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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Баварии», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария»