18.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Кубок, Финал
Испания. Кубок, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
26
Молина
24
Ле Норман
18
Пубиль
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
4-3-3
13
Марреро
2
Арамбуру
31
Мартин
16
Чалета-Цар
17
Гомес
8
Турриэнтес
18
Солер
24
Сучич
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
5
Льоренте
2
Лангле
2
Лангле
5
Льоренте
26
Молина
5
Кардозо
5
Кардозо
26
Молина
7
Гризманн
16
Алмада
16
Алмада
7
Гризманн
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
3
Руджери
7
Серлот
7
Серлот
3
Руджери
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Кубо
8
Кубо
17
Гомес
21
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
2
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
17
Офсайды
1
2
Количество передач
708
416
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», финал Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»