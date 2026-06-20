20.06.2026, суббота, 20:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Вербрюгген
4
ван Дейк
6
ван Хеке
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
19
Бробби
18
Мален
4-1-1-2-2
23
Нордфельдт
2
Лагербилке
4
Хин
3
Линделеф
5
Гудмундссон
16
Карлстрем
18
Аяри
10
Нигрен
21
Бернхардссон
9
Исак
17
Дьекереш
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
16
Тил
16
Тил
14
Рейндерс
18
Мален
24
Саммервил
24
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
16
Карлстрем
22
Зенели
22
Зенели
16
Карлстрем
10
Нигрен
7
Бергвалл
7
Бергвалл
10
Нигрен
5
Гудмундссон
24
Страуд
24
Страуд
5
Гудмундссон
18
Аяри
26
Али
26
Али
18
Аяри
21
Бернхардссон
11
Эланга
11
Эланга
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Нидерланды
Швеция
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Нидерланды - Швеция
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
3
Количество передач
449
425
Сейвы
7
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.8
-0.8
Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Швеции, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Швеция
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»