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  • «Бетис» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Бетис» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 18:20
Бетис
04.04.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальес
5
Бартра
3
Льоренте
16
2
Бельерин
4
Амрабат
6
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
38
Ридель
22
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
16
Нгонг
24
Долан
1
Фернандес
7
Антони
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Антони
6
Альтимира
52
Гарсия
52
Гарсия
6
Альтимира
2
Бельерин
9
Авила
9
Авила
2
Бельерин
16
Нгонг
2
Санчес
2
Санчес
16
Нгонг
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
1
Фернандес
19
Кике
19
Кике
1
Фернандес
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Анхель Ортис
ПЗ
Эспаньол
Точно не сыграют
Пере Милья
ЛВ
Хави Пуадо
ЛВ
Статистика матча Бетис - Эспаньол
1
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
4
Количество передач
662
280
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.2
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эспаньола», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Эспаньол»

«Бетис» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Бетис
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