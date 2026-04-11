Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайрата», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кайрат»