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  • «Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 11:50
Улытау
19.04.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
41' Д. Мартин 50' А. Смит (П)
7' У. Милованович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Сергей Кейлер
ЛЗ
66
Саги Маликайдар
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
18
Артур Буньон
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
90
Дэвид Мартин
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
7
Котаро Киси
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
30
Луис Герра
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
4-4-2
1
Непогодов
3
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
18
Буньон
90
Мартин
10
Таубай
14
7
Киси
11
Смит
4-1-2-1-2
44
Устименко
4
22
Марочкин
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Мякиш
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
15
Вукчевич
18
Милованович
7
Киси
4
Чалкин
4
Чалкин
7
Киси
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
11
Смит
9
Абылайхан
9
Абылайхан
11
Смит
14
9
9
14
5
Ндиайе
21
Жагоров
21
Жагоров
5
Ндиайе
3
Асранкулов
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
30
Герра
19
Жумат
19
Жумат
30
Герра
6
Мякиш
13
13
6
Мякиш
Остались в запасе
Улытау
Тобол
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
20
E. Kospayev
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Улытау - Тобол
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Тобола», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау»«Тобол»

«Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Улытау
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