
Хашкулов
Остались в запасе
Урал
Енисей
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
18
Никита Морозов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
23
Станислав Антипин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
18
Никита Морозов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Енисей
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»