03.04.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-3-1-2-1
1
Белов
22
Павловец
55
Лаврик
15
Дзиов
11
Левицкий
44
Бутаревич
77
Юзепчук
99
Зеньков
42
Бурак
24
Корцов
25
Ложкин
3-4-1-2
1
Игнатович
20
Мартьянов
3
Чаговец
88
Михайрин
2
Бамба
6
Премудров
68
Жульпа
7
Быков
30
Побудей
89
Французов
8
Будько
99
Зеньков
19
Гречихо
19
Гречихо
99
Зеньков
25
Ложкин
17
17
25
Ложкин
42
Бурак
88
Ковалевич
88
Ковалевич
42
Бурак
11
Левицкий
2
Рылач
2
Рылач
11
Левицкий
89
Французов
90
Перович
90
Перович
89
Французов
7
Быков
22
Баранок
22
Баранок
7
Быков
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
20
Михаил Бондаренко
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
1
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Торпедо-БелАЗ», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»