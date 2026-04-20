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  • «Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 16:50
Шахтер
20.04.2026, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Полесье
56' В. Бондарь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Исаке
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
30
Алиссон
2
Траоре
14
Исаке
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
95
Краснопир
Бондаренко
17
Тобиас
17
Тобиас
Бондаренко
14
Исаке
29
Назарина
29
Назарина
14
Исаке
30
Алиссон
37
Феррейра
37
Феррейра
30
Алиссон
21
Бондаренко
21
Бондаренко
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
18
Андриевский
16
Красники
16
Красники
18
Андриевский
55
Крушинский
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
55
Крушинский
14
Эмерллаху
27
Федор
27
Федор
14
Эмерллаху
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
1
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полесья», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье»

«Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Шахтер
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