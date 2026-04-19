19.04.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-2-1-2
16
Сокол
25
Нескоромный
88
Дубовский
3
Интсоен
23
Ращеня
28
Михнюк
10
Русаков
12
Телеш
17
Ковалев
44
Мардас
29
Шарль
3-3-2-2
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
3
Баранок
4
Абдуллахи
27
Месарович
22
Скибский
55
Громыко
80
Концевой
7
Иванов
9
Дьябате
17
Ковалев
42
Журин
42
Журин
17
Ковалев
28
Михнюк
52
Кресс
52
Кресс
28
Михнюк
10
Русаков
5
Протасеня
5
Протасеня
10
Русаков
44
Мардас
15
Яцкевич
15
Яцкевич
44
Мардас
12
Телеш
11
Гривенев
11
Гривенев
12
Телеш
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
55
Громыко
15
Бочеров
15
Бочеров
55
Громыко
7
Иванов
19
Глушков
19
Глушков
7
Иванов
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
Остались в запасе
БАТЭ
МЛ Витебск
35
Арсений Скопец
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
25
Никита Быков
ЦЗ
14
Руслан Лисакович
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
25
Никита Быков
ЦЗ
14
Руслан Лисакович
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча БАТЭ - МЛ Витебск
3
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
9
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «МЛ Витебска», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»