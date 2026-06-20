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  • Нидерланды – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2026

Нидерланды – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2026

20 июня, 18:50
Нидерланды
20.06.2026, суббота, 20:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
5 : 1
Завершен
Швеция
5' Б. Бробби 17' Б. Бробби 47' К. Гакпо 54' К. Гакпо 89' К. Саммервил
59' Э. Эланга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Вербрюгген
4
ван Дейк
6
ван Хеке
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
19
Бробби
18
Мален
4-1-1-2-2
23
Нордфельдт
2
Лагербилке
4
Хин
3
Линделеф
5
Гудмундссон
16
Карлстрем
18
Аяри
10
Нигрен
21
Бернхардссон
9
Исак
17
Дьекереш
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
16
Тил
16
Тил
14
Рейндерс
18
Мален
24
Саммервил
24
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
16
Карлстрем
22
Зенели
22
Зенели
16
Карлстрем
10
Нигрен
7
Бергвалл
7
Бергвалл
10
Нигрен
5
Гудмундссон
24
Страуд
24
Страуд
5
Гудмундссон
18
Аяри
26
Али
26
Али
18
Аяри
21
Бернхардссон
11
Эланга
11
Эланга
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Нидерланды
Швеция
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Нидерланды - Швеция
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
3
Количество передач
449
425
Сейвы
7
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.8
-0.8

Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Швеции, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Швеция

Нидерланды – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швеция Нидерланды
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