09.04.2026, четверг, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
3
Тихомиров
99
Юдчиц
7
Свирепа
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
15
Пацко
23
Ковалевич
19
Олалейе
3-3-2-2
35
Малащицкий
22
Павловец
15
Дзиов
55
Лаврик
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
88
Ковалевич
15
Пацко
18
Дайябу
18
Дайябу
15
Пацко
99
Юдчиц
11
Сталбеков
11
Сталбеков
99
Юдчиц
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Хващинский
19
Олалейе
23
Ковалевич
70
Бутько
70
Бутько
23
Ковалевич
88
Ковалевич
5
Ковель
5
Ковель
88
Ковалевич
19
Гречихо
42
Бурак
42
Бурак
19
Гречихо
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Максим Белов
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
1
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо-Брест», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»