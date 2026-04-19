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  • БАТЭ – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

БАТЭ – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:50
БАТЭ
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
МЛ Витебск
30' Е. Русаков
20' В. Громыко 81' В. Бочеров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
44
Максим Мардас
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
4
Оде Абдуллахи
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
7
Тимур Иванов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
МЛ Витебск
23
Сергей Баланович
ЛЗ
25
Никита Быков
ЦЗ
14
Руслан Лисакович
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сокол
25
Нескоромный
88
Дубовский
3
Интсоен
23
Ращеня
28
Михнюк
10
Русаков
12
Телеш
17
Ковалев
44
Мардас
29
Шарль
3-3-2-2
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
3
Баранок
4
Абдуллахи
27
Месарович
22
Скибский
55
Громыко
80
Концевой
7
Иванов
9
Дьябате
17
Ковалев
42
Журин
42
Журин
17
Ковалев
28
Михнюк
52
Кресс
52
Кресс
28
Михнюк
10
Русаков
5
Протасеня
5
Протасеня
10
Русаков
44
Мардас
15
Яцкевич
15
Яцкевич
44
Мардас
12
Телеш
11
Гривенев
11
Гривенев
12
Телеш
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
55
Громыко
15
Бочеров
15
Бочеров
55
Громыко
7
Иванов
19
Глушков
19
Глушков
7
Иванов
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
Остались в запасе
БАТЭ
МЛ Витебск
35
Арсений Скопец
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
25
Никита Быков
ЦЗ
14
Руслан Лисакович
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
25
Никита Быков
ЦЗ
14
Руслан Лисакович
ОП
17
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча БАТЭ - МЛ Витебск
3
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
9

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «МЛ Витебска», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «МЛ Витебск»

БАТЭ – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск БАТЭ
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