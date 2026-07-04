05.07.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Парагвай
Парагвай
3-3-2-2
12
Гилл
15
Гомес
3
Альдрете
6
Алонсо
2
Веласкес
14
Кубас
4
Касерес
23
Галарса
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
4-2-3-1
16
Меньян
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
3
Динь
6
Коне
14
Рабьо
7
Дембеле
11
Олисе
12
Барколя
10
Мбаппе
3
Альдрете
13
Канале
13
Канале
3
Альдрете
8
Гомес
11
Маурисио
11
Маурисио
8
Гомес
19
Энкисо
24
Кабальеро
24
Кабальеро
19
Энкисо
10
Альмирон
21
Авалос
21
Авалос
10
Альмирон
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
12
Барколя
20
Дуэ
20
Дуэ
12
Барколя
Остались в запасе
Парагвай
Франция
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Парагвай - Франция
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
13
11
Количество передач
183
569
Сейвы
4
1
Точность передач %
53
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию Парагвай против Франции, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Парагвай – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»