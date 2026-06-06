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  • Швейцария – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Швейцария – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 20:50
Швейцария
06.06.2026, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Австралия
14' Д. Ндой
56' Т. Йенги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
9
Йоан Манзамби
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
(К) ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ЦЗ
13
Эйден О'Нил
ЦП
24
Пол Окон-Энгстлер
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
4
Джейкоб Итальяно
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
9
Манзамби
20
Эбишер
8
Фройлер
11
Ндой
23
Амдуни
3-2-2-2-1
18
Бич
19
Суттар
25
Херрингтон
15
Труин
3
Циркати
16
Бехич
13
О'Нил
24
Окон-Энгстлер
20
Вольпато
17
Иранкунда
26
Йенги
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
4
Эльведи
24
Аменда
24
Аменда
4
Эльведи
5
Аканджи
18
Джемерт
18
Джемерт
5
Аканджи
3
Видмер
6
Закария
6
Закария
3
Видмер
9
Манзамби
14
Яшари
14
Яшари
9
Манзамби
11
Ндой
15
Соу
15
Соу
11
Ндой
20
Эбишер
22
Ридер
22
Ридер
20
Эбишер
10
Джака
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Джака
23
Амдуни
26
Иттен
26
Иттен
23
Амдуни
8
Фройлер
19
Окафор
19
Окафор
8
Фройлер
16
Бехич
5
Бос
5
Бос
16
Бехич
3
Циркати
6
Гериа
6
Гериа
3
Циркати
25
Херрингтон
21
Берджесс
21
Берджесс
25
Херрингтон
19
Суттар
2
Дегенек
2
Дегенек
19
Суттар
20
Вольпато
8
Меткалф
8
Меткалф
20
Вольпато
15
Труин
14
Девлин
14
Девлин
15
Труин
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
17
Иранкунда
7
Леки
7
Леки
17
Иранкунда
26
Йенги
9
Туре
9
Туре
26
Йенги
13
О'Нил
4
Итальяно
4
Итальяно
13
О'Нил
Остались в запасе
Швейцария
Австралия
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
25
Лука Жакес
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Мэтью Райан
ВР
23
Нишан Велупиллай
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
25
Лука Жакес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
23
Нишан Велупиллай
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Швейцария - Австралия
3
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
4
1
Количество передач
697
412
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
0
2

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Австралии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Австралия

Швейцария – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Австралия Швейцария
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