Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Норвегия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Норвегия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 17:50
Норвегия
31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Швейцария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
(К) ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
23
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Миро Мухайм
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Йоан Манзамби
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Венсан Сьерро
ЦП
19
Альвин Саншеш
ЦП
25
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
15
Бьоркан
4
Эстигард
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
2-2-3-2-1
12
Мвого
4
Эльведи
5
Аканджи
14
Яшари
6
Закария
22
Ридер
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
1
Нюланд
13
Селвик
13
Селвик
1
Нюланд
15
Бьоркан
5
Вольфе
5
Вольфе
15
Бьоркан
4
Эстигард
23
Бьортуфт
23
Бьортуфт
4
Эстигард
Вольфе
17
Хеггем
17
Хеггем
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
7
Серлот
19
Майре
19
Майре
7
Серлот
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
18
Торстведт
22
Бобб
22
Бобб
18
Торстведт
3
Айер
25
Фальшенер
25
Фальшенер
3
Айер
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
22
Ридер
2
Мухайм
2
Мухайм
22
Ридер
4
Эльведи
18
Джемерт
18
Джемерт
4
Эльведи
5
Аканджи
24
Аменда
24
Аменда
5
Аканджи
6
Закария
25
Жакес
25
Жакес
6
Закария
20
Эбишер
3
Видмер
3
Видмер
20
Эбишер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
14
Яшари
15
Соу
15
Соу
14
Яшари
8
Фройлер
16
Сьерро
16
Сьерро
8
Фройлер
17
Варгас
19
Саншеш
19
Саншеш
17
Варгас
7
Эмболо
25
Монтейру
25
Монтейру
7
Эмболо
Остались в запасе
Норвегия
Швейцария
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Норвегия - Швейцария
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
413
531
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Норвегия против Швейцарииина «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Швейцария

Норвегия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Швейцария Норвегия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+