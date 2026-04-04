Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Вальес
5
Бартра
3
Льоренте
16
2
Бельерин
4
Амрабат
6
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
38
Ридель
22
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
16
Нгонг
24
Долан
1
Фернандес
7
Антони
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Антони
6
Альтимира
52
Гарсия
52
Гарсия
6
Альтимира
2
Бельерин
9
Авила
9
Авила
2
Бельерин
16
Нгонг
2
Санчес
2
Санчес
16
Нгонг
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
1
Фернандес
19
Кике
19
Кике
1
Фернандес
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Бетис
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Эспаньол
1
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
4
Количество передач
662
280
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.2
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эспаньола», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»