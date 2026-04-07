07.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-2-1
13
Лунин
18
Каррерас
24
Хейсен
2
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
4
Упамекано
2
Станишич
5
Павлович
6
Киммих
20
Лаймер
7
Гнабри
11
Олисе
7
Диас
9
Кейн
24
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
24
Хейсен
45
Питарч
10
Беллингем
10
Беллингем
45
Питарч
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
20
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Диас
20
Бишоф
20
Бишоф
7
Диас
Остались в запасе
Реал
Бавария
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Бавария
1
4
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
454
493
Сейвы
5
9
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.92
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Баварии», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»