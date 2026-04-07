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  • «Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

«Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

7 апреля, 20:50
Реал
07.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Бавария
74' К. Мбаппе
41' Л. Диас 46' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-2-2-1
13
Лунин
18
Каррерас
24
Хейсен
2
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
4
Упамекано
2
Станишич
5
Павлович
6
Киммих
20
Лаймер
7
Гнабри
11
Олисе
7
Диас
9
Кейн
24
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
24
Хейсен
45
Питарч
10
Беллингем
10
Беллингем
45
Питарч
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
20
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Диас
20
Бишоф
20
Бишоф
7
Диас
Остались в запасе
Реал
Бавария
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
Точно не сыграют
Тибо Куртуа
ВР
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Бавария
Точно не сыграют
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Статистика матча Реал - Бавария
1
4
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
454
493
Сейвы
5
9
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.92
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Баварии», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Бавария»

«Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Реал
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