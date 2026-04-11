11.04.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-1-3-1-2
1
Бусурманов
4
5
Ндиайе
22
Марочкин
6
Мякиш
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
18
Милованович
15
Вукчевич
3-2-2-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
6
Садыбеков
44
Африко
24
Мрынский
3
Мата
19
Юккола
13
Оксанен
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
10
Сатпаев
4
3
Глущенков
3
Глущенков
4
7
Жумашев
17
Зуев
17
Зуев
7
Жумашев
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
8
Тагыберген
13
13
8
Тагыберген
9
Эдмилсон
25
Широбоков
25
Широбоков
9
Эдмилсон
6
Садыбеков
4
Касабулат
4
Касабулат
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
20
Тапалов
24
Мрынский
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
19
Юккола
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
19
Юккола
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Тобол - Кайрат
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайрата», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»