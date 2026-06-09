09.06.2026, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
26
Арам Хамоян
ОП
23
N. Hovhannisyan
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
24
D. Hakobyan
ЦФ
4-1-3-2
12
21
Тикнизян
0
Хулио
4
Арутюнян
3
Пилоян
8
11
Шагоян
10
Сперцян
22
Григорян
18
Миранян
5
Давидян
4-3-2-1
12
Челядник
5
4
Бабогло
6
14
Ревенко
18
Богачук
21
16
13
Стина
10
Бодиштяну
17
Постолачи
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
5
Давидян
13
Оганесян
13
Оганесян
5
Давидян
10
Сперцян
26
Хамоян
26
Хамоян
10
Сперцян
8
23
23
8
22
Григорян
9
Серобян
9
Серобян
22
Григорян
11
Шагоян
14
Манвелян
14
Манвелян
11
Шагоян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
5
3
Стефан
3
Стефан
5
10
Бодиштяну
22
22
10
Бодиштяну
14
Ревенко
7
7
14
Ревенко
16
8
Лунгу
8
Лунгу
16
21
0
Давид
0
Давид
21
19
Пушкаш
19
Пушкаш
21
Клещенко
21
Клещенко
12
Челядник
1
1
12
Челядник
17
Постолачи
0
Попеску
0
Попеску
17
Постолачи
Остались в запасе
Армения
Молдавия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Leonard Saca
ЦЗ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
16
Генри Авагян
ВР
2
Артем Бандикян
ЛЗ
15
A. Petrosyan
ЦЗ
25
Arman Ghazaryan
ЦЗ
6
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
24
D. Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Leonard Saca
ЦЗ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Армения - Молдавия
1
3
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
15
1
Нарушения
6
16
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию Армения против Молдавии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Молдавия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»