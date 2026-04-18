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  • «Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 20:50
Атлетико
18.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Кубок, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
18' А. Лукман 83' Х. Альварес
1' А. Барренечеа 45+1' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
12
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
26
Молина
24
Ле Норман
18
Пубиль
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
4-3-3
13
Марреро
2
Арамбуру
31
Мартин
16
Чалета-Цар
17
Гомес
8
Турриэнтес
18
Солер
24
Сучич
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
5
Льоренте
2
Лангле
2
Лангле
5
Льоренте
26
Молина
5
Кардозо
5
Кардозо
26
Молина
7
Гризманн
16
Алмада
16
Алмада
7
Гризманн
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
3
Руджери
7
Серлот
7
Серлот
3
Руджери
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Кубо
8
Кубо
17
Гомес
21
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
17
Офсайды
1
2
Количество передач
708
416
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», финал Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Реал Сосьедад»

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Сосьедад Атлетико
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