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  • «Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:50
Тобол
11.04.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
13' У. Милованович
19' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
30
Луис Герра
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
17
Дамир Марат
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
99
R. Hebaj
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
99
Рикардиньо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Бусурманов
4
5
Ндиайе
22
Марочкин
6
Мякиш
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
18
Милованович
15
Вукчевич
3-2-2-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
6
Садыбеков
44
Африко
24
Мрынский
3
Мата
19
Юккола
13
Оксанен
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
10
Сатпаев
4
3
Глущенков
3
Глущенков
4
7
Жумашев
17
Зуев
17
Зуев
7
Жумашев
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
8
Тагыберген
13
13
8
Тагыберген
9
Эдмилсон
25
Широбоков
25
Широбоков
9
Эдмилсон
6
Садыбеков
4
Касабулат
4
Касабулат
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
20
Тапалов
24
Мрынский
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
19
Юккола
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
19
Юккола
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Тобол - Кайрат
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайрата», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Кайрат»

«Тобол» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Тобол
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