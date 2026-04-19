Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гомель» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Гомель» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 16:50
Гомель
19.04.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
12' Т. Симоненко 30' Д. Силинский 47' Т. Симоненко
15' Т. Луцевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Клещук
14
Пашевич
4
Гаврилович
16
Заяц
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
13
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
11
Симоненко
4-1-1-1-3
16
Абрамович
27
Чикида
4
Калачев
44
Луцевич
22
Лукашов
6
Кузнецов
9
Сенько
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
16
Заяц
90
Кукушкин
90
Кукушкин
16
Заяц
9
Леонович
21
Ковалевич
21
Ковалевич
9
Леонович
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
11
Симоненко
10
Лаптев
10
Лаптев
11
Симоненко
49
Джигеро
3
3
49
Джигеро
21
Шевченко
19
19
21
Шевченко
9
Сенько
20
20
9
Сенько
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
27
Чикида
15
Вашкевич
15
Вашкевич
27
Чикида
Остались в запасе
Гомель
Славия-Мозырь
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Гомель - Славия-Мозырь
5
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Славии-Мозырь», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Славия-Мозырь»

«Гомель» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Гомель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
Фото«Балтика» объявила о назначении нового тренера
15 июня
2
Уволенного тренера «Зенита» назвали пустым и слабым
5 июня
2
Обращение уволенного тренера «Зенита»
3 июня
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+