19.04.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-2-2-1
44
Клещук
14
Пашевич
4
Гаврилович
16
Заяц
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
13
Лисакович
23
Данилин
9
Леонович
11
Симоненко
4-1-1-1-3
16
Абрамович
27
Чикида
4
Калачев
44
Луцевич
22
Лукашов
6
Кузнецов
9
Сенько
49
Джигеро
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
16
Заяц
90
Кукушкин
90
Кукушкин
16
Заяц
9
Леонович
21
Ковалевич
21
Ковалевич
9
Леонович
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
11
Симоненко
10
Лаптев
10
Лаптев
11
Симоненко
49
Джигеро
3
3
49
Джигеро
21
Шевченко
19
19
21
Шевченко
9
Сенько
20
20
9
Сенько
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
27
Чикида
15
Вашкевич
15
Вашкевич
27
Чикида
Остались в запасе
Гомель
Славия-Мозырь
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Гомель - Славия-Мозырь
5
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Славии-Мозырь», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»