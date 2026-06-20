Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Швеции, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Швеция