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  • «Ислочь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

«Ислочь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

9 апреля, 16:50
Ислочь
09.04.2026, четверг, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
44' Д. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
15
Никита Пацко
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Макс Дзиов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
18
Мохаммед Дайябу
ЦЗ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Динамо-Брест
1
Максим Белов
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
3
Тихомиров
99
Юдчиц
7
Свирепа
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
15
Пацко
23
Ковалевич
19
Олалейе
3-3-2-2
35
Малащицкий
22
Павловец
15
Дзиов
55
Лаврик
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
88
Ковалевич
15
Пацко
18
Дайябу
18
Дайябу
15
Пацко
99
Юдчиц
11
Сталбеков
11
Сталбеков
99
Юдчиц
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Хващинский
19
Олалейе
23
Ковалевич
70
Бутько
70
Бутько
23
Ковалевич
88
Ковалевич
5
Ковель
5
Ковель
88
Ковалевич
19
Гречихо
42
Бурак
42
Бурак
19
Гречихо
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Максим Белов
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
1
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо-Брест», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Динамо-Брест»

«Ислочь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Ислочь
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