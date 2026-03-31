Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-1-1-2-2
1
Нюланд
15
Бьоркан
4
Эстигард
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
2-2-3-2-1
12
Мвого
4
Эльведи
5
Аканджи
14
Яшари
6
Закария
22
Ридер
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
1
Нюланд
13
Селвик
13
Селвик
1
Нюланд
15
Бьоркан
5
Вольфе
5
Вольфе
15
Бьоркан
4
Эстигард
23
Бьортуфт
23
Бьортуфт
4
Эстигард
Вольфе
17
Хеггем
17
Хеггем
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
7
Серлот
19
Майре
19
Майре
7
Серлот
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
18
Торстведт
22
Бобб
22
Бобб
18
Торстведт
3
Айер
25
Фальшенер
25
Фальшенер
3
Айер
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
22
Ридер
2
Мухайм
2
Мухайм
22
Ридер
4
Эльведи
18
Джемерт
18
Джемерт
4
Эльведи
5
Аканджи
24
Аменда
24
Аменда
5
Аканджи
6
Закария
25
Жакес
25
Жакес
6
Закария
20
Эбишер
3
Видмер
3
Видмер
20
Эбишер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
14
Яшари
15
Соу
15
Соу
14
Яшари
8
Фройлер
16
Сьерро
16
Сьерро
8
Фройлер
17
Варгас
19
Саншеш
19
Саншеш
17
Варгас
7
Эмболо
25
Монтейру
25
Монтейру
7
Эмболо
Остались в запасе
Норвегия
Швейцария
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Норвегия - Швейцария
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
413
531
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Норвегия против Швейцарииина «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Швейцария
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»