05.04.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-2-2-3
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
5
Кургин
24
Мрынский
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
7
Жоржинью
2-2-3-3
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
47
77
Шомко
8
Башич
6
Садыбеков
8
Байбек
8
Байбек
6
Садыбеков
24
Мрынский
20
Тапалов
20
Тапалов
24
Мрынский
19
Юккола
11
Себальос
11
Себальос
19
Юккола
10
Сатпаев
23
Багдат
23
Багдат
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
9
Эдмилсон
9
Исламхан
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
9
Исламхан
7
Караман
4
Ануаров
4
Ануаров
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
47
81
Каримов
81
Каримов
47
Остались в запасе
Кайрат
Астана
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
30
Данила Буч
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»