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  • Армения – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Армения – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

9 июня, 16:50
Армения
09.06.2026, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Молдавия
89' А. Серобян
90+1' В. Богачук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Aleksandr Mishiev
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
0
Джуниор Хулио
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
8
Karlen Hovhannisyan
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
22
Нарек Григорян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Молдавия
12
Думитру Челядник
ВР
14
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Catalin Cucos
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
21
Sergiu Perciun
ЦП
16
Danila Forov
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
13
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Молдавия
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
2
Leonard Saca
ЦЗ
22
V. Ciumasu
ЦП
7
Stefan Bîtca
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
0
Овидиу Давид
ЦП
19
Дан Пушкаш
ЛВ
21
Ники Клещенко
ЛВ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
0
Петру Попеску
ЦФ
4-1-3-2
12
21
Тикнизян
0
Хулио
4
Арутюнян
3
Пилоян
8
11
Шагоян
10
Сперцян
22
Григорян
18
Миранян
5
Давидян
4-3-2-1
12
Челядник
5
4
Бабогло
6
14
Ревенко
18
Богачук
21
16
13
Стина
10
Бодиштяну
17
Постолачи
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
5
Давидян
13
Оганесян
13
Оганесян
5
Давидян
10
Сперцян
26
Хамоян
26
Хамоян
10
Сперцян
8
23
23
8
22
Григорян
9
Серобян
9
Серобян
22
Григорян
11
Шагоян
14
Манвелян
14
Манвелян
11
Шагоян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
5
3
Стефан
3
Стефан
5
10
Бодиштяну
22
22
10
Бодиштяну
14
Ревенко
7
7
14
Ревенко
16
8
Лунгу
8
Лунгу
16
21
0
Давид
0
Давид
21
19
Пушкаш
19
Пушкаш
21
Клещенко
21
Клещенко
12
Челядник
1
1
12
Челядник
17
Постолачи
0
Попеску
0
Попеску
17
Постолачи
Остались в запасе
Армения
Молдавия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Leonard Saca
ЦЗ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Leonard Saca
ЦЗ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Армения - Молдавия
1
3
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
15
1
Нарушения
6
16
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию Армения против Молдавии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Молдавия

Армения – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Молдавия Армения
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