19.04.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
4-4-2
1
Непогодов
3
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
18
Буньон
90
Мартин
10
Таубай
14
7
Киси
11
Смит
4-1-2-1-2
44
Устименко
4
22
Марочкин
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Мякиш
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
15
Вукчевич
18
Милованович
7
Киси
4
Чалкин
4
Чалкин
7
Киси
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
11
Смит
9
Абылайхан
9
Абылайхан
11
Смит
14
9
9
14
5
Ндиайе
21
Жагоров
21
Жагоров
5
Ндиайе
3
Асранкулов
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
30
Герра
19
Жумат
19
Жумат
30
Герра
6
Мякиш
13
13
6
Мякиш
Остались в запасе
Улытау
Тобол
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Улытау - Тобол
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Тобола», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»