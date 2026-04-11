11.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-2-2
16
Абрамович
2
Агеев
4
Калачев
18
Мельников
22
Лукашов
30
Лихтин
6
Кузнецов
9
Жердев
17
Черноок
11
Антилевский
31
Соловей
3-4-1-2
1
Санько
31
Залеский
47
Васильев
13
Орешкевич
77
Сотников
95
Воробьев
11
Ловец
18
Вольский
41
Лутик
7
Мокин
99
Толкачев
17
Черноок
44
Луцевич
44
Луцевич
17
Черноок
2
Агеев
3
3
2
Агеев
6
Кузнецов
19
19
6
Кузнецов
11
Антилевский
9
Сенько
9
Сенько
11
Антилевский
30
Лихтин
21
Шевченко
21
Шевченко
30
Лихтин
99
Толкачев
8
Капленко
8
Капленко
99
Толкачев
95
Воробьев
90
Антилевский
90
Антилевский
95
Воробьев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Арсенал
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
20
Ilya Verenich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
20
Ilya Verenich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Славия-Мозырь - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Арсенала», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»