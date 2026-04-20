20.04.2026, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
30
Алиссон
2
Траоре
14
Исаке
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
95
Краснопир
Бондаренко
17
Тобиас
17
Тобиас
Бондаренко
14
Исаке
29
Назарина
29
Назарина
14
Исаке
30
Алиссон
37
Феррейра
37
Феррейра
30
Алиссон
21
Бондаренко
21
Бондаренко
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
18
Андриевский
16
Красники
16
Красники
18
Андриевский
55
Крушинский
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
55
Крушинский
14
Эмерллаху
27
Федор
27
Федор
14
Эмерллаху
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
1
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полесья», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»