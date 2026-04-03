Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Торпедо-БелАЗ», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»