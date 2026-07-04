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Смотреть прямую трансляцию Парагвай против Франции, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Парагвай – Франция