07.07.2026, вторник, 19:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аргентина
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
5
Паредес
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
9
Альварес
4-1-2-3
23
Шобейр
2
Ибрахим
5
Рабия
15
Хафез
3
Хани
19
Атея
8
Ашур
17
Лашин
10
Салах
12
Хассан
11
Зико
13
Ромеро
19
Отаменди
19
Отаменди
13
Ромеро
9
Альварес
25
Медина
25
Медина
9
Альварес
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
15
Гонсалес
15
Гонсалес
7
Де Пауль
3
Тальяфико
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Тальяфико
8
Ашур
14
Фатхи
14
Фатхи
8
Ашур
12
Хассан
7
Трезеге
7
Трезеге
12
Хассан
17
Лашин
25
Зизо
25
Зизо
17
Лашин
11
Зико
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Зико
Остались в запасе
Аргентина
Египет
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Аргентина - Египет
4
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
602
349
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Египта, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Египет
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»