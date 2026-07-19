Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 13:50
Урал
19.07.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
49' Е. Харин 77' Н. Морозов 84' Д. Боков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
16
Итало
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
97
Илья Ишков
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
16
Итало
46
Мамин
15
Тихий
24
Коротков
6
Сунгатулин
22
Кордейро
59
Харин
97
Ишков
19
Байрамян
10
Секулич
2-1-3-4
1
Опарин
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
11
Хашкулов
8
Канаплин
18
Надольский
81
Печура
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
97
Ишков
11
Боков
11
Боков
97
Ишков
Тлехугов
77
Огиенко
77
Огиенко
Тлехугов
8
Иванов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Иванов
81
Печура
9
Тлехугов
9
Тлехугов
81
Печура
11
Хашкулов
75
Окладников
75
Окладников
11
Хашкулов
Остались в запасе
Урал
Енисей
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
18
Никита Морозов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
23
Станислав Антипин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
18
Никита Морозов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Енисей
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Енисей»

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Урал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Фото«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Всем клубам России грозит трансферный бан
21 июля
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+