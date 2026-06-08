08.06.2026, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
26
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Жасурбек Жалолиддинов
АП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
30
Sherzod Temirov
ЦФ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
24
Саммервил
18
Мален
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
26
Урозов
5
Ашурматов
4
Сайфиев
13
Насруллаев
6
Мозговой
7
Шукуров
22
Файзуллаев
11
Урунов
14
Шомуродов
1
Вербрюгген
23
Флеккен
23
Флеккен
1
Вербрюгген
21
де Йонг
16
Тил
16
Тил
21
де Йонг
18
Мален
19
Бробби
19
Бробби
18
Мален
11
Урунов
17
Хамдамов
17
Хамдамов
11
Урунов
22
Файзуллаев
8
Искандеров
8
Искандеров
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
Остались в запасе
Нидерланды
Узбекистан
13
Робин Руфс
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
26
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Жасурбек Жалолиддинов
АП
20
Азизбек Аманов
АП
30
Sherzod Temirov
ЦФ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
26
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Жасурбек Жалолиддинов
АП
20
Азизбек Аманов
АП
30
Sherzod Temirov
ЦФ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Нидерланды - Узбекистан
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
14
Офсайды
2
2
Количество передач
547
288
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Узбекистана, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Узбекистан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»