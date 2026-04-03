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  • «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 17:50
Динамо-Брест
03.04.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
18' А. Быков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Максим Белов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
15
Макс Дзиов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Roman Gritskevich
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Белов
22
Павловец
55
Лаврик
15
Дзиов
11
Левицкий
44
Бутаревич
77
Юзепчук
99
Зеньков
42
Бурак
24
Корцов
25
Ложкин
3-4-1-2
1
Игнатович
20
Мартьянов
3
Чаговец
88
Михайрин
2
Бамба
6
Премудров
68
Жульпа
7
Быков
30
Побудей
89
Французов
8
Будько
99
Зеньков
19
Гречихо
19
Гречихо
99
Зеньков
25
Ложкин
17
17
25
Ложкин
42
Бурак
88
Ковалевич
88
Ковалевич
42
Бурак
11
Левицкий
2
Рылач
2
Рылач
11
Левицкий
89
Французов
90
Перович
90
Перович
89
Французов
7
Быков
22
Баранок
22
Баранок
7
Быков
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
1
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Торпедо-БелАЗ», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»

«Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест
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