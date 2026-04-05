Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 14:50
Кайрат
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Астана
10' Жоржинью 22' Д. Сатпаев 41' Жоржинью 45+1' А. Мартынович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
7
Жоржинью
ЦФ
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
3-2-2-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
5
Кургин
24
Мрынский
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
7
Жоржинью
2-2-3-3
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
47
77
Шомко
8
Башич
6
Садыбеков
8
Байбек
8
Байбек
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
20
Тапалов
24
Мрынский
19
Юккола
11
Себальос
11
Себальос
19
Юккола
10
Сатпаев
23
Багдат
23
Багдат
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
9
Эдмилсон
9
Исламхан
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
9
Исламхан
7
Караман
4
Ануаров
4
Ануаров
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
81
Каримов
81
Каримов
47
Остались в запасе
Кайрат
Астана
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Астана»

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайрат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+