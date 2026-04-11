Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Славия-Мозырь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Славия-Мозырь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 16:50
Славия-Мозырь
11.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
69' Е. Шевченко
73' И. Толкачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Глеб Жердев
ЛВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
47
Владислав Васильев
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
18
Даниэль Вольский
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
95
Илья Воробьев
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
R. Ngatchou
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Илья Васин
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
4-2-2-2
16
Абрамович
2
Агеев
4
Калачев
18
Мельников
22
Лукашов
30
Лихтин
6
Кузнецов
9
Жердев
17
Черноок
11
Антилевский
31
Соловей
3-4-1-2
1
Санько
31
Залеский
47
Васильев
13
Орешкевич
77
Сотников
95
Воробьев
11
Ловец
18
Вольский
41
Лутик
7
Мокин
99
Толкачев
17
Черноок
44
Луцевич
44
Луцевич
17
Черноок
2
Агеев
3
3
2
Агеев
6
Кузнецов
19
19
6
Кузнецов
11
Антилевский
9
Сенько
9
Сенько
11
Антилевский
30
Лихтин
21
Шевченко
21
Шевченко
30
Лихтин
99
Толкачев
8
Капленко
8
Капленко
99
Толкачев
95
Воробьев
90
Антилевский
90
Антилевский
95
Воробьев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Арсенал
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
20
Ilya Verenich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
20
Ilya Verenich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Славия-Мозырь - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Арсенала», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Арсенал»

«Славия-Мозырь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Славия-Мозырь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
Фото«Балтика» объявила о назначении нового тренера
15 июня
2
Уволенного тренера «Зенита» назвали пустым и слабым
5 июня
2
Обращение уволенного тренера «Зенита»
3 июня
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+