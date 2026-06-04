04.06.2026, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Швеция
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Герман Йоханссон
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
24
Эллиот Страуд
ЦП
20
Эрик Смит
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
27
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Греция
13
Христос Мандас
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
24
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
23
Нектариос Триантис
ЦП
8
Христос Музакитис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Харалампос Костулас
ЦФ
26
Александрос Кизиридис
ЦФ
4-2-2-2
23
Нордфельдт
5
Гудмундссон
2
Лагербилке
4
Хин
8
Свенссон
19
Сванберг
18
Аяри
21
Бернхардссон
10
Нигрен
17
Дьекереш
9
Исак
3-2-2-1-2
12
Цолакис
15
Рота
3
Кулиеракис
4
Мавропанос
5
Рецос
21
Цимикас
6
Курбелис
20
Зафейрис
10
Цолис
14
Павлидис
16
Тетте
4
Хин
15
Старфельт
15
Старфельт
4
Хин
8
Свенссон
14
Экдаль
14
Экдаль
8
Свенссон
19
Сванберг
16
Карлстрем
16
Карлстрем
19
Сванберг
18
Аяри
22
Зенели
22
Зенели
18
Аяри
5
Гудмундссон
24
Страуд
24
Страуд
5
Гудмундссон
2
Лагербилке
20
Смит
20
Смит
2
Лагербилке
9
Исак
7
Бергвалл
7
Бергвалл
9
Исак
21
Бернхардссон
26
Али
26
Али
21
Бернхардссон
17
Дьекереш
11
Эланга
11
Эланга
17
Дьекереш
10
Нигрен
25
Нильссон
25
Нильссон
10
Нигрен
12
Цолакис
13
Мандас
13
Мандас
12
Цолакис
21
Цимикас
19
Кирьякопулос
19
Кирьякопулос
21
Цимикас
5
Рецос
17
Хацидиакос
17
Хацидиакос
5
Рецос
15
Рота
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
15
Рота
3
Кулиеракис
25
Ндой
25
Ндой
3
Кулиеракис
6
Курбелис
23
Триантис
23
Триантис
6
Курбелис
20
Зафейрис
8
Музакитис
8
Музакитис
20
Зафейрис
10
Цолис
7
Масурас
7
Масурас
10
Цолис
14
Павлидис
9
Дувикас
9
Дувикас
14
Павлидис
16
Тетте
11
Костулас
11
Костулас
16
Тетте
Остались в запасе
Швеция
Греция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
13
Кен Сема
ЛП
6
Герман Йоханссон
ЦП
27
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
24
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
26
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
13
Кен Сема
ЛП
6
Герман Йоханссон
ЦП
27
Себастьян Нанаси
ЛВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
24
Атанасиос Андруцос
ПЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
26
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Швеция - Греция
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
6
11
Офсайды
0
1
Количество передач
560
482
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию Швеция против Греции, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Греция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»